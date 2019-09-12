 Немцы подсчитали, кто дает больше денег странам ″Нового шелкового пути″ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 16.09.2019

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Экономика

Немцы подсчитали, кто дает больше денег странам "Нового шелкового пути"

Казахстан и Беларусь сделали ставку на деньги из Китая, Узбекистан и другие участники проекта "Один пояс - один путь" больше получают от Запада - таков вывод Фонда Бертельсмана.

Доллар, юань и евро

Впечатление, будто Китай полностью перехватил инициативу в странах, присоединившихся к проекту "Один пояс - один путь", и стал там доминирующим источником финансирования, ошибочно. На самом деле Запад, особенно Евросоюз, направляет в государства вдоль "Нового шелкового пути" не меньше денег, чем КНР, а в целом ряде случаев и значительно больше.

Поэтому ЕС и Германия имеют реальные возможности противостоять китайскому влиянию в государствах Восточной Европы, Азии и Африки и продвигать там собственные ценности, стандарты, бизнес-модели и технологии. Западу следует активнее информировать общественность о той помощи, которую он на самом деле оказывает развивающимся странам и государствам с переходной экономикой.

В исследование Bertelsmann-Stiftung включили 9 постсоветских стран  

Титульный лист исследования Фонда Бертельсмана

Титульный лист исследования Фонда Бертельсмана

Таковы ключевые выводы исследования под названием "Что Запад инвестирует вдоль нового китайского Шелкового пути", проведенного по заказу немецкого Фонда Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung). В нем сравниваются потоки западных и китайских средств из государственных источников, направляемых на поддержку 25 стран, из которых 9 находятся на постсоветском пространстве. Это восточноевропейские государства Беларусь и Молдавия, кавказские Азербайджан и Армения, центральноазиатские Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 

Под "Западом" в исследовании понимаются государства-доноры из числа членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это, прежде всего, страны Евросоюза, но также, к примеру, США, Япония, Южная Корея.   

В исследовании анализировались 25 стран-получателей официальной финансовой помощи и государственных кредитов. Преобладание китайского финансирования наблюдается только в 5 из них, в том числе в Беларуси, при этом особенно ярко оно выражено всего в трех странах: Казахстан, Пакистан и Лаос. В то же время в 16 государствах доминирует западная помощь, в остальных денежные потоки примерно одинаковые.

Инфографика Новый шелковый путь

Приблизительная схема различных направлений "Нового шелкового пути". Его концепция развивается и меняется

На постсоветском пространстве к странам со "значительным преобладанием западных средств" относятся Азербайджан, Армения и Туркмения, просто "преобладание западных средств" зафиксировано в Таджикистане и Узбекистане. 

Чем западная помощь отличается от китайского финансирования

Руководил исследованием профессор Маркус Таубе (Markus Taube), возглавляющий кафедру экономики Восточной Азии и Китая в Университете Дуйсбурга-Эссена. На вопрос DW, какой совет он мог бы дать проанализированным странам, он ответил: "Я настоятельно предупреждаю их от однобокой ориентации на Китай. Очень важно развивать отношения с широким спектром партнеров. Значительные финансовые средства и технологическую поддержку можно получить и из Европы".

Маркус Таубе

Маркус Таубе

Причем в конечном счете эта помощь будет иметь более плодотворный долгосрочный эффект, подчеркнул профессор и пояснил: "Предоставление западной помощи связано с определенными требованиями, например, внедрения прозрачного государственного управления и равноправия полов, и это должно способствовать развитию стран в интересах их населения".

Китай же, реализуя программы помощи развивающимся государствам вдоль "Нового шелкового пути", "нацелен вовсе не на борьбу против бедности, не на благополучие широких слоев местного населения, а исключительно на достижение собственных целей". При этом он стремится сконцентрироваться на "узком слое элиты", которую, по выражению профессора Таубе, "можно материально подтолкнуть к тому, чтобы она содействовала китайским интересам". 

Китайцы в Беларуси вездесущи

Цели Китая, в частности, состоят в том, чтобы на предоставленную финансовую помощь создавалась инфраструктура, которой затем будут пользоваться частные, а зачастую фактически государственные китайские компании. "В западном варианте оказания финансовой помощи такого нет", - указал собеседник DW.   

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко

Минск, май 2015: Си Цзиньпин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве

"Нелиберальные структуры в Беларуси весьма способствовали тому, что Китай закрепился в этой стране", - продолжил Маркус Таубе, только что побывавший в Минске и в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень". Ему бросилось в глаза "повсеместное присутствие китайцев и китайских фирм", его поразило, что самым изучаемым иностранным языком в Беларуси после английского вместо немецкого стал теперь китайский. 

"На мой взгляд, развитие идет в неправильном направлении. Надо, чтобы европейцы, западные предприятия были куда более широко представлены в этой стране, ее нельзя отдавать на откуп Китаю, а белорусское общество не должно терять из виду альтернативную модель развития", - призывает немецкий китаист.

Разворот в сторону Китая в Казахстане, но не в Узбекистане

Согласно исследованию, Казахстан, в отличие от Беларуси, получил не просто больше китайских средств, чем западных, а значительно больше. "На мой взгляд, разворот Казахстана на восток очень существенный", - подтвердил в беседе с DW Маркус Таубе. Он считает, что "казахстанскому обществу следовало бы противостоять такой динамике", а западные государства должны убедительно продемонстрировать, что возможна альтернатива.

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На вопрос, почему же тогда в Узбекистане, по данным исследования, преобладают западные деньги, хотя эта страна благодаря своему географическому положению и в силу авторитарного стиля правления хорошо вписывается в концепцию инициативы "Один пояс - один путь", Маркус Таубе ответил: "Следует учитывать, что с Узбекистаном связаны большие интересы США. У них там крупная военная база, это усиливает западное влияние и ограничивает возможности Китая расширять свое присутствие".

А не слишком ли оптимистичным является вывод исследования о том, что западная государственная помощь странам, расположенным вдоль "Нового шелкового пути", по своим объемам в целом никак не уступает китайским вливаниям? Ведь нынешним летом Институт мировой экономики (IfW) в Киле в собственном исследовании утверждал, что примерно половина китайских кредитов развивающимся странам по всему миру просто засекречена. Может быть, Китай на самом деле вложил, в частности, в постсоветские государства куда больше денег, чем учитывал в своей работе собеседник DW?

В ответ профессор Таубе указал, что государственные вложения Китая в страны проекта "Один пояс - один путь", который по большому счету только начинается, по всем имеющимся показателям пока серьезно отстают от первоначально заявленных - и к тому же год от года очень сильно колеблются. В то же время западные деньги поступают в рамках действующих программ помощи регулярно и весьма стабильно. В результате в 2013-2017 годах проанализированные страны, среди которых были, в частности, Афганистан, Египет, Индия и Индонезия, получили от Запада порядка 290 миллиардов долларов, что вполне сопоставимо с китайскими вложениями.

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    Автор: Михаил Бушуев


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