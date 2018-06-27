 Немцы предпочитают газ из России, а не из США | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 27.06.2018

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Экономика

Немцы предпочитают газ из России, а не из США

В надежности РФ как поставщика голубого топлива убеждены чуть меньше половины участников опроса, проведенного по заказу Wintershall - ключевого партнера "Газпрома" в Германии.

Трубы с логотипом Газпрома

Большинство жителей Германии положительно относится к природному газу и видит в нем наилучшее дополнение к возобновляемым источникам энергии. Самыми надежными поставщиками голубого топлива по трубопроводам или в сжиженном виде немцы считают Норвегию, Канаду и Россию, тогда как доверие к США как энергетическому партнеру всего за несколько лет заметно снизилось.

Какой энергоноситель лучше всех дополняет возобновляемую энергетику?

Таковы основные результаты опубликованного 27 июня репрезентативного опроса. Его провел социологический институт Forsa в начале мая 2018 года среди 1001 жителя Германии старше 18 лет. Заказали опрос нефтегазовая компания Wintershall, являющаяся, в частности, ключевым партнером "Газпрома" в ФРГ, и объединение немецких энергетических и технологических компаний Zukunft ERDGAS, пропагандирующее и лоббирующее использование природного газа.

Танкер с сжиженным природным газом

Танкер с сжиженным природным газом

Опрос показал: в Германии усилились сомнения в том, что так называемый "энергетический поворот" (Energiewende), предполагающий форсированную переориентацию страны на возобновляемые источники энергии, удастся осуществить именно так, как задумывалось. За два года доля тех, кто убежден в бесперебойном переходе, сократилась с 41% до 34%, констатирует Forsa. В то же время доля тех, кто сомневается, что все пойдет по плану, выросла до 62%.

На вопрос, какой энергоноситель является наилучшим дополнением к возобновляемым источникам, 54% опрошенных назвали природный газ. Затем с большим отрывом идут древесина (22%) и нефть (20%). В пользу ядерной энергии высказались 17%, уголь отметили 14% участников опроса. Только 9% немцев считают, что возобновляемой энергетике вообще не нужен никакой "партнер".

Где следует закупать газ - в России или в США?

Соответственно, 52% участников опроса ожидают, что Германии в будущем понадобится больше природного газа, 23% процента считают, что потребность в нем останется на нынешнем уровне. Таким образом, три четверти населения страны исходят из растущего либо стабильного спроса на голубое топливо

Контекст

Германия готова к отказу от атомной генерации и сокращению угольной: производство электричества из ветра, биомассы и солнца быстро растет, хотя и порождает определенные проблемы. (10.01.2018)

Энергосырье из США доставил в порт Клайпеды танкер Clean Ocean. Вашингтон выступает за упрощение условий экспорта сжиженного природного газа в Восточную и Центральную Европу. (21.08.2017)

25-летие сотрудничества с BASF показывает, сколь многого можно добиться, занимаясь нормальным бизнесом с серьезными европейскими партнерами, считает Андрей Гурков. (12.10.2015)

Поскольку месторождения газа в Германии и ЕС все больше истощаются, встает вопрос о том, из каких стран его следовало бы впредь усиленно импортировать. Участники опроса имели возможность назвать несколько наиболее надежных, с их точки зрения, стран-поставщиков голубого топлива. Большинство указало на Норвегию (71%), на втором месте оказалась Канада (52%), на третьем - Россия (49%). Затем идут США (21%), Бразилия и Аргентина (20%), Северная Африка (12%).

Таким образом, в надежности России убеждены чуть меньше половины немцев. В то же время Соединенным Штатам в настоящий момент доверяет лишь каждый пятый опрошенный. Отношение к Америке как поставщику газа всего за три года стало в Германии намного более скептическим. Летом 2015 года почти 40% участников аналогичного опроса называли США надежным партнером. 

На прямой вопрос Forsa, следует ли Германии и Евросоюзу закупать газ в России или в США, 61% опрошенных высказался в пользу российских поставок и лишь 13% - за американские. Однако делать из этого вывод, что немцы в принципе предпочитают трубопроводный газ сжиженному природному газу (СПГ), наверное, не стоит. Ведь из Канады, пользующейся несколько более высоким доверием, чем РФ, газ доставляют в танкерах именно в сжиженном виде.

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    Автор: Андрей Гурков


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