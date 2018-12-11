Немецкий юрист: После ухода Путина Конституция РФ еще получит шанс

12 декабря в России отмечают 25-летие Основного закона страны. Профессор права Отто Лухтерхандт, участвовавший в подготовке текста Конституции РФ, рассказал DW, как ее сегодня оценивает.
Примерно треть россиян, согласно опросам общественного мнения, не знают, что за праздник отмечается в России 12 декабря. И число тех, кто забывает о нем, растет с каждым годом, свидетельствуют исследования "Левада-центра". Едва ли поможет остановить этот тренд и юбилей: в этом году исполняется 25 лет со дня принятия Конституции РФ. Свои вопросы DW в связи с этой датой задала профессору права, эксперту по странам Восточной Европы Отто Лухтерхандту (Otto Luchterhandt), который принимал участие в подготовке текста российского Основного закона.
DW: Как получилось, что вы участвовали в работе над текстом российской конституции? На каких основаниях?
Отто Лухтерхандт: То, что я работал над текстом конституции, это преувеличение. Я тогда был заместителем эксперта Венецианской комиссии Совета Европы и участвовал в консультациях на определенной этапе (написания текста. - Ред.), в 1993 году. Я выступил со своими предложениями, которые касались, прежде всего, федерального устройства РФ. Вы должны учесть, что Германия как федеративная республика считалась особо важной ролевой моделью для превращения России в федеративное государство.
Моя роль была очень маленькой. Над текстом работало много экспертов. Но еще начиная с 1990 года, у меня были научные интересы в Москве в Институте государства и права, где заседала рабочая группа конституционной комиссии, так что я внимательно следил за созданием российской конституции.
- Какие у вас были впечатления - в какой атмосфере создавался ее текст?
- Это был очень сложный процесс. Первая фаза началась еще в советское время, в 1990 году Борис Ельцин созвал конституционную комиссию, ответственным секретарем которой стал Олег Румянцев. Все это происходило в условиях постоянно обострявшегося конфликта между Верховным Советом и президентской исполнительной властью в лице Ельцина. Апогея кризис достиг в сентябре-октябре 1993 года.
Вы помните, что все закончилось государственным переворотом Ельцина и роспуском Верховного Совета. С октября по декабрь 1993 года президент Ельцин фактически в одиночку руководил процессом создания конституции и вносил свои изменения. Сложности добавляло и то, что в 1993 году фактически работали уже две конституционные комиссии: Ельцин созвал еще конкурирующее с первой комиссией Конституционное совещание.
- В тексте конституции много пассажей, которые кажутся идеалистическими. Вы верили тогда, что Россия будет не только на бумаге, но и в реальности жить в соответствии с этим документом?
- Конституция не была идеалистической - по крайней мере, не вся. В ней были закреплены важные принципы - подчеркнуто положительное отношение к соблюдению прав человека и к международному праву, что закреплено в первых двух статьях основных положений. Но есть и серьезные ограничения (этих принципов. - Ред.), особенно в том, что касается разделения властей. Президентская власть намного превосходит по полномочиям другие конституционные органы, прежде всего Федеральное собрание - Госдуму и Совет Федерации.
Президент, и это было личным желанием Бориса Ельцина, ослабил принцип разделения властей. В годы правления самого Ельцина этот дисбаланс не имел практического значения во многом потому, что у него не было партии власти и контроля над парламентом. Но уже с весны 2000 года Владимир Путин начал максимально использовать всю полноту власти, данную ему конституцией, по отношению к другим органам власти.
- Возможно, самый известный пассаж Конституции РФ гласит, что президент не может занимать должность "более двух сроков подряд". Вы помните, кто автор пассажа, и как вы относитесь к тезису, что эта формулировка повлекла за собой многие проблемы в России? Мол, не будь слова "подряд", и судьба страны сложилась бы иначе…
- Совершенно определенно - нет. Это была на тот момент своего рода стандартная формулировка. К сожалению, не помню, кто конкретно ее предложил. Это можно проследить, если посмотреть документы, которые опубликовал Олег Румянцев. Но в этой формулировке авторы ориентировались на Конституцию США.
- Но все же в 22-й поправке к Конституции США дословно записано только: "Не более двух сроков", а не "подряд", что оставляет то самое пространство для маневра, которым и воспользовался действующий российский президент.
- Разница несущественная. Сам по себе принцип, что после двух сроков на должность может заступить новый президент, а предыдущий после перерыва может снова претендовать на высший пост, не противоречит духу демократии. Проблема в том, что после 12 лет он (Владимир Путин. - Ред.) при определенных условиях и дальше будет править. Посмотрите на некоторые другие постсоветские республики - Азербайджан или Казахстан.
Функция, которая заложена данным положением (предотвратить злоупотребление властью и гарантировать свободы и верховенство права), даже не обсуждалась, когда в России на рубеже 2007-2008 годов шла дискуссия об этом пассаже. И это очень симптоматично для уровня конституционной культуры в России.
- Сегодня рекламные плакаты в России напоминают о годовщине конституции - возможно, потому, что об этом празднике стали забывать. Какое у вас впечатление: руководство в Кремле еще воспринимает конституцию всерьез?
- Ее воспринимают всерьез в том смысле, что с ней приходится считаться. Несмотря на призывы со стороны игнорировать или изменить пассаж о двух сроках, Путин в 2008 году пошел по модели тандема, став одновременно премьером и главой правящей партии "Единая Россия", чтобы Медведев фактически ничего не мог сделать. Стать независимым от Путина Медведев не мог - об этом Путин позаботился.
Конституция остается формальностью, в определенном смысле техническим документом. При этом дух конституции постоянно нарушается. Самый яркий пример - аннексия Крыма. Это прямое и открытое нарушение международного права, а ведь в четвертом пункте 15-й статьи российской конституции международное право называется частью правовой системы РФ.
Или возьмите строительство моста в Крым. Оно нарушает договор о дружбе с Украиной и международное право, которому Конституция РФ отдает приоритет. Когда речь заходит о вопросах власти, конституцию рассматривают как бумажку. Эти факты скрываются потоком пропаганды, но для специалистов по конституционному праву тут секретов нет, они все сразу видят.
- Кроме технической помехи для властей, что еще представляет собой конституция, по вашему мнению?
- Не будем радикальными. В России есть Конституционный суд, и он регулярно выносит решения. И в вопросе прав и свобод человека этот суд накопил богатую практику. И до определенной степени своими решениями он уточняет и укрепляет защиту прав и свобод граждан и общества. Это - тоже заслуга, за все время существования СССР такого суда не было.
С точки зрения демократии, защиты прав человека и федерализма, от конституции остался один лишь каркас, но, с другой стороны, Конституционный суд выносит решения вполне профессионально, по букве и подчас даже по духу текста конституции, - если речь не касается сферы полномочий президента. В этом случае Конституционный суд не стесняется предавать свои принципы.
- Если вы могли бы с сегодняшним знанием вернуться в прошлое, вы бы согласились снова участвовать в работе над этой конституцией?
- Разумеется, да. Никогда не надо сдаваться. Конституция в контексте всей истории России в двадцатом веке - огромный шаг вперед. Лишь на короткое время в стране действовала радикальная коммунистическая конституция, принятая 10 июля 1918 года, но потом появился СССР и режим, который во всех отношениях представлял собой противоположность либеральной демократии и правового государства.
Я абсолютно уверен, что после ухода Владимира Путина и его режима российская конституция в конце 2020-х - начале 2030-х годов получит новый шанс. Проблемы этого текста, особенно в вопросе федерального устройства РФ, общеизвестны, и придется внимательнейшим образом анализировать, чтобы понять, какие в него внести правки, чтобы решить проблему дисбаланса между ветвями власти и ослабить полномочия президента.
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