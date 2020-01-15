 Немецкий экс-дипломат заподозрен в шпионаже в пользу Китая | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.01.2020

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Германия

Немецкий экс-дипломат заподозрен в шпионаже в пользу Китая

Расследование в отношении трех подозреваемых, которые с 2017 года передавали коммерческую информацию Китаю, проводит Федеральная прокуратура Германии.

Шпионаж

Шпионаж

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении трех граждан ФРГ, подозреваемых в шпионаже в пользу органов государственной безопасности Китая, сообщил в среду, 15 января, немецкий еженедельник Der Spiegel. Один из подозреваемых - немецкий экс-дипломат, работавший в Европейской комиссии в Брюсселе, а затем - в представительстве ЕС в ряде зарубежных стран. В 2017 году он закончил дипломатическую карьеру и перешел на работу в лоббистскую фирму, где, по данным следствия, завербовал двух других подозреваемых. 

Экс-дипломата и одного из лоббистов подозревают в том, что они с 2017 года "делятся частной и коммерческой информацией с министерством государственной безопасности Китая". Третий подозреваемый, по предположению следователей, заявил о готовности шпионить.

Контекст

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По мнению регулятора FCC, китайские компании Huawei и ZTE представляют собой угрозу для США. Американских операторов связи обязали заменить китайскую продукцию. (22.11.2019)

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Правительство ФРГ второй раз за неделю предотвратило покупку китайцами стратегических активов в Германии. Меркель берет пример с Трампа, пытающегося остановить экспансию КНР? (01.08.2018)

Прокуратура отказалась сообщать более подробную информацию по этому делу, отметив лишь, что арестов пока не было, проведены обыски в домах и офисах, связанных с подозреваемыми. Следственные действия прошли в трех федеральных землях Германии - Берлине, Баварии и Баден-Вюртемберге, а также в Брюсселе.

Если обвинения подтвердятся, это будет редкий случай разоблачения шпионской деятельности КНР в Европе, отмечают наблюдатели. В Германии публичная дискуссия о шпионских операциях Китая активизировалась в связи с развитием сетей мобильной связи 5G. Так, обсуждалось, следует ли исключить из числа участников китайского технологического гиганта Huawei, так как эта компания близка к правительству КНР ; и ее оборудование может быть использовано для шпионажа. В США, например, Федеральная комиссия по связи (FCC) признала Huawei и еще одну китайскую компанию ZTE представляющими угрозу для национальной безопасности страны.

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Китайские компании в погоне за немецким качеством

  • Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) занимает 14 футбольных полей.

    Самое секретное здание Германии

    Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.

  • Логотип Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.

  • У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - художественный объект из красноватой стали

    Самое секретное здание Германии

    У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.

  • Фойе нового здания Федеральной разведывательной службы

    Самое секретное здание Германии

    Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.

  • Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров.

    Самое секретное здание Германии

    Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.

  • В комплексе - два так называемых кризисных центра

    Самое секретное здание Германии

    В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.

  • Кабинет разведчиков

    Самое секретное здание Германии

    А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.

  • Кабинет главы внешней разведки находится на 8 этаже.

    Самое секретное здание Германии

    Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.

  • Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года

    Самое секретное здание Германии

    Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Самое секретное здание Германии

Журналисты впервые получили доступ в новую штаб-квартиру внешней разведки ФРГ в Берлине. DW знакомит вас с самым секретным зданием Германии.  

Ссылки в интернете

Der Spiegel: В Германии проводится расследование против бывшего европейского дипломата по обвинению в шпионаже в пользу Китая

Der Spiegel: В Германии проводится расследование против бывшего европейского дипломата по обвинению в шпионаже в пользу Китая

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