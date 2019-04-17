Немцы потребляют 131 литр алкогольных напитков в год

Ежегодно в Германии умирают около 74 тысяч человек от последствий употребления алкоголя либо комбинированного потребления алкоголя и табака. Об этом говорится в ежегодном отсчете Немецкого центра по борьбе с зависимостями, представленном в среду, 17 апреля. "В Германии существует алкогольная проблема", - заявила заместитель директора центра Кристина Руммель (Christina Rummel).

Более 20 тысяч тинейджеров лечились после злоупотребления алкоголем

В 2017 году 21,7 тысячи детей и подростков от 10 до 20 лет находились на лечении после алкогольного отравления. 314,2 тысячи пациентов за тот же период получили диагноз "психического либо поведенческого расстройства вследствие злоупотребления алкоголем", отмечается в отчете.

По данным центра, в 2017 году каждый житель Германии в среднем выпил 131,1 л алкогольных напитков, что примерно сравнимо с объемом полной ванны. Этот показатель за год снизился на 2,38 процента, но остается высоким в сравнении с другими странами, указывается далее в документе.

По словам Руммель, в Германии употребление алкогольных напитков считается нормальным. При этом пристрастие к алкоголю часто наносит вред и третьим лицам, в частности, в сфере дорожного движения либо при употреблении алкогольных напитков беременными.

Кроме того, многие дети страдают, если их родители - алкоголики. Замглавы центра по борьбе с зависимостями призвала ограничить рекламу и доступность алкогольных напитков, а также запретить их употребление несовершеннолетними.

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