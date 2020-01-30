Немецких парламентариев подозревают в получении денег от Азербайджана

Бундестаг в четверг, 30 января, лишил парламентской неприкосновенности депутата от Христианско-демократического союза (ХДС)Карин Штренц (Karin Strenz) из Мекленбурга - Передней Померании. В прошлом году парламент оштрафовал Штренц на 20 тысяч евро. Ее обвиняют в получении взятки в размере не менее 22 тысяч евро для лоббирования интересов Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В четверг в связи с расследованием в отношении Штренц около 100 сотрудников прокуратуры, Федерального ведомства по уголовным дела и бельгийской полиции провели обыски на 16 объектах: в офисе депутата в бундестаге, ее личной квартире в Берлине, а также в жилых помещениях, офисах и адвокатских конторах в Берлине, федеральных землях Мекленбург - Передняя Померания и Бавария, а также в Бельгии.

Экс-депутат от ХСС получил 4 миллиона из Азербайджана

Вместе с ней по делу проходит экс-депутат бундестага от баварского Христианско-социального союза (ХСС), бывший парламентский статс-секретарь при министре внутренних дел Эдуард Линтнер (Eduard Lintner).

Линтнер, по данным прокуратуры, с 2008 по 2016 годы получил из Азербайджана около 4 миллионов евро через подставные британские фирмы, имевшие счета в банках стран Балтии. Значительную часть этих денег за вычетом своего вознаграждения он перенаправил отдельным членам ПАСЕ, которые должны были позитивно отзываться о выборах в Азербайджане и выступать против требований об освобождении политических заключенных в этой стране.

В этом деле о подкупе и лоббировании интересов Азербайджана есть еще и третий подозреваемый, имя которого следствие пока не разглашает. Его обвиняют в создании подставной фирмы и открытии через свою адвокатскую контору банковских счетов для перевода денежных средств из Азербайджана на подкуп членов ПАСЕ.

Иммунитета лишен также лидер АдГ Гауланд, но по другому делу

В четверг, 30 января, Бундестаг лишил депутатской неприкосновенности также лидера фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александера Гауланда (Alexander Gauland). Решение принято по запросу прокуратуры Франкфурта-на-Майне, добивающейся разрешения на обыски у Гауланда в связи с подозрением в уклонении от уплаты налогов. Франкфуртская прокуратура отдала распоряжение провести обыски в квартирах Гауланда по месту его прописки во Франкфурте-на-Майне и в Потсдаме. Политику ставится в вину неверное составление в течение нескольких лет налоговых деклараций о своих доходах.

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