Немецкий эксперт: "Мы еще увидим абсурдные цены на нефть!"

Цены на нефть продолжают бить негативные рекорды: после сильнейшего падения в марте стоимость барреля марки Brent на торгах 1 апреля колебалась вокруг отметки в 25 долларов. В ближайшие месяцы обвал на рынке нефти, вызванный противоречиями между Саудовской Аравией и Россией, не остановить, прогнозирует эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Янис Клуге (Janis Kluge). SWP консультирует правительство и парламент Германии, а также руководящие органы Евросоюза по внешнеполитическим вопросам. Клуге был одним из авторов недавнего исследования "Российско-саудовская проба сил на рынке нефти".

DW: Какая страна лучше подготовлена к ведению затяжной ценовой войны - Россия или Саудовская Аравия?

Янис Клуге: "Выносливость" стран зависит от экономических и от политических факторов. С экономической точки зрения, у России есть небольшое преимущество, потому что она в целом меньше зависит от продажи нефти, чем Саудовская Аравия, и имеет более гибкий обменный валютный курс, что тоже помогает в сложившейся ситуации.

А вот с политической точки зрения все наоборот. Россия собирается в ближайшее время провести конституционную реформу, и то, что параллельно с этим возник нефтяной кризис, - помеха на пути к этой цели. Внешнеполитические позиции Саудовской Аравии также несколько лучше, в том числе из-за хороших отношений с США. На международной арене Россия фактически не имеет союзников и не может рассчитывать на помощь со стороны.

- Низкие цены на нефть болезненны и для США. Переживут ли американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти, нынешний кризис? Ведь и Саудовская Аравия, и Россия сделали ставку на финансовое уничтожение этих компаний…

- Уже сейчас понятно, что в обозримом будущем многие сланцевые добытчики обанкротятся и что добыча нефти в Соединенных Штатах в текущем году сильно сократится. Но чего не произойдет, это вымирания сланцевой добычи. Более крупные компании поглотят те, что поменьше, и, как только нефтяные котировки стабилизируются, скажем, на уровне 40 долларов за баррель, добыча нефти сразу же возобновится. Добыча сланцевой нефти как производственный метод просто будет отложена, но ее не удастся остановить.

Янис Клуге

- Почему?

- Причина в очень коротком инвестиционном цикле. Буквально за несколько месяцев (в отличие от традиционной нефтедобычи. - Ред.) добычу на сланцевых месторождениях можно восстановить - как только цены на нефть достигнут приемлемого для производителей уровня. Сланцевые фирмы реагируют быстро: запасы нефти и технологии сохранятся, так что производство возобновится при необходимых условиях.

- Как кризис, вызванный пандемией коронавируса, может сказаться на динамике нефтяного рынка?

- В ближайшие два-три месяца рынок нефти будет находиться в состоянии обвала - так я бы, наверное, сказал. Уж слишком велик спад спроса. В такой форме его еще не было в истории. При этом имеющиеся хранилища уже заполнены, так что мы еще увидим местами абсурдные цены! Уже сегодня есть случаи, когда продавцам приходится доплачивать за продажу нефти.

Такая ситуация возникает там, где невозможно быстро сократить добычу, в то время как места для приема этой нефти нет - неважно, по какой цене. Так что в ближайшие недели мы будем видеть цены в районе десяти долларов. Нормализация произойдет только после повышения спроса: когда люди вновь чаще будут садиться за руль автомобиля, когда они начнут путешествовать - то есть после окончания кризиса, вызванного коронавирусом.

- Президент США просигнализировал готовность помочь новым переговорам между РФ и Саудовской Аравией о ситуации на рынке нефти. Какие возможности есть у Москвы, Вашингтона и Эр-Рияда, то есть у тройки лидеров в добыче нефти, чтобы снизить напряженность на нефтяном рынке?

- В краткосрочной перспективе спад спроса на нефть настолько велик, что даже новая сделка между Россией, Саудовской Аравией и США не смогла бы компенсировать столь резкий дефицит спроса. Речь идет о гигантских объемах. Если посмотреть на условия прошлогодней сделки ОПЕК+, то тогда речь шла о снижении добычи примерно на 2 миллиона баррелей в день. Сегодня спрос упал на 20 миллионов баррелей в день. Это столько, сколько добывают Саудовская Аравия и Россия вместе взятые. Компенсировать это быстро не удастся.

Новая сделка или появления нового картеля возможны только после того, как сбалансируются спрос и предложение, чтобы относительно небольшими ограничениями можно было добиваться изменений на рынке нефти. Но даже в случае стабилизации нефтяных котировок подобная сделка сомнительна, потому что на нефтяном рынке произошли не только краткосрочные, но и долгосрочные изменения. Мы видим, что расчет для Саудовской Аравии изменился, стало ясно, что ей, возможно, не удастся продать всю нефть, которая находится в ее недрах. Ни один из игроков не хочет стать тем, кто не успеет добыть свою нефть и не успеет обменять ее на деньги. Это усиливает конкуренцию.

- Ценовая война будет продолжаться?

- Именно! Ценовая война продолжится, хотя я бы даже называл ее не столько ценовой войной, сколько конкурентной борьбой. В прошлом году была особая ситуация, когда на рынке нефти действовал картель. Но мы знаем, что свободная конкуренция - совершенно нормальная ситуация, которая есть на многих других рынках. Условий для создания нового картеля на нефтяном рынке не просматривается, так что, с моей точки зрения, более вероятно сохранение свободной конкуренции, а не появление картеля.

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