Немцы предпочитают газ из России, а не из США

Большинство жителей Германии положительно относится к природному газу и видит в нем наилучшее дополнение к возобновляемым источникам энергии. Самыми надежными поставщиками голубого топлива по трубопроводам или в сжиженном виде немцы считают Норвегию, Канаду и Россию, тогда как доверие к США как энергетическому партнеру всего за несколько лет заметно снизилось.

Какой энергоноситель лучше всех дополняет возобновляемую энергетику?

Таковы основные результаты опубликованного 27 июня репрезентативного опроса. Его провел социологический институт Forsa в начале мая 2018 года среди 1001 жителя Германии старше 18 лет. Заказали опрос нефтегазовая компания Wintershall, являющаяся, в частности, ключевым партнером "Газпрома" в ФРГ, и объединение немецких энергетических и технологических компаний Zukunft ERDGAS, пропагандирующее и лоббирующее использование природного газа.

Танкер с сжиженным природным газом

Опрос показал: в Германии усилились сомнения в том, что так называемый "энергетический поворот" (Energiewende), предполагающий форсированную переориентацию страны на возобновляемые источники энергии, удастся осуществить именно так, как задумывалось. За два года доля тех, кто убежден в бесперебойном переходе, сократилась с 41% до 34%, констатирует Forsa. В то же время доля тех, кто сомневается, что все пойдет по плану, выросла до 62%.

На вопрос, какой энергоноситель является наилучшим дополнением к возобновляемым источникам, 54% опрошенных назвали природный газ. Затем с большим отрывом идут древесина (22%) и нефть (20%). В пользу ядерной энергии высказались 17%, уголь отметили 14% участников опроса. Только 9% немцев считают, что возобновляемой энергетике вообще не нужен никакой "партнер".

Где следует закупать газ - в России или в США?

Соответственно, 52% участников опроса ожидают, что Германии в будущем понадобится больше природного газа, 23% процента считают, что потребность в нем останется на нынешнем уровне. Таким образом, три четверти населения страны исходят из растущего либо стабильного спроса на голубое топливо.

Поскольку месторождения газа в Германии и ЕС все больше истощаются, встает вопрос о том, из каких стран его следовало бы впредь усиленно импортировать. Участники опроса имели возможность назвать несколько наиболее надежных, с их точки зрения, стран-поставщиков голубого топлива. Большинство указало на Норвегию (71%), на втором месте оказалась Канада (52%), на третьем - Россия (49%). Затем идут США (21%), Бразилия и Аргентина (20%), Северная Африка (12%).

Таким образом, в надежности России убеждены чуть меньше половины немцев. В то же время Соединенным Штатам в настоящий момент доверяет лишь каждый пятый опрошенный. Отношение к Америке как поставщику газа всего за три года стало в Германии намного более скептическим. Летом 2015 года почти 40% участников аналогичного опроса называли США надежным партнером.

На прямой вопрос Forsa, следует ли Германии и Евросоюзу закупать газ в России или в США, 61% опрошенных высказался в пользу российских поставок и лишь 13% - за американские. Однако делать из этого вывод, что немцы в принципе предпочитают трубопроводный газ сжиженному природному газу (СПГ), наверное, не стоит. Ведь из Канады, пользующейся несколько более высоким доверием, чем РФ, газ доставляют в танкерах именно в сжиженном виде.

Смотрите также:

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Рекорды сибирского голубого топлива В 2017 году доля "Газпрома" на газовом рынке Европы впервые достигла почти 35 процентов, второй год подряд оказались рекордными поставки в Германию - крупнейший экспортный рынок российской компании. В 2018-2019 годах она намерена одновременно осуществить два газотранспортных мегапроекта. В то же время растущую конкуренцию голубому топливу из Сибири составляют новые технологии.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Главная цель - обойти Украину Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" сооружаются одновременно, оба проекта планируется завершить к концу 2019 года. Именно к этому времени истекает десятилетний российско-украинский договор о транзите газа. Объявленная цель "Газпрома": пустить экспортные потоки в обход Украины. Чем руководствуется компания: коммерческими соображениями или геополитическими установками Кремля?

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Nord Stream 2: председательствует Шрёдер Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (в центре) уже обеспечивал первому газопроводу на Балтике политическую поддержку в Европе, теперь он председательствует и в швейцарской компании Nord Stream 2, прокладывающей "Северный поток-2". На снимке он в Париже рядом с Алексеем Миллером, главой "Газпрома", и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к проекту.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" "Северному потоку-2" нужен EUGAL "Северный поток-2" у всех на слуху, про EUGAL мало кто слышал. Однако без этого сухопутного отвода новый газопровод на Балтике не имеет смысла, ведь его конечная точка - побережье Германии. Отсюда российский газ еще надо будет доставлять потребителям в разных странах ЕС. За прокладку двух мощных труб до Чехии отвечает компания Gascade, совместное предприятие немецкой Wintershall и "Газпрома".

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Где греческая труба? Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения западной части Турции, куда российский газ сейчас поступает транзитом через Украину. Вторую нитку планировалось дотянуть до границы с Грецией, а оттуда проложить новый газопровод в сторону Италии. Президент России Владимир Путин лоббировал этот проект в Афинах в мае 2016 года, но он застопорился.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" TAP: конкурент на южном маршруте Конкурировать с "Газпромом" на важном для него итальянском рынке с 2020 года будет голубое топливо из азербайджанского месторождения "Шах Дениз-2". Согласно международному соглашению, подписанному в Баку в декабре 2013 года, газ, пройдя по Турции, будет поступать в Трансадриатический газопровод (TAP), который сейчас прокладывается через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Сжиженный газ сдерживает цены В разных странах ЕС "Газпрому" все чаще приходится теперь конкурировать с поставщиками сжиженного природного газа. Например, в Литве, где плавучий терминал регазификации СПГ заработал в декабре 2014 года. Топливо, поступающее по морю с других континентов, чаще всего дороже трубопроводного газа из России, а потому вряд ли серьезно его потеснит. Однако наличие такой альтернативы сдерживает цены.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Нет спроса на газовые турбины В европейской и особенно немецкой электроэнергетике все более серьезную конкуренцию газу составляют ветер, солнце и биомасса. Бум возобновляемой энергетики привел к тому, что в Евросоюзе почти перестали строить новые газовые электростанции. Резкое падение спроса на турбины для них вынудили компании Siemens и General Electric объявить в конце 2017 года о радикальном сокращении производства.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Топить можно и электричеством Природный газ остается в Европе важнейшим источником тепла, но и на этом рынке новые технологии представляют все более серьезную конкуренцию продукции "Газпрома". В Германии и Швейцарии, к примеру, в новых домах все чаще устанавливают не газовое отопление, а тепловые насосы, преобразующие холод в тепло с помощью электроэнергии. А для обогрева воды все чаще используют солнечную энергию.

Российский газ в Европе: планы и конкуренты "Газпрома" Курс на защиту климата Перспективы газа и тем самым "Газпрома" на европейском рынке во многом зависят от того, насколько решительно Евросоюз будет бороться против глобального потепления, стимулируя возобновляемую энергетику и энергосбережение. Соответствующие планы до 2030 года разрабатывают заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете. Автор: Андрей Гурков

