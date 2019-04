Немецкое концертное агентство подало в суд на певицу Светлану Лободу

Путь, не всегда усыпанный розами: Кайли Миноуг - 50 лет

Гастроли по Германии

Блестящая мини-юбка, высокие сапоги, броское ожерелье, - именно в таком наряде Кайли Миноуг вышла на сцену Olympiahalle в Мюнхене 3 июня 2002 года. Зал просто разрывался от оваций собравшихся в нем 11 тысяч поклонников. С этого концерта началось одно из самых успешных турне Кайли по Германии. Конечно, с новым хитом - композицией "Can't Get You Out Of My Head".