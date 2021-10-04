Немецкий фахверк

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой фахверковой архитектуры.
В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Стихия не пожалела ничего вокруг себя, унося жизни, снося с пути старинные средневековые здания, мосты и одну из главных жемчужин пострадавшего региона - фахверк.
Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.
Этот вестфальский Музей под открытым небом впервые широко распахнул ворота и двери ровно 50 лет назад - 7 июля 1971 года.
По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.
Здешний фахверковый Старый город входит в число самых узнаваемых таких архитектурных ансамблей в Германии.
Так сейчас в середине января выглядят площадь Рёмерберг, Франкфуртский аэропорт и соседний регион Таунус.
Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.
Немецкий город Кведлинбург известен своими фахверковыми достопримечательностями далеко за пределами Германии. Сейчас здесь пусто, как и в других туристических местах.
На Рыночной площади и уютных улочках гессенского города Хеппенхайма разворачивается действие рекламного ролика Porsche, который увидит более 100 миллионов телезрителей.
25 лет назад, в декабре 1994 года, фахверковые памятники немецкого города Кведлинбурга официально стали Всемирным наследием. Поздравляем и рассказываем…
Германия - это фахверк, фахверк - это Германия! На этом интереснейшем туристическом маршруте находится более сотни старых немецких городов.
Эта фотография была сделана на днях в тюрингском Шмалькальдене. Какую роль этот небольшой город сыграл в истории Германии?
Этот симпатичный домик, наверняка, построил большой любитель кошек.
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