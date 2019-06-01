Немецкого "блогера года" обвинили в фальсификации еврейских корней

Архив немецкого города Штральзунд обвинил в фальсификации немецкого историка и блогера Мари Софи Хингст (Marie Sophie Hingst) - та придумала несуществующих "еврейских предков" и отослала в мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме список из 22 жертв Холокоста, которых не существовало на самом деле. Об этой истории сообщает субботний номер журнала Der Spiegel, вышедший 1 июня.
Мари Софи Хингст начала вести блог под названием "Read on my dear, read on" в 2013 году во время стажировки в Дублине, в нем она неоднократно описывала свою еврейскую бабушку и других родственников, большинство из которых, по ее словам, погибли в годы Холокоста. В 2017 году она была награждена званием "блогер года", число ее подписчиков достигало 240 тысяч человек.
Блогера часто приглашали вести "круглые столы" и дискуссии, связанные с еврейской тематикой, в частности, в сообщество меценатов берлинского мемориала памяти жертв Холокоста. Она сотрудничала с Центром еврейских исследований имени Сельмы Штерн и другими организациями, где неоднократно выступала от лица потомков жертв Холокоста. По данным сотрудников городского архива Штральзунда, еврейские родственники историка выдуманы, а среди настоящих родственников нет никого, кто был бы жертвой Холокоста. Дед Мари Софи Хингст был протестантским священником, его жена - зубным врачом протестантского вероисповедания.
Блог Мари Софи Хингст содержал ряд противоречий и исторических неточностей, на которые обратили внимание профессиональные историки, в том числе специалист по генеалогии. Выяснилось, что и в написанной ей для издания Die Zeit статье о сирийских беженцах в Германии, содержится ряд явно выдуманных фактов, на которые обратили внимание читатели. Под давлением фактов историк признала, что часть изложенных в блоге фактов является "литературой".
По данным Der Spiegel, подобные фальсификации не являются уголовно наказуемыми, но остаются "скандальным фактом". Сама блогер заявила, что, выдумывая истории о еврейской бабушке, стремилась не к материальным выгодам, а пыталась спастись от охватившей ее в Дублине депрессии и одиночества.
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Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева