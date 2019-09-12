Немцы подсчитали, кто дает больше денег странам "Нового шелкового пути"

Впечатление, будто Китай полностью перехватил инициативу в странах, присоединившихся к проекту "Один пояс - один путь", и стал там доминирующим источником финансирования, ошибочно. На самом деле Запад, особенно Евросоюз, направляет в государства вдоль "Нового шелкового пути" не меньше денег, чем КНР, а в целом ряде случаев и значительно больше.

Поэтому ЕС и Германия имеют реальные возможности противостоять китайскому влиянию в государствах Восточной Европы, Азии и Африки и продвигать там собственные ценности, стандарты, бизнес-модели и технологии. Западу следует активнее информировать общественность о той помощи, которую он на самом деле оказывает развивающимся странам и государствам с переходной экономикой.

В исследование Bertelsmann-Stiftung включили 9 постсоветских стран

Титульный лист исследования Фонда Бертельсмана

Таковы ключевые выводы исследования под названием "Что Запад инвестирует вдоль нового китайского Шелкового пути", проведенного по заказу немецкого Фонда Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung). В нем сравниваются потоки западных и китайских средств из государственных источников, направляемых на поддержку 25 стран, из которых 9 находятся на постсоветском пространстве. Это восточноевропейские государства Беларусь и Молдавия, кавказские Азербайджан и Армения, центральноазиатские Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Под "Западом" в исследовании понимаются государства-доноры из числа членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это, прежде всего, страны Евросоюза, но также, к примеру, США, Япония, Южная Корея.

В исследовании анализировались 25 стран-получателей официальной финансовой помощи и государственных кредитов. Преобладание китайского финансирования наблюдается только в 5 из них, в том числе в Беларуси, при этом особенно ярко оно выражено всего в трех странах: Казахстан, Пакистан и Лаос. В то же время в 16 государствах доминирует западная помощь, в остальных денежные потоки примерно одинаковые.

Приблизительная схема различных направлений "Нового шелкового пути". Его концепция развивается и меняется

На постсоветском пространстве к странам со "значительным преобладанием западных средств" относятся Азербайджан, Армения и Туркмения, просто "преобладание западных средств" зафиксировано в Таджикистане и Узбекистане.

Чем западная помощь отличается от китайского финансирования

Руководил исследованием профессор Маркус Таубе (Markus Taube), возглавляющий кафедру экономики Восточной Азии и Китая в Университете Дуйсбурга-Эссена. На вопрос DW, какой совет он мог бы дать проанализированным странам, он ответил: "Я настоятельно предупреждаю их от однобокой ориентации на Китай. Очень важно развивать отношения с широким спектром партнеров. Значительные финансовые средства и технологическую поддержку можно получить и из Европы".

Маркус Таубе

Причем в конечном счете эта помощь будет иметь более плодотворный долгосрочный эффект, подчеркнул профессор и пояснил: "Предоставление западной помощи связано с определенными требованиями, например, внедрения прозрачного государственного управления и равноправия полов, и это должно способствовать развитию стран в интересах их населения".

Китай же, реализуя программы помощи развивающимся государствам вдоль "Нового шелкового пути", "нацелен вовсе не на борьбу против бедности, не на благополучие широких слоев местного населения, а исключительно на достижение собственных целей". При этом он стремится сконцентрироваться на "узком слое элиты", которую, по выражению профессора Таубе, "можно материально подтолкнуть к тому, чтобы она содействовала китайским интересам".

Китайцы в Беларуси вездесущи

Цели Китая, в частности, состоят в том, чтобы на предоставленную финансовую помощь создавалась инфраструктура, которой затем будут пользоваться частные, а зачастую фактически государственные китайские компании. "В западном варианте оказания финансовой помощи такого нет", - указал собеседник DW.

Минск, май 2015: Си Цзиньпин и Александр Лукашенко договорились о сотрудничестве

"Нелиберальные структуры в Беларуси весьма способствовали тому, что Китай закрепился в этой стране", - продолжил Маркус Таубе, только что побывавший в Минске и в белорусско-китайском индустриальном парке "Великий камень". Ему бросилось в глаза "повсеместное присутствие китайцев и китайских фирм", его поразило, что самым изучаемым иностранным языком в Беларуси после английского вместо немецкого стал теперь китайский.

"На мой взгляд, развитие идет в неправильном направлении. Надо, чтобы европейцы, западные предприятия были куда более широко представлены в этой стране, ее нельзя отдавать на откуп Китаю, а белорусское общество не должно терять из виду альтернативную модель развития", - призывает немецкий китаист.

Разворот в сторону Китая в Казахстане, но не в Узбекистане

Согласно исследованию, Казахстан, в отличие от Беларуси, получил не просто больше китайских средств, чем западных, а значительно больше. "На мой взгляд, разворот Казахстана на восток очень существенный", - подтвердил в беседе с DW Маркус Таубе. Он считает, что "казахстанскому обществу следовало бы противостоять такой динамике", а западные государства должны убедительно продемонстрировать, что возможна альтернатива.

На вопрос, почему же тогда в Узбекистане, по данным исследования, преобладают западные деньги, хотя эта страна благодаря своему географическому положению и в силу авторитарного стиля правления хорошо вписывается в концепцию инициативы "Один пояс - один путь", Маркус Таубе ответил: "Следует учитывать, что с Узбекистаном связаны большие интересы США. У них там крупная военная база, это усиливает западное влияние и ограничивает возможности Китая расширять свое присутствие".

А не слишком ли оптимистичным является вывод исследования о том, что западная государственная помощь странам, расположенным вдоль "Нового шелкового пути", по своим объемам в целом никак не уступает китайским вливаниям? Ведь нынешним летом Институт мировой экономики (IfW) в Киле в собственном исследовании утверждал, что примерно половина китайских кредитов развивающимся странам по всему миру просто засекречена. Может быть, Китай на самом деле вложил, в частности, в постсоветские государства куда больше денег, чем учитывал в своей работе собеседник DW?

В ответ профессор Таубе указал, что государственные вложения Китая в страны проекта "Один пояс - один путь", который по большому счету только начинается, по всем имеющимся показателям пока серьезно отстают от первоначально заявленных - и к тому же год от года очень сильно колеблются. В то же время западные деньги поступают в рамках действующих программ помощи регулярно и весьма стабильно. В результате в 2013-2017 годах проанализированные страны, среди которых были, в частности, Афганистан, Египет, Индия и Индонезия, получили от Запада порядка 290 миллиардов долларов, что вполне сопоставимо с китайскими вложениями.

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