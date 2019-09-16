Немка, которая заработала миллионы на сексе

Имя Беате Узе (Beate Uhse) известно абсолютному большинству немцев. Эта женщина - легендарная основательница первого в мире секс-шопа и концерна, названного ее именем. Существующий больше 60 лет порно-холдинг выпускает и продает эротические и порнографические журналы, книги, видеофильмы, женское белье, стимулирующие средства, разнообразные, как бы это поприличней выразиться, "устройства" для любовных игр вместе или в одиночку. Кажется невероятным, что столь мощную империю эротики создала и управляла ею чуть ли не до последних дней своей жизни (она умерла в 2001 году в возрасте 81 года) эта худенькая, хрупкая женщина. В конце 1940-х годов Беате Узе в одиночку и первой в Германии пришлось завоевывать новый рынок наслаждений.

И не случайно новая книга, вышедшая в издательстве Residenz Verlag и рассказывающая о ней, называется "Жизнь против табу". Причем, речь тут идет далеко не только о "клубничке"...

Немецкая Гризодубова

Беате Узе родилась в Восточной Пруссии, ее мать была одной из первых женщин-врачей в Германии. Это была эмансипированная семья. Беате стала одной из первых летчиц в стране. Когда она пошла в школу, Линдберг перелетел через Атлантический океан. Грандиозное событие! Оно так потрясло девочку, что она даже посвятила летчику свое первое детское стихотворение. И тогда же решила, что станет летчицей. Когда решилась сказать о своей мечте домашним, они сначала это восприняли не слишком серьезно. Впрочем, отец успокоил: "Я читал, что в Советском Союзе женщину впервые назначили командиром эскадрильи, так что надежда есть".

В магазине Беате Узе

В Советский Союз немецкой Гризодубовой ехать не пришлось. В семнадцать лет Беате начала заниматься в берлинском аэроклубе, в восемнадцать уже получила удостоверение пилота. Летала лихо, дерзко и постоянно завоевывала призовые места на разных соревнованиях. Сразу после сдачи экзаменов в аэроклубе стала работать на фирме, выпускающей спортивные, позже - военные самолеты. Она испытывала и "обкатывала" их, точнее - "облетывала". Муж - капитан "люфтваффе" - погиб по время Второй мировой войны в воздушном бою. Сама Беате Узе в боевых действиях не участвовала. Но перегоняла новые самолеты на фронт и не раз попадала под обстрел. В историю вошел и ее полет в конце марта 1945 года из окруженного Красной Армией Берлина: она прилетела туда за своим двухгодовалым сыном и его нянькой.

Ее империя начиналась в провинциальном городе Фленсбурге на севере Германии с тоненькой брошюрки под названием "Текст Икс", напечатанной на плохой серой бумаге. Там шла речь о том, как избежать беременности. За год с небольшим Беате Узе продала 32 тысячи экземпляров брошюры. Люди, которые заказывали ее по почте, часто спрашивали в письмах: "А как насчет сексуального просвещения вообще? Как решить те или иные интимные супружеские проблемы?" В те пуританские времена подобные вещи были под запретом.

Гигиена брака и пропаганда блуда

Вскоре Беате Узе подготовила новую книгу о проблемах интимного характера. "Гигиена брака" - так официально назывался концерн в те времена, когда о порнографии, резиновых куклах в натуральную величину и вибраторах еще и речи не было, а за слово "секс" можно было угодить в тюрьму. Беату Узе обвиняли, в частности, в подстрекательстве к развратным действиям и в пропаганде блуда только из-за того, что она рассылала своим заказчикам презервативы.

Разумеется, позже подобные запреты снимали, потому что менялись и законы, и нравственные нормы, и отношение людей к сексу. Так, в начале 1960-х годов Беату Узе судили за выпуск специальных презервативов (с так называемыми "усиками"), так как это, дескать, аномалия и извращение. Что должен был подтвердить приглашенный прокуратурой эксперт - некий профессор Вильгельм Халлерман (Wilhelm Hallermann). А тот неожиданно для всех вдруг сказал, что подсудимую Узе надо не судить, а благодарить за то, что она делает. Ведь люди страдают вовсе не от того, что секса "слишком много", а совсем наоборот. В результате Беате Узе оправдали, а речь профессора Халлермана на этом суде вошла в историю немецкой юриспруденции.

Орден за сексуальное просвещение

О том, как менялась репутация Беате Узе в обществе, говорят следующие факты: в 1989 году за выдающийся вклад в сексуальное просвещение немцев она получила высшую награду Германии - "Федеральный крест за заслуги", а в городе Фленсбурге установлена мемориальная доска в ее честь. Еще при жизни Беате Узе ее концерн вышел на биржу. Правда, его акции очень скоро сильно упали, хотя пользовались устойчивым спросом. Злые языки утверждают, что людям просто нравятся полуобнаженные красотки, изображенные на этих акциях.

Беате Узе сама пилотировала свой самолет даже в 75 лет

Падал же курс акций потому, что концерн зарабатывал все меньше и меньше. Причем основной конкурент Beate Uhse AG - не другие фирмы, продающие аналогичную продукцию, а интернет, где сегодня очень многое можно посмотреть, не выходя из дома, да к тому же бесплатно. Ни активно раскрученная линия эротического белья, ни снижение абонентной платы за "клубничный" телеканал, ни привлечение самых популярных секс-звезд не помогло. И случилось то, что должно было случиться: самый знаменитый в Германии концерн, специализирующийся на производстве и продаже эротических товаров и порнографии объявил о своей неплатежеспособности.

И хотя оборот концерна составлял в последние годы около 120 миллионов евро, убытки тоже были чувствительными: 13-15 миллионов ежегодно. 30 из 78 секс-шопов с интимными видеокабинами закрылись в последние два года. Впрочем, это, конечно, никак не умаляет заслуг Беате Узе, которой 25 октября 2019 года исполнилось бы 100 лет.

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