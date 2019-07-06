Немецкое спасательное судно с мигрантами взяло курс на Мальту

Немецкое спасательное судно "Alan Kurdi" с беженцами на борту после нескольких дней ожидания разрешения на вход в итальянские территориальные воды у острова Лампедуза в субботу, 6 июля, взял курс на Мальту. Об этом в субботу сообщил Twitter немецкой организации "Sea Eye", которой принадлежит судно.

"Alan Kurdi" вечером взял курс на Мальту. Мы не можем ждать, пока на борту возникнет чрезвычайная ситуация. Теперь станет ясно, поддержат ли европейские правительства позицию Италии. Люди - не товар", - сообщили представители организации.

Ранее в тот же день глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) обратился к своему итальянскому коллеге Маттео Сальвини с призывом впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Сальвини отказался открыть порты и, в свою очередь, призвал официальный Берлин лишить немецких флагов суда, которые "помогают торговцам людьми и контрабандистам", а также вернуть своих граждан, которые "нарушают итальянские границы".

На борту "Alan Kurdi" находятся 65 мигрантов, спасенных в Средиземном море у берегов Ливии. Берлин объявил о своей готовности принять часть беженцев.

Инцидент с Каролой Ракете

29 июня на итальянском острове Лампедуза была задержана капитан спасательного корабля "Sea-Watch 3" гражданка Германии Карола Ракете (Carola Rackete), ее поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она вопреки запрету привела в порт судно с мигрантами, спасенными в Средиземном море. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту корабля "Sea-Watch 3" находились более 40 человек.

2 июля Ракете освободили. Глава МВД Италии заявил, что капитана вышлют из страны. На 9 июля запланированы слушания по обвинениям в адрес немки в содействии нелегальной миграции.

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