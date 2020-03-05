Немцы о Little Big и песне "Uno": какие шансы у России на "Евровидении-2020"?

Несмотря на пандемию коронавируса Sars-CoV-2, Европейский вещательный союз (ЕВС) продолжает подготовку к конкурсу "Евровидение-2020". Его финал запланирован в Роттердаме (Нидерланды) на 16 мая. И городские власти, и ЕВС заверяют, что отслеживают ситуацию и принимают все необходимые меры в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Окончательное решение о том, в каком формате состоится и состоится ли вообще крупнейший в мире телевизионный музыкальный конкурс, судя по всему, будет принято в начале апреля.

Российский рейв на "Евровидении" - большой сюрприз

Во всяком случае участники конкурса продолжают готовиться к "Евровидению-2020. Их в этом году 41. В числе последних свою композицию для Роттердама представили российские панк-поп-рейверы из группы Little Big. Их танцевальная композиция "Uno" сразу после появления в эфире Первого канала вечером 12 марта была выставлена в интернете и взлетела на пятое место в рейтинге букмекеров.

Little Big на музыкальном фестивале в Австрии летом 2019 года

Когда DW обратилась к немецким журналистам, уже много лет освещающим конкурс, с просьбой поделиться впечатлениями от "Uno", они были не просто в курсе дел. Коллеги могли если не повторить, то, по крайней мере, описать хореографическую фишку номера (спойлер: одновременное движение коленями слева направо и справа налево, руки на поясе).

"Для многих в Германии Россия - авторитарная страна, и уж точно - не та, про которую можно сказать cool - "классная", - констатирует ведущий музыкальных программ на телерадиокомпании NDR Томас Мор (Thomas Mohr). А потому отправить на конкурс "анархистов" из Little Big, по его словам, - "ловкий ход". Журналист считает, что сюрприз у России удался.

Что общего у Little Big и "Бурановских бабушек"

Этот сюрприз стал приятным для Ирвинга Вольтера (Irving Wolther). За научный труд о конкурсе его называют "доктор Евровидение". Больше всего ему понравилась самоирония питерских рейверов. "Как правило, за каждым российским участием в конкурсе просматривались не только высокий профессионализм, но и огромное желание победить. Little Big, похоже, относятся ко всему попроще", - считает Вольтер.

Ян Феддерсен в интервью DW

"Свежим ветром на "Евровидении" называет Little Big один из самых компетентных в Германии знатоков конкурса Ян Феддерсен (Jan Feddersen). Пожалуй, со времен "Бурановских бабушек" он ждал, что Россия вновь отправит на "Евровидение" что-то оригинальное, идущее вразрез с конкурсным мейнстримом. Насколько хорошо "Uno" "заведет" публику, во многом зависит от того, кто будет выступать перед и после Little Big. В том, что россияне 12 мая пройдут сито первого полуфинала и выйдут в финал, Феддерсен не сомневается. Но если до и после будут схожие композиции, придется трудно.

Российская песня поляризует

А такие на конкурсе есть. Главными соперниками россиян немецкие эксперты Томас Мор и Ирвинг Вольтер, так же, как и сами Little Big, считают группы из Литвы The Roop и Исландии Daði & Gagnamagnið. Все они работают в схожем сегменте и подпадают под категорию фриков, стильно прикалывающихся под электро-бит.

"Кому-то все это может показаться большой глупостью, но с каждым глотком алкоголя песня будет нравиться все больше и казаться все веселее" - уверен Томас Мор. Он и его коллеги не склонны переоценивать художественные достоинства "Uno", но не сомневаются в том, что Little Big запомнятся и понравятся публике.

"Выступление Little Big будет отличной рекламой современной России, невзирая на то, нравится кому-то на Западе или нет политическая ситуация в стране", - прогнозирует Ян Феддерсен. В этой связи примечательно, что мнения немецких юзеров в комментариях под видеоклипом "Uno" разделились на критические и восторженные. "Это как раз хорошо, что песня поляризует. Тем, кому она не нравится, не позвонит и не проголосует за нее, в отличие от тех, кто от "Uno" в восторге. Гораздо хуже, когда песня - ни рыба, ни мясо", - заключает Томас Мор и пророчит ей место в первой пятерке.

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