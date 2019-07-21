Немцев отучают выплевывать и приклеивать жвачку где попало

Использованная жвачка - один из самых распространенных видов мусора в Германии. Но далеко не все выбрасывают ее в специальные контейнеры. В немецких городах на жвачку можно наткнуться и на тротуарах, и на автобусных остановках, и на детских площадках. Приклеивают ее и к фонарным столбам, и снизу к пассажирским сиденьям в общественном транспорте.

Чтобы обратить общественное внимание на эту проблему, в Бонне решили запустить экспериментальный проект. На днях на одной из центральных улиц города с воспитательной целью была установлена панель для использованной жвачки - Gum-Wall. Что это такое?

Пепельницы из жвачки

Эту яркую панель видно издалека. Подойдя поближе, обнаруживаешь экран, сплошь разрисованный разноцветными смайликами. В центре - надпись: "Пожалуйста, прижмите жевательную резинку к одному из рисунков". То есть: пожевал жвачку, подошел к экрану, выбрал самый смешной смайлик, прилепил к нему резинку - и можешь уходить с чувством исполненного долга!

В общей сложности около 50 жвачек может вместить поверхность доски - своего рода сборочного пункта для использованной жевательной резинки. По мере заполнения панель очищается служащими. Убранную жвачку складывают в контейнер (он расположен под панелью, и если вам не хочется жвачку лепить, можно кинуть ее сразу в контейнер), а потом подвергают утилизации. Из использованной жвачки в Бонне собираются изготавливать карманные пепельницы. Презентация таких изделий намечена на сентябрь 2019 года.

Как рассказал в интервью журналистам Вальтер Шнайдер (Walter Schneider) из боннской мусороуборочной службы Bonnorange, для коммунальных служб выплюнутая на улице и прилипшая к поверхностям жевательная резинка - настоящий бич, ведь удаление ее - задача трудоемкая и дорогостоящая, требующая применения специального клинингового вакуумного оборудования. Вот в городе и решили запустить тестовый проект со смайликами. По словам Шнайдера, это - только начало эксперимента. В ближайшем будущем в центральной части Бонна должны появиться еще 20 подобных панелей. Главным образом, их планируется устанавливать на автобусных остановках, рядом с магазинами и со зданиями школ.

Вот так в Бонне хотят очистить город от липких жвачек

Кампании по борьбе и высокие штрафы

Бонн - не пионер среди немецких городов в данной области. Аналогичные проекты, позаимствованные у Дании и Нидерландов, уже осуществляются в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Лимбурге, Штутгарте, Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Кайзерслаутерне. Чаще всего они реализуются в аэропортах и на железнодорожных вокзалах. Пять подобных "магнитов для жвачки" установили в минувшие выходные и на стадионе Opel Arena в Майнце - специально к футбольному матчу, который собрал массу болельщиков. По словам устроителей, любители пожевать жвачку использовали панели со смайликами очень активно.

Кампанию по борьбе с загрязнением улиц жвачкой провели и в городке Кесхофен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. По призыву городских властей местные жители собственноручно и безвозмездно замостили центральную площадь новой плиткой и привели в порядок цветочные клумбы, пожертвовав на это в общей сложности примерно тысячу часов. После этого никто жвачку и прочий мусор там уже не бросает - ни на самой площади, ни вокруг нее.

Впрочем, теперь в Германии выплевывать на тротуар жвачку - дорогое "удовольствие", за которое положен штраф до 250 евро!

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, за содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу пластиковые канистры, упаковку и прочие подобные "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Бывает, что мусор выбрасывают вдоль дорог, а также на парковках. Это опасно, в частности, из-за риска распространения африканской чумы у свиней. За это предусмотрен штраф до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа намного увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно только заранее вызвать. А тем, кто просто выставит такой мусор на улицу, в Германии грозит штраф от 50 до 150 евро за небольшие вещи и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы можно сдать бесплатно в специальном приемном пункте. Их обязаны принять и в магазине: мелкую бытовую технику - бесплатно, а если речь идет о крупных холодильниках или стиральных машинах, то в обмен на приобретение нового товара. Попытка выбросить холодильник в лесу стоит от 100 до 300 евро. И до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если "зеленого" органического мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А вот за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти или шины как положено, тоже придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины, выброшенные "на природе". Если их не больше пяти штук. За большее количество выброшенных шин налагается штраф до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За крупный железный автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона или, например, за вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязаны их хозяева. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Не уберете - придется заплатить от 10 до 100 евро в зависимости от "места преступления". Автор: Инга Ваннер



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