Немецкий философ: Пандемия - это возможность замедлиться

Неожиданный перерыв в привычно стремительном укладе современных будней дает нам возможность задуматься и, возможно, изменить наше общество к лучшему, считает немецкая писательница и философ Свенья Фласпёлер (Svenja Flaßpöhler). Самое время "сбросить скорость", обратиться к нашему внутреннему миру, пересмотреть свое отношение к общественным ценностям. Об этом она говорит в интервью DW.

DW: Люди сейчас держатся друг от друга на расстоянии, - как и положено. Еще только когда пандемия началась, мы перестали подавать друг другу руки. Культура приветствия и общения очень сильно меняется. Чем мы можем это компенсировать?

Свеня Фласпёлер : Даже не знаю, можно ли это действительно чем-либо компенсировать. Мы находимся в самом начале испытания, приобретаем опыт, забыть о котором, скорее всего, уже не сможем. Мы демонстрируем свое отношение к человеку, заботу о нем, радость встречи с ним, обнимая его, приглашая в гости. Все это сейчас радикально меняется, переворачивается с ног на голову. Такой поворот дается нам всем тяжело, и это понятно.

- Эпидемии, как например, чума в Средние века или "испанка" в 1918 году, в истории человечества случались не однажды. Является ли коронавирус подобным стресс-тестом для нас?

- Первое, что здесь приходит в голову, этокнига Мишеля Фуко "Надзирать и наказывать". Французский историк и философ писал в ней о тюрьме и дисциплине и тщательно изучил события начала XVII века, связанные с эпидемией чумы. Он считал, что борьба против распространения инфекции - это нечто большее, чем "исключительно" медицинская мера. По его мнению, это, скорее, первые шаги к дисциплинированию общества, потому что нас изолируют друг от друга, атомизируя социальную жизнь, за нами наблюдают, нас контролируют.

Сейчас происходит то же самое. Все общественные места, где люди встречались, такие как, например, театр, закрывают. Никто ни с кем не встречается. Всех вынуждают оставаться дома и не покидать "личное пространство".

- В какой мере настоящий кризис демонстрирует слабые стороны нашей экономической системы?

- На удивление, очень наглядно. Я вспоминаю дискуссии об антагонизме между производством и воспроизводством, развернутые феминистской философией в 1970-е годы. Исторически сложилось так, что производство всегда ставилось выше воспроизводства. Воспроизводство же, то есть все, что делают женщины, причем обычно бесплатно, отходит на второй план.

Свеня Фласпёлер

Но сейчас мы замечаем, насколько важны забота, внимание, уход. Одновременно становится очевидным, что насколько сильно вся наша система ориентирована на производство и потребление. Мы видим, как уязвима рыночная экономика. Возможно, пришло время переосмыслить эту иерархию.

В то же время необходимо понимать, что под угрозой находится экономика, а вместе с ней - рабочие места. Невозможно себе даже представить, что произойдет, когда вслед за перегрузкой здравоохранения последует рецессия. А это уже может повлечь за собой непредсказуемые последствия и для политики.

- Есть ли положительные стороны у этого "перезапуска"?

- Нынешний кризис и всеобщее затишье - это подаренная нам возможность задуматься. Я не собираюсь заходить так далеко, чтобы призывать к радикальной революции и борьбе с капитализмом. Но мы могли бы пересмотреть отдельные компоненты внутри системы, давно ставшие предметом многочисленных дискуссий.

Здесь следует обязательно обратить внимание и на режим удаленки, и на гибкий график работы, и на возможность совмещать работу и семью. Положительным я считаю и тот факт, что наша потребительская активность сейчас ощутимо ограничена, что мы предоставлены сами себе. Интуитивно каждый понимает, что настоящее счастье не в приобретении новых вещей.

С философской точки зрения как раз во время кризиса понятие счастья не мешало бы рассмотреть более внимательно. В античном представлении о счастье основная роль отводится нравственности, морали, то есть, только основанная на моральных принципах жизнь может считаться полноценной.

- Значит, кризис, возможно, заставит нас снова обращаться к тому, что в жизни действительно важно…

- Думаю, теперь все зависит от нас самих, от того, как мы себя поведем сейчас, в какой степени сможем мобилизовать эту позитивную энергию. Что касается меня, то я - оптимистка, и могу только посоветовать не упустить этот шанс и воспользоваться позитивным эффектом создавшейся ситуации.

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