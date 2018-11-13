Немецкий эксперт о Навальном: Власти России не хотят делать из него мученика

Запрет на выезд из России Алексею Навальному вполне укладывается в тактику российских властей в отношении оппозиционера, считает ведущий специалист по РФ из Германского общества внешней политики Штефан Майстер (Stefan Meister). Эта тактика, по его словам, сводится, с одной стороны, к постепенному и постоянному ограничению свободы Навального, но в то же время она направлена на то, чтобы не создавать ему имидж мученика.

"Навальный находится под пристальным наблюдением"

Алексей Навальный собирался во вторник, 13 ноября, вылететь в Срасбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу, однако на погранконтроле у него забрали паспорт для "проведения специальный проверочных мероприятий" и сообщили, что покидать пределы РФ ему запрещено.

Штефан Майстер

По словам Штефана Майстера, российские власти шаг за шагом ограничивают "радиус действия" оппозиционера, регулярно арестовывая его за организацию митингов и демонстраций. И предотвращение его выступления на заседании ЕСПЧ - очередной шаг в этом же направлении. "Это лишнее подтверждение того, что Навальный находится под пристальным наблюдением", - считает Майстер.

Задержание на границе может пойти на пользу оппозиционеру с точки зрения привлечения общественного мнения только в краткосрочной перспективе, прогнозирует Майстер. Но с точки зрения политического капитала запрет на выезд за рубеж лишь еще больше ограничит возможности Навального применительно к распространению им его политических взглядов.

Тактика властей РФ в отношении Навального: выматывание и подрыв доверия

В то же время, по мнению немецкого эксперта, российские власти не хотят делать из Навального мученика и тем самым повышать его популярность. А именно это произошло бы в случае ареста или тюремного заключения оппозиционера. Власти, по выражению Майстера, придерживаются другой тактики - тактики выматывания, направленной на ослабление Навального, а в конечном итоге - на подрыв его авторитета.

Самого Алексея Навального Майстер однозначно причисляет к популистам, поскольку стилю его публичных выступлений во многом свойственно использование приемов популистов. От пенсионной реформы до миграции и Северного Кавказа - оппозиционер делает ставку на темы, вызывающие однозначную и нередко эмоциональную реакцию в российском обществе.

В использовании социальных сетей Навальный "весьма талантлив", добавляет Майстер. И его стиль общения и эмпатия, которую он излучает, делают его, по оценке немецкого эксперта, весьма харизматичной фигурой.

Соратник Навального: Это свинство, но было ожидаемо

Бывший замминистра энергетики России, соратник Алексея Навального Владимир Милов считает инцидент на границе ожидаемым: "Они (власти. - Ред.) не хотят, чтобы он выступал с яркими речами на серьезных трибунах на Западе". По мнению Милова, власти РФ не хотят, чтобы Навальный произнес в Европейском суде по правам человека "мощную речь", и поэтому не выпустили его из страны.

"У меня такое ощущение, что они очень злы из-за того, что дали ему в прошлом году загранпаспорт для того, чтобы он поехал глаз лечить, а он с этим паспортом разъезжает по миру и критикует власти, - говорит Милов. - Конечно, это свинство, и это незаконно, но было ожидаемо".

По его словам, история с неоплаченной задолженностью Навального - абсолютно надуманная. Этот своего рода "спящий" штраф власти специально придерживали для подобного случая.

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