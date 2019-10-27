 Немецкую экологическую премию присудили за исследование почвы и невредную бытовую химию | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.10.2019

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Культура и стиль жизни

Немецкую экологическую премию присудили за исследование почвы и невредную бытовую химию

Престижную награду за защиту экологии получат владелец фирмы по производству бытовой химии и профессор Мюнхенского технического университета. Чем отличились победители?

Немецкая экологическая премия -

Немецкая экологическая премия - крупнейшая европейская награда в области защиты окружающей среды. В 2019 году ее удостоены бизнесмен Райнхард Шнайдер (Reinhard Schneider) и исследователь Ингрид Кёгель-Кнабнер (Ingrid Kögel-Knabner). Награды лауреатам вручит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на торжественной церемонии, которая пройдет в воскресенье, 27 октября, в Мангейме. Лауреаты получат в общей сложности 500 тысяч евро.

Экологичная бытовая химия 

Рейнхард Шнайдер (Reinhard Schneider) - владелец фирмы Werner und Mertz, которая выпускает, среди прочего, моющие и чистящие средства под маркой Frosch и средства по уходу за обувью Erdal. Жюри отметило бизнесмена за популяризацию экологичных продуктов на массовом рынке, отмечают в Немецком федеральном фонде окружающей среды, который присуждает премию вот уже в 27-й раз. Семейное предприятие из Майнца было основано в 1867 году и стало первопроходцем в сфере устойчивого производства бытовой химии.

Владелец фирмы Werner und Mertz Рейнхард Шнайдер

Владелец фирмы Werner und Mertz Рейнхард Шнайдер

Шнайдер руководит фирмой в пятом поколении и последовательно внедряет повторное использование пластика для изготовления упаковок, экологичных этикеток, применяет в производстве вместо минеральных масел природные активные вещества, благоприятные для окружающей среды, а пальмовое масло заменяет местными растительными маслами. Фирма  также добровольно проходит проверки на соблюдение норм по охране окружающей среды, установленных Евросоюзом.

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Бизнесмен надеется, что его примеру последуют и другие предприниматели, несмотря на то, что такой подход требует дополнительных расходов. "Конечно, для этого нужна политика, позволяющая снизить временные дополнительные траты. Впоследствии это могло бы стать новым рыночным стандартом. И мне бы очень хотелось, чтобы потребители больше интересовались экономикой, основанной на возобновлении ресурсов, и задумывались о том, как же "закрыть" жизненный цикл пластика, - тогда он не был бы экологической проблемой", - говорит Рейнхард Шнайдер.

Почва и развитие климата

Вторым победителем стала преподаватель Мюнхенского технического университета профессор Ингрид Кёгель-Кнабнер (Ingrid Kögel-Knabner). Ученый занимается исследованием почвы как экологической среды. Своими работами ей удалось показать, как важен поверхностный слой земли в качестве накопителя углерода и насколько существенное влияние он оказывает на развитие климата.

Предмет ее исследований - механизмы, участвующие в стабилизации органического углерода в почве и таким образом способствующие уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу. "Почва имеет разнообразные функции. Наряду с функциями растительной среды и среды обитания различных организмов почва, конечно, нужна нам для производства продуктов питания и связывания значимых для климата газов", - отмечает профессор.

Профессор Мюнхенского технического университета Ингрид Кёгель-Кнабнер (picture-alliance/dpa/A. Heddergott)

Ей удалось найти ответы на вопросы, на каких почвах возможно накопление углерода для противостояния климатическим изменениям. Работы Кёгель-Кнабнер также оказались значимыми в таких областях, как динамика питательных веществ, достаточное обеспечение продуктами питания в мире, сохранение почвы и биоразнообразие.

Награда за новаторство

Бизнесмена и ученого решили наградить как "новаторов в области охраны окружающей среды, которые предлагают решения, соответствующие высоким экологическим требованиям современности". "Нам нужны фундаментальные экономические, политические и технологические процессы изменения во всех уровнях, чтобы прийти к действительно устойчивому развитию", - считает генеральный секретарь Немецкого федерального фонда окружающей среды Александр Бонде (Alexander Bonde). 

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    Автор: Наталия Королева


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