 Немецкий химик о причинах и последствиях выбросов на заводе в Крыму | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.09.2018

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Россия

Немецкий химик о причинах и последствиях выбросов на заводе в Крыму

Почему эвакуация детей из Армянска была правильной и как защититься от вредных выбросов - DW поговорила с немецким химиком о причинах загрязнения воздуха в Крыму и на юге Херсонской области.

Жители Армянска

4 сентября из Армянска в экстренном порядке были эвакуированы несколько сот детей

С конца августа жители юга Украины у фактической границы с аннексированным Россией Крымом жалуются на маслянистый налет, похожий на ржавчину, покрывший металлические предметы. Также люди сообщают о першении в горле и в носу, есть и сообщения о преждевременном опадении листвы с деревьев. Власти полуострова пришли к выводу, что причина - испарения из кислотонапокопителя завода "Титановые инвестиции" (в прошлом - "Крымский титан"), расположенного вблизи города Армянска и принадлежащего украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. А связаны испарения с пересыханием кислотонакопителя на заводе, куда собирались химические вещества

О возможных причинах и последствиях этого инцидента DW поговорила с профессором Акселем Кляйном (Axel Klein), доцентом кафедры неорганической химии Кельнского университета.    

DW: Насколько правдоподобной кажется вам озвученная крымскими властями версия? 

Аксель Кляйн

Аксель Кляйн

Аксель Кляйн: Главный вопрос - какой была погода в регионе в последнее время. Если действительно было очень жарко и не было дождей, то все могло быть действительно так. Но использовать слово "катастрофа" мне кажется преувеличенным. Когда подобные предприятия находятся не на таком техническом уровне, как в Германии, то можно предположить, что они всегда осуществляют какие-то выбросы. И, конечно, они не рассчитаны на то, что неделями нет дождей, и частицы не смывает. Возможно, так и случилось.

В Германии при производстве титана не используются открытые накопители. После производства диоксида титана остается так называемая разбавленная кислота. Еще лет 20 назад ее утилизировали в Северном море, но потом это запретили. Сегодня ее перерабатывают. Тогда же решили, что эта разбавленная кислота не должна храниться под открытым небом. Предполагаю, что в Украине это по-прежнему так.

- Что могло быть источником маслянистого ржавого налета на металлических предметах?

- Когда дует горячий ветер, и в воздухе нет влаги, то из открытого накопителя в воздух попадают частицы. Серная кислота разлагается на серный ангидрид и диоксид серы. Когда эти оба вещества попадают на металлическую поверхность, образуется маслянистый слой, состоящий в основном из серной и сернистой кислоты. В то же время в атмосферу из накопителя попадает пыль. Эта пыль содержит остатки производства диоксида титана, в основном железо, то есть остатки эти - красно-коричневого цвета. Это похоже на то, о чем сообщают местные жители в Крыму.

Может быть и еще один источник. В обычном режиме такое предприятие выбрасывает в атмосферу пар, углекислый газ, а также частички оксида титана, капли серной кислоты, и, возможно, частицы оксида железа. Когда неделями нет дождей, возникает проблема - эти вещества накапливаются на поверхностях, и в итоге возникает такой маслянистый налет.

- Почти через две недели после первых жалоб местных жителей власти решили вывезти детей из Армянска. При этом они говорят, что опасности для жизни нет и это – предупредительная мера. А вы как считаете?

- Это правильное решение. Контакт с этим маслянистым налетом может вызывать жжение. Возможно, это смесь серной кислоты с частицами железа. Большая концентрация диоксида и серного ангидрида - опасна. Она приводит к раздражению слизистых оболочек.

Контекст

Жители юга Херсонщины и севера Крыма жалуются на проблемы со здоровьем из-за загрязнения воздуха заводом "Крымский титан". Репортаж DW с места событий.

- Для детей это особенно опасно?

- Да, потому что детские ткани более уязвимы. Это не смертельно, но дело в том, что у живущих там детей уже могут быть какие-то болезни, развившиеся со временем. Завод ведь работает там давно. В Германии в 1970-е годы детей из Рурской области, где была сконцентрирована тяжелая промышленность, регулярно отправляли на курорт. Доказано, что дыхательные пути живущих вблизи промышленных предприятий детей страдают.

- А как вести себя взрослым? Достаточно ли носить медицинские маски для защиты органов дыхания?

- Да. Самая большая опасность исходит от капель серной кислоты. Повязка для дыхания от этого защищает. Но старым и больным людям я бы тоже не советовал там оставаться.

- Согласно прогнозам погоды, в ближайшее время этом регионе Украины ожидаются сильные дожди. Это хорошо, или эти дожди опасны?

- Если речь идет только о маслянистом налете, то дождь - это очень хорошо, он его просто смоет. Если же в атмосферу попало большое количество этих газов, то возможен кислотный дождь. Но это не значит, что такой дождь приведет к коррозии автомобилей или у людей появятся дырки на коже. Просто у него водородный показатель (pH) не 7, что нормально, а 6 или 5. Это будет проблематичным для растений и животных только в долгосрочной перспективе.

- Можно ли употреблять в пищу овощи и фрукты, которые там растут?    

- Да. Ничего, из того, что там, возможно, есть, не содержит потенциала, который был бы опаснее сильной кислоты. А ее можно полностью смыть водой. Страдает рост деревьев, но когда кислоту смоет, проблема решится сама собой. Проблематично также, если почва годами страдает от кислотных дождей. То есть в целом я предполагаю, что предприятие работало в обычном режиме, но возникли проблемы из-за длительной засухи и жары. В принципе, производство диоксида титана не вредное.  

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Экологическая катастрофа в Крыму: что известно на данный момент?

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Из швеи в продавщицы

    Людмила Бонгар (на фото) работала швеей на фабрике, но в 2009 году сменила специальность и открыла в Гораевке магазин-бар. Фотограф Анатолий Бабийчук говорит, что его снимки рассказывают не только о судьбе гораевчан, что это - коллективный портрет и история всех украинских сел и их жителей.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Разнорабочий барабанщик

    Фотограф не просто снимал жителей села, которое находится на юго-западе Украины. Он расспрашивал их и в своей книге рассказывает их жизненные истории. Владимир Чорпит (фото) - разнорабочий гораевского совхоза, а в молодости играл на ударных в местном ВИА. Кстати, сам Бабийчук по образованию экономист и 10 лет работал программистом. А потом занялся профессионально фотографией.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Опустевший детский сад

    Последние двадцать лет Бабийчук живет в Вене. Из Гораевки родом его жена, и в этом селе фотограф проводит каждый год несколько недель. В детский сад "Росинка" когда-то ходили десятки детей. Сейчас же в нем одна-единственная разновозрастная группа, в которой только полтора десятка малышей. Дима (на фото) - один из них.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    На все случаи жизни

    Борис Баблюк (фото) родился в Гораевке. Только в армии он служил за пределами села. Сейчас работает спасателем на пожарно-спасательном посту. Его мотоцикл - транспортное средство на все случаи жизни: и девушек покатать, и дров подвезти.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Два поколения

    Александр Никуляк (слева) помнит те времена, когда за учебу в старших классах каждый год нужно было платить 150 рублей - стоимость коровы. Но учиться тогда ему так и не выпало: во время Второй мировой 15-летнего Александра вывезли на принудительные работы в Германию. Вернулся, женился, прожил с женой 60 лет. Их сын Федор (справа) создал футбольную команду "Днестр" в Старой Ушице.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    На дачу

    А вот супруги Крупицкие из Каменец-Подольского купили в Гораевке дом, который стал их дачей. Зоя - бывшая спортсменка, волейболистка и гандболистка. Ее муж Валерий работал до пенсии электриком на табачной фабрике. Фотограф говорит, что часто в портретах обращают внимание на цвет глаз или волос. "Мне же хочется показать человека более глубоко и узнать о нем еще больше", - объяснил Бабийчук DW.

  • Анатолий Бабийчук. Горяевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Переселенцы 1970-х

    Таисия Василишина (слева) приехала в Гораевку не по доброй воле. Ее родное село в 10 километрах от Гораевки затопили в начале 1970-х годов, когда строили гидроэлектростанцию на Днестре. Вместе с Ольгой Крыжановской (справа) она работала в местном совхозе. Сейчас пенсионерки заготовляют овощи и фрукты для украинских солдат, воюющих на востоке Украины.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Вместе с гораевчанами

    Бабийчук (на фото справа) рассказывает, что некоторых жителей села надо было уговаривать на портретную съемку: "Я садился возле них и говорил: смотрите, фотографироваться совсем не страшно". Поэтому 42-летний Анатолий Бабийчук, сделавший тысячи портретов, снимал и самого себя, - но только среди своих героев.

  • Анатолий Бабийчук. Гораевка

    Гораевка: Портрет украинского села

    Особая выразительность

    Гораевка - село, каких в Украине тысячи. Но в работах Анатолия Бабийчука она обретает особую выразительность и масштабность, что оценили и в австрийском издательстве Fotohof edition, которое выпустило фотоальбом Бабийчука Horaivka.

    Автор: Олена Перепадя


Контекст

Гораевка: Портрет украинского села

Эти фотографии на первый взгляд кажутся очень простыми: портреты жителей села на юго-западе Украины. Но за ними - судьбы целых поколений, человеческие истории, которые рассказывает фотограф Анатолий Бабийчук.  

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