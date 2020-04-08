Немецкий эксперт: Зеленский оказался в ситуации Ющенко

На фоне дальнейшего распространения эпидемии COVID-19 в Украине президенту Владимиру Зеленскому приходилось убеждать Верховную раду принять законы, необходимые для получения помощи от Международного валютного фонда (МВФ). При этом ряд депутатов из пропрезидентской фракции "Слуга народа" открыто выступает против инициатив Зеленского, из-за чего ему приходится искать поддержки даже у своих политических оппонентов. DW спросила у главы представительства близкого к Социал-демократической партии Германии Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) в Киеве Марселя Рётига (Marcel Röthig), как он оценивает шаги украинской власти в борьбе против коронавируса и способность Зеленского сохранить контроль над правящим большинством в парламенте.

Марсель Рётиг

DW: Господин Рётиг, в октябре 2019 года вы предполагали, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский может иметь на Зеленского меньше влияния, чем казалось на тот момент. В конце марта Верховная рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект. Его так называют, потому что он может помешать Коломойскому оспорить в суде национализацию его "Приватбанка", крупнейшего банка в Украине. Принятия этого закона требует МВФ. Ваше предположение оправдалось?

Марсель Ретиг: Я думаю, что это прежде всего доказывает то влияние, которое МВФ имеет на принятие критически важных для Украины решений, и то, что необходимость получить помощь МВФ значит (для украинской власти. - Ред.) намного больше, чем частные интересы отдельных олигархов.

- Но пропрезидентская фракция "Слуга народа" теперь разделена - не все ее представители поддержали этот законопроект, а некоторые открыто выступали против него. Документ был принят при помощи оппозиционных фракций - "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко и "Голоса". Способен ли Зеленский управлять страной без стабильного большинства?

- Это уже не первый раз, когда ему не хватает голосов собственной фракции, чтобы провести через парламент спорное решение. Несмотря на то, что "Слуга народа" - крупнейшая парламентская фракция в истории Украины, управлять ею, оказывается, очень трудно. Особенно это касается депутатов, избранных по мажоритарным округам, многие из которых гораздо лояльнее к отдельным лицам, чем к собственной политической силе. В такой ситуации приходится искать компромиссы с другими фракциями.

Это не первый случай, когда составленный относительно быстро и без серьезного отбора избирательный список приводит к ситуации, в которой парламентская фракция оказывается очень разнообразной и плохо контролируемой. Поэтому подобные ситуативные коалиции будут формироваться и в дальнейшем.

- Есть ли риск того, что ситуативные голосования вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" (ОПЗЖ), которые бывали уже не раз, например, за отставку правительства, приведут к дрейфу "Слуги народа" на пророссийские позиции?

- Это чисто прагматичная политика - голоса ищут там, где их можно получить. И если их не удается взять у условно проевропейских фракций - "Батькивщины", "Европейской солидарности" или "Голоса", - то компромиссом может быть сотрудничество с "Оппозиционной платформой".

- Но Зеленский вынужден прибегать к таким шагам меньше, чем через год после избрания президентом и через полгода после избрания новой Верховной рады. Не видите ли вы угрозы дестабилизации украинской политической системы, если такая динамика сохранится?

- Мне происходящее очень напоминает период правления Виктора Ющенко (президента Украины с 2005 по 2010 год. - Ред.), когда парламентское большинство также было почти неконтролируемым. Да, тогда речь шла о коалиции (сейчас у "Слуги народа" собственное большинство. - Ред.), но параллелей очень много. Поэтому я не думаю, что в среднесрочной перспективе украинской политической системе что-то угрожает. Сейчас, когда Рада вынуждена практически ежедевно принимать исторические решения, это будет приводить к постоянному заключению таких ситуативных коалиций под конкретные голосования. Но я не думаю, что во время эпидемии коронавируса нас ожидают досрочные парламентские выборы или противостояние Верховной рады с президентом.

- Зеленский пришел к власти в период относительной экономической и социальной стабильности в Украине и обещал бороться с коррупцией и олигархами. Но из-за пандемии COVID-19 он стал кризисным президентом - ему надо спасать систему здравоохранения и экономику. Готов ли он к этому?

- У него нет другого выбора. Справится ли он - покажет время. Президентов можно оценивать по двум критериям: выполнение обещаний и то, как они реагируют на кризисы. В Германии, например, поддержка правящей коалиции до пандемии коронавируса была ниже, чем сейчас, поскольку, по мнению немцев, кризисный менеджмент власти дает результат. Таким может быть результат и в Украине. Впрочем, если кризисный менеджмент Зеленского будет провальным, это может уничтожить его рейтинг, так же как финансовый кризис 2008 года окончательно уничтожил рейтинг Ющенко.

Реакция украинских властей на кризис была достаточно запоздалой, но сразу очень решительной, по крайней мере в том, что касается карантинных мероприятий. Остается открытым вопрос, сможет ли Киев так же быстро развернуть ресурсы для тестирования на коронавирус и изоляции больных, чтобы замедлить эпидемию. Если власть справится, это может конвертироваться в рост поддержки Зеленского. Но пандемия рано или поздно завершится, и ему придется выполнять свои предвыборные обещания.

- Одним из обещаний Зеленского была борьба с влиянием олигархов. Но сейчас, во время кризиса, он создает с олигархами совместные штабы по ликвидации последствий эпидемии коронавируса. Как ему выполнить свое обещание после такого сотрудничества?

- Это, пожалуй, наиболее спорный момент. То, что мы сейчас наблюдаем, - это не что иное, как новый олигархический консенсус. Как и его предшественники, Зеленский обращается за помощью к олигархам в трудный момент. Он объясняет это тем, что олигархи, мол, должны вернуть обществу украденное. Впрочем, это выглядит так, будто Зеленский признал системную роль олигархов в украинском обществе и пытается их использовать. Другой вопрос - сможет ли он потом отыграть ситуацию назад.

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