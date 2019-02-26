Немецкое концертное агентство подало в суд на певицу Светлану Лободу

Концертное агентство Berin Art Management подало в суд на известную украинскую певицу Светлану Лободу, сообщили DW в понедельник, 29 апреля, в пресс-службе агентства. Предметом жалобы стало причинение вреда деловой репутации агентства и компенсация финансовых потерь. Иск рассматривается в суде города Дюссельдорф, его сумму агентство не называет.

Агентство занималось организацией европейского тура Лободы, включающего концерты в Лондоне, Милане, Праге и Вене. "Менеджмент артистки и сама артистка совершили ряд действий, которые мы считаем неприемлемыми", - заявила представитель агентства. Речь идет о неоправданных требованиях, неожиданных заменах отелей и перелетов за счет агентства, кроме того, по ее словам, "менеджмент артистки постоянно оскорблял подрядчиков".

В агентстве подчеркивают, что с уважением относятся к "талантливой" артистке, а конфликт затрагивает только ее менеджмент.

Светлана Лобода - одна из самых известных певиц на постсоветском пространстве. В 2004 году она была участницей группы "Виа Гра", в 2009 году представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение".

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