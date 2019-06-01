 Немецкого ″блогера года″ обвинили в фальсификации еврейских корней | Новости из Германии о Германии | DW | 02.06.2019

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Германия

Немецкого "блогера года" обвинили в фальсификации еврейских корней

Немецкий историк Мари Софи Хингст выдумала погибших в Холокосте предков и ввела в заблуждение мемориал "Яд Вашем". За рассказы о еврейской бабушке она получила звание "блогер года".

Мари Софи Хингст с наградой Блогер года

Мари Софи Хингст с наградой "Блогер года"

Архив немецкого города Штральзунд обвинил в фальсификации немецкого историка и блогера Мари Софи Хингст (Marie Sophie Hingst) - та придумала несуществующих "еврейских предков" и отослала в мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме список из 22 жертв Холокоста, которых не существовало на самом деле. Об этой истории сообщает субботний номер журнала Der Spiegel, вышедший 1 июня.

Мари Софи Хингст начала вести блог под названием "Read on my dear, read on" в 2013 году во время стажировки в Дублине, в нем она неоднократно описывала свою еврейскую бабушку и других родственников, большинство из которых, по ее словам, погибли в годы Холокоста. В 2017 году она была награждена званием "блогер года", число ее подписчиков достигало 240 тысяч человек.

Контекст

Польский закон о Холокосте вызвал бурную реакцию: польская интеллигенция опасается появления цензуры, Израиль надеется на изменения в законе, ЕС призывает придерживаться исторических фактов. (09.02.2018)

Пять немецких компаний предоставят по миллиону евро на строительство нового здания в музее памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. "Нам до сих пор стыдно за прошлое", - заявил гендиректор Deutsche Bahn Роланд Пофалла. (02.04.2019)

Блогера часто приглашали вести "круглые столы" и дискуссии, связанные с еврейской тематикой, в частности, в сообщество меценатов берлинского мемориала памяти жертв Холокоста. Она сотрудничала с Центром еврейских исследований имени Сельмы Штерн и другими организациями, где неоднократно выступала от лица потомков жертв Холокоста. По данным сотрудников городского архива Штральзунда, еврейские родственники историка выдуманы, а среди настоящих родственников нет никого, кто был бы жертвой Холокоста. Дед Мари Софи Хингст был протестантским священником, его жена - зубным врачом протестантского вероисповедания.

Блог Мари Софи Хингст содержал ряд противоречий и исторических неточностей, на которые обратили внимание профессиональные историки, в том числе специалист по генеалогии. Выяснилось, что и в написанной ей для издания Die Zeit статье о сирийских беженцах в Германии, содержится ряд явно выдуманных фактов, на которые обратили внимание читатели. Под давлением фактов историк признала, что часть изложенных в блоге фактов является "литературой".

По данным Der Spiegel, подобные фальсификации не являются уголовно наказуемыми, но остаются "скандальным фактом". Сама блогер заявила, что, выдумывая истории о еврейской бабушке, стремилась не к материальным выгодам, а пыталась спастись от охватившей ее в Дублине депрессии и одиночества.

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В бундестаге почтили память жертв национал-социализма (31.01.2019)

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма (31.01.2019)  

Выжившая в Освенциме  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов (28.01.2019)  

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