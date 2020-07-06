Немецкий цирк торгует львиными экскрементами (фото)

Мюнхен • Эта новость могла бы претендовать на использование в качестве первоапрельской шутки, но первые две фотографии сделаны в Баварии в начале нынешнего июля. Традиционный цирк Circus Krone из Мюнхена, основанный в 1905 году, приступил к продаже таких вот стеклянных баночек с необычным содержимым - экскрементами льва. По пять евро каждая.

Во всем мире сейчас насчитывается лишь около восьмидесяти таких белых львов. Немецкому цирку этого льва подарил принц из Саудовской Аравии после того, как увидел выступление Мартина Лейси на фестивале в Монте-Карло

Как сообщает агентство dpa, в цирке утверждают, что львиный кал ("Löwenkot") может быть использован в качестве естественного средства для отпугивания разных животных - например, кошек от домов или земельных участков, а также куниц - от парковок и стоянок. Куницы, как известно, очень любят забираться под капоты автомобилей и перегрызать там шланги и провода. По данным немецкого клуба ADAC, ежегодно такие сюрпризы в Германии обнаруживает более 230 тысяч водителей.

Кинг Тонга и Мартин Лейси на манеже. Фото из архива

Запах "царя зверей" должен отвадить непрошеных гостей. Спрос на новый цирковой "сувенир" и экологически чистый продукт превзошел все ожидания. По данным дирекции, цирк просто завалили заявками. Однако за баночками нужно будет ехать лично или как-то самостоятельно организовывать доставку - по почте необычный товар рассылать не будут, чтобы случайно не доставить неудобств почтальонам и курьерам. Продаются баночки не в самом цирке, а под Мюнхеном на "Ферме цирка Кроне" ("Circus Krone-Farm"), где живут звери, вышедшие на артистическую пенсию. Выручка будет полностью направляться на содержание этих животных. Здесь же на ферме также отдыхают цирковые звери во время пауз между гастролями и выступлениями.

Сейчас ферму можно посетить в рамках семейных экскурсий - по предварительной записи и с соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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