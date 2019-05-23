Немецкий эксперт: Россия могла бы успешно развивать солнечную энергетику

В Германии всерьез взялись за изучение российского потенциала солнечной энергетики и возможностей участия немецкого бизнеса в развитии этой отрасли в России. При содействии германского Федерального объединения солнечной энергетики BSW-Solar берлинская консалтинговая фирма eclareon провела широкомасштабное исследование российского рынка, о котором DW уже подробно рассказала. Его результаты, опубликованные на английском и русском языках, были представлены на прошедшей в Мюнхене 15-17 мая ярмарке The smarter E - крупнейшем в Европе смотре возобновляемой энергетики. О потенциале новой для РФ отрасли DW побеседовала с Давидом Ведеполем (David Wedepohl), заместителем исполнительного директора BSW-Solar, отвечающим за международные связи.

Deutsche Welle: Ваше отраслевое объединение представляло на ярмарке в Мюнхене среди прочего исследование по России. Какова была реакция?

Давид Ведеполь: Не буду утверждать, что интересующиеся выстраивались в очередь, ведь на The smarter E речь шла о рынках всего мира. Но определенный интерес у специалистов или, скажем, у поставщиков компонентов к такому абсолютно новому и пока незначительному рынку, как российский, несомненно, есть.

- Вы говорите, что российский рынок пока незначительный. Считаете, что в обозримом будущем это может измениться?

- Я уверен, что у России - большой потенциал для развития солнечной энергетики.

- Но зачем она ей? Многие в России говорят: у нас достаточно нефти, газа, угля.

Давид Ведеполь

- Нефти и газа много и в странах ОПЕК, тем не менее многие из них уже сделали ставку на возобновляемую и особенно солнечную энергетику. Наглядный пример тому - Объединенные Арабские Эмираты, которые направляют сейчас очень крупные инвестиции на строительство солнечных электростанций. Это делается для того, чтобы диверсифицировать экономику - снизить ее зависимость от ископаемых энергоносителей, запасы которых со временем закончатся, и для того, чтобы создать дополнительные рабочие места. Не случайно штаб-квартиру Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA решили разместить именно в нефтегазовом эмирате Абу-Даби.

- Но ведь в тех краях постоянно светитсолнце! А Россия – холодная северная страна, часть ее территории вообще находится за полярным кругом.

- Ну и что? Это пока не так широко известно, но сегодня все арктические страны развивают солнечную энергетику за полярным кругом! Все без исключения: скандинавские государства Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания (если иметь в виду принадлежащую ей Гренландию), Канада, США с Аляской. В том числе и Россия (крупнейшая солнечная электростанция на Крайнем Севере РФ действует с 2015 года в поселке Батагай в Якутии. - Ред.).

Сначала в такое верится с трудом, ведь за полярным кругом часть года царит ночь. Но ведь другую часть года там почти целые сутки имеется дневной свет, хотя нередко довольно слабый. Тем не менее эффективность солнечных батарей, даже при очень низких температурах, оказывается совсем не такой плохой, как многие считают. К тому же растет их экономичность, поскольку надо учитывать, что цены на солнечные панели снизились с 2006 года на 85 процентов!

В результате в разных частях света именно фотовольтаика становится сегодня самой экономичной формой генерации электроэнергии. Особенно на изолированных, не подключенных к энергосетям территориях, где она конкурирует с самым дорогим способом производства электроэнергии - сжиганием в дизельных генераторах топлива, которое в сложных логистических условиях приходится доставлять издалека, нередко на грузовиках.

- Но вы же не будете отрицать, что потенциал для развития солнечной энергетики в южных странах выше, чем в северных?

- Если мы говорим о природных условиях, то солнца на юге, естественно, больше. Зато у России имеется другое серьезное преимущество перед некоторыми странами, которые мы тоже изучали: высокий уровень образования населения и профессиональной подготовки специалистов. Это крайне важная предпосылка для развития фотовольтаики. Наличие инженерно-технических кадров, способных не только устанавливать и подключать солнечные батареи, но и планировать проекты, а также разбирающихся в статике, существенно повышает привлекательность российского рынка.

- А почему ваше объединение, в которое в основном входят средние и малые предприятия, уделяет так много внимания зарубежным рынкам, в том числе весьма далеким от Германии странам?

- В наше объединение, которое отмечает в этом году, кстати, свое 40-летие, входят несколько крупных компаний, но большинство из наших примерно 800 членов - это действительно средние предприятия. У них нет возможности проводить собственные исследования зарубежных рынков. В то же время две трети выручки наши фирмы делают именно за рубежом. Вот почему задачу изучения новых потенциальных рынков, куда можно было бы экспортировать готовую продукцию и технологии, где можно было бы инвестировать, берет на себя наше объединение. Поэтому мы поддержали исследование "Возможности для солнечной энергетики России" и будем участвовать в дальнейшем развитии этого проекта.

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