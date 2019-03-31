"Немцова. Интервью": Как братья Кличко отреагировали на победу Зеленского

После второго тура президентских выборов в Украине Виталий и Владимир Кличко подвели итоги голосования и в проекте "Немцова. Интервью" рассказали о своих политических амбициях.
Виталий и Владимир Кличко встретились с Жанной Немцовой на следующий день после второго тура выборов президента Украины. Виталий признался, что голосовал за Петра Порошенко как за эффективного и понятного политика. Впрочем, братья уверены, что с курса евроинтеграции и реформ Украину свернуть не удастся. Виталий Кличко, мэр Киева и лидер партии "Удар", сейчас готовится к осенним выборам в Верховную раду Украины и планирует провести внеочередные выборы мэра Киева одновременно с парламентскими (для этого необходимо поменять украинский закон, пока же очередные выборы мэра должны состояться в 2020 году). Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко о своем будущем, тем более политическом, говорит более туманно, но ничего не отрицает.
Жанна Немцова: Владимир, за кого вы отдали свой голос во втором туре президентских выборов в Украине?
Владимир Кличко: Все, что произошло в кабинке, - это мое личное мнение, которым я делиться не буду.
- Хорошо. Вам, Владимир, можно, потому что вы - частное лицо. А вот от вас, Виталий, как от политика я бы все же хотела услышать ответ. За кого вы отдали свой голос во втором туре президентских выборов?
Виталий Кличко: Независимо от того, кто будет президентом Украины, главное, что волнует меня, Владимира и миллионы украинцев, - по какому пути развития пойдет Украина. Сменит ли она курс евроинтеграции, демократических преобразований, реформ, который она избрала? Намного важнее для каждого украинца ни в коем случае не свернуть с того пути, который был выбран в 2013 году. И не будем забывать, что очень многие украинцы заплатили за этот выбор, за будущее Украины самым ценным - своей жизнью: и участвуя в протестах на Майдане, и защищая Украину на востоке.
- Так за кого вы проголосовали?
Виталий Кличко: Я отдал свой голос за Петра Порошенко и не скрываю этого. Для меня он более понятный. Я знаю, что от этого президента ожидать. Если коротко объяснить, почему отдал свой голос, могу сказать, что Порошенко очень эффективный президент в том, что касается международной политики. Он также смог объединить вокруг Украины международную коалицию, и благодаря этому, по большому счету, у нас Украина сохранила свою независимость. Что касается Зеленского, то человек не представил свою программу. Мы голосуем не за персону, а за те действия, которые она представляет, которые она предлагает в будущем, потому что каждый украинец в первую очередь хочет знать, что ему ждать от будущего. А каждый ждет европейских стандартов жизни.
- Вас пугает тот факт, что президентский пост занял человек с нулевым политическим опытом?
Владимир Кличко: Можно провести много параллелей. Исторически так уже сложилось что, например, в истории Соединенных Штатов был бывший актер Рональд Рейган.
Виталий Кличко: Но хочу тебя поправить. Прежде чем стать президентом Соединенных Штатов, он дважды был сенатором.
Владимир Кличко: Правильно. Еще был Арнольд Шварценеггер, который изначально из спорта (американский культурист и актер Арнольд Шварценеггер был избран на пост губернатора Калифорнии в октябре 2003 года и переизбран на эту должность в 2006 году. - Ред.). Или же приведу в пример тебя: бывший боксер стал мэром города. Что мы имеем на данном этапе? Мы имеем президента - бывшего шоумена.
Владимир Кличко: Можно мерить стереотипами. Но я думаю, что в ближайшее время будет понятно, в какой ситуации мы оказались. А после пяти лет будет вообще понятно, были ли исполнены данные обещания.
- Еще один важный вопрос, не раз поднимавшийся в ходе предвыборной гонки. Оппоненты Владимира Зеленского обвиняли его в несамостоятельности, в том, что за ним стоит и его спонсирует один из известных украинских олигархов Игорь Коломойский. Так ли это?
Виталий Кличко: Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить этого. Все об этом говорят, есть косвенные признаки: телеканал "1+1" является давним медиапартнером Владимира Зеленского. Это ни для кого не секрет. И все сериалы, все программы "Квартала 95" идут на этом канале. Господин Зеленский достаточно часто был замечен в компании Игоря Коломойского, приезжал на его день рождения, это показывали по телевидению. Все это косвенные подтверждения. Я в данном случае не являюсь той стороной, которая может что-либо утверждать, либо опровергать. Все это абсолютно известные публике факты.
- После инициативы одного из кандидатов в президенты сдать анализы на алкогольную и наркозависимость вы, Владимир, предложили привлечь к этому международных специалистов из VADA (Волонтерская антидопинговая ассоциация, независимая общественная организация по борьбе с допингом в боксе и боевых искусствах. - Ред.). Почему это важно?
Владимир Кличко: Алкоголь в крови - это ерунда, по большому счету, ну мало ли, человек пива выпил. В Германии можно даже пить пиво и садиться за руль. Основной вопрос - наркозависимость. Если ты принимаешь решение не только за себя, а за миллионы людей, за страну, за военных, опять же в стране, где идет война, это может привести к намного худшим последствиям, нежели в спорте.
- Петр Порошенко поддержал вашу инициативу, пришел и повторно сдал все анализы представителям VADA, но мы не увидели результатов. Каковы результаты?
Владимир Кличко: А результатов я не знаю. Это уже личное дело человека, который сдавал анализы. Если он хочет - рассказывает. Это не ко мне вопрос.
- Таким образом ваша инициатива полностью провалилась на украинском примере?
Владимир Кличко: Нет, это абсолютно не верно. Инициатива прошла успешно.
- Владимир, означают ли ваши яркие заявления в ходе предвыборной кампании, что вы думаете об участии в политической жизни страны?
Владимир Кличко: Я думал, вы у меня спросите, планирую ли я вернуться в спорт. Это более интересная тема. Я отвечаю на этот вопрос: никогда не говори "никогда".
- Это про спорт. А про политику?
Владимир Кличко: Никогда не говори "никогда".
- Виталий, а вы поддержите брата, если он решит участвовать в украинской политике?
Виталий Кличко: Я поддержу брата в любом его решении, каким бы оно не было. Это его судьба. Это его решение.
- Этой осенью в Украине состоятся парламентские выборы. В каком формате вы, Виталий, собираетесь в них участвовать?
Виталий Кличко: Я однозначно буду принимать участие в парламентских выборах. Поскольку в Украине парламентско-президентская республика, то от парламента зависит очень многое. На сегодняшний день 30 представителей политической партии "Удар" находятся в парламенте. Без них мне было бы крайне сложно провести многие законопроекты, которые касаются местного самоуправления города Киева, развития города. Я общаюсь с многими мэрами, и я знаю, что им нужна поддержка на законодательном уровне. Я уверен, что нам необходима фракция в парламенте для того, чтобы отстаивать интересы местного самоуправления.
- Фракция партии "Удар", правильно?
Виталий Кличко: Это будет "Удар" или будет ребрендинг. Одно могу сказать: парламент является одной из очень важных составляющих украинской политики.
- Владимир, вы поддерживаете инициативу брата идти в парламент?
Владимир Кличко: Я поддерживаю своего брата всегда, как делал это последние 43 года.
- Виталий, я знаю, что у вас есть желание провести досрочные мэрские выборы, чтобы они совпали с парламентскими. Для этого необходимо изменить закон на уровне всей страны. Вы боитесь потерять свой пост и поэтому хотите провести досрочные выборы? Какова ваша мотивация?
Виталий Кличко: Это было бы правильно. Дело в том, что выборы это всегда турбулентность. Выборы это всегда демагогия.
- Так это демократия?
Виталий Кличко: Выборы - это очень много популизма. Вот выйдите на улицу, спросите людей, они говорят: "Мы устали от этих выборов". Потому что страна живет одной повесткой дня. Многие процессы тормозятся в связи с выборами. Поэтому, чтобы страна не была перманентно в выборах, было бы правильно перезагрузить все ветви власти - и Верховный совет, и местные советы, для того чтобы следующие пять лет максимально эффективно работать, а не переходить от одних выборов к другим.
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