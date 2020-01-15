Немецкий экс-дипломат заподозрен в шпионаже в пользу Китая

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование в отношении трех граждан ФРГ, подозреваемых в шпионаже в пользу органов государственной безопасности Китая, сообщил в среду, 15 января, немецкий еженедельник Der Spiegel. Один из подозреваемых - немецкий экс-дипломат, работавший в Европейской комиссии в Брюсселе, а затем - в представительстве ЕС в ряде зарубежных стран. В 2017 году он закончил дипломатическую карьеру и перешел на работу в лоббистскую фирму, где, по данным следствия, завербовал двух других подозреваемых.

Экс-дипломата и одного из лоббистов подозревают в том, что они с 2017 года "делятся частной и коммерческой информацией с министерством государственной безопасности Китая". Третий подозреваемый, по предположению следователей, заявил о готовности шпионить.

Прокуратура отказалась сообщать более подробную информацию по этому делу, отметив лишь, что арестов пока не было, проведены обыски в домах и офисах, связанных с подозреваемыми. Следственные действия прошли в трех федеральных землях Германии - Берлине, Баварии и Баден-Вюртемберге, а также в Брюсселе.

Если обвинения подтвердятся, это будет редкий случай разоблачения шпионской деятельности КНР в Европе, отмечают наблюдатели. В Германии публичная дискуссия о шпионских операциях Китая активизировалась в связи с развитием сетей мобильной связи 5G. Так, обсуждалось, следует ли исключить из числа участников китайского технологического гиганта Huawei, так как эта компания близка к правительству КНР ; и ее оборудование может быть использовано для шпионажа. В США, например, Федеральная комиссия по связи (FCC) признала Huawei и еще одну китайскую компанию ZTE представляющими угрозу для национальной безопасности страны.

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