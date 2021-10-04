Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Немецкий фахверк

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о памятниках немецкой фахверковой архитектуры.

Limburg an der Lahn - Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Немецкий Лимбург - город очень старых фахверковых домов (фоторепортаж) 04.10.2021

В этом городе не реке Лан в Гессене находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии.
Freilichtmuseum Kommern. Rheinische Landesmuseum für Volkskunde. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Деревенский фахверк в музее под открытым небом 30.07.2021

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
EUSKIRCHEN, GERMANY - JULY 18: A view of the disaster area after severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia in Bad Munstereifel town of Euskirchen, Germany on July 18, 2021. The death toll rises to 156 after the floods in west of Germany Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

Наводнение уничтожило памятники культуры (фото) 19.07.2021

Стихия не пожалела ничего вокруг себя, унося жизни, снося с пути старинные средневековые здания, мосты и одну из главных жемчужин пострадавшего региона - фахверк.
Das restaurierte Borkenhäuschen mit seiner urwüchsigen Borkenbekleidung mitten im Wörlitzer Park. Das auf das Jahr 1785 datierte Häuschen ist seit 2019 restauriert worden und soll einst dem Fürsten von Franz von Anhalt Dessau (1740-1817) als Badehaus gedient haben. Alle Arbeiten sind nun abgeschlossen und das Fachwerkgebäude kann nun wieder von den Parkbesuchern wieder in Augenschein genommen und durchschritten werden.

В Германии отреставрировали знаменитый "Ведьмин домик" (фото) 14.07.2021

Этот павильон был сооружен в Вёрлице в 1785 году, чтобы здешний князь мог принимать ванны посреди своего парка. И домик, и парк имеют статус Всемирного наследия.
Zur letzten Runde in dieser Saison startet am Donnerstag (31.10.1996) der Planwagen zur Rundfahrt im Paderborner Dorf des Westfaelischen Freilichtmuseums in Detmold vor dem Ackerbuergerhaus, erbaut im Jahr 1730 (li) und dem im Jahr 1602 errichttetn Nebenhaus (re). Rund 265 000 Besucher passierten von April bis Oktober die Kassen des Museums und besichtigten die etwa 100 historischen Gebaeude aus allen westfaelisch-lippischen Landschaften. dpa

Музей под открытым небом в Детмольде - самый большой в Германии 07.07.2021

Этот вестфальский Музей под открытым небом впервые широко распахнул ворота и двери ровно 50 лет назад - 7 июля 1971 года.
2016 Ein Auto fährt am 10.11.2016 durch einen herbstlich verfärbten Wald bei Sehnde in der Region Hannover (Niedersachsen). Aufnahme mit Langzeitbelichtung und mitgezogener Kamera. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

По Германии - на автомобиле 05.07.2021

По Германии проложено много тематических маршрутов для путешествий на автомобиле: от Дороги императоров и королей до Немецкого фахверкового пути.
Der automatisiert fahrende Shuttlebus Thyra Floh fährt für den Pilotbetrieb auf dem Marktplatz im Südharz. Jeweils sechs Personen kann der elektrisch betriebene Kleinbus auf seiner Fahrt befördern.

Немецкому фахверку - беспилотный автобус (фото) 29.06.2021

В немецком городе Штольберге в Гарце начались испытания шестиместного электрического автобуса, передвигающегося без водителя.

A panoramic view of Freudenberg in the snow. Photo: Rebecca Staudenmaier / DW am 01.02.19

Зима в фахверковом Фройденберге (фото) 23.01.2021

Здешний фахверковый Старый город входит в число самых узнаваемых таких архитектурных ансамблей в Германии.
Die Statue der Justitia steht bei Schneefall vor der Ostzeile auf dem Franfurter Römerberg. In Hessen muss bis in tiefe Lagen mit glatten Straßen gerechnet werden. +++ dpa-Bildfunk +++

Зима во Франкфурте: заснеженный фахверк и грустящие самолеты (фото) 12.01.2021

Так сейчас в середине января выглядят площадь Рёмерберг, Франкфуртский аэропорт и соседний регион Таунус.
05.05.2020, Brandenburg, Raddusch: Die Radduscher Buschmühle am Südumfluter unweit des Spreewalddorfes. Die Mühle wurde 1777 erbaut. Damals wurden die Gebäude wegen des weichen Torfbodens auf Eichenpfählen errichtet. Bis 1935 erreichte man die Mühle nur mit einem Kahn. 1952 wurde der offizielle Mahlbetrieb eingestellt. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Лесная мельница в "Зеленой Венеции" (фото) 13.05.2020

Эта фахверковая водяная мельница была построена на южной окраине бранденбургского региона Шпревальд в 1777 году. Так она выглядит нынешней весной.

22.04.2020, Sachsen-Anhalt, Quedlinburg: Ein Verlassener Platz auf dem sonst Kaffees Stühle für Besucher stellen. Die Straßen in denen normalerweise unzählige Touristen spazieren gehen, um sich die Altstadt um den Schloßberg der Welterbestadt sind derzeit verlassen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus bestehen in Sachsen-Anhalt weitgehende Einschränkungen, die auch die Tourismusbranche betreffe Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zenztralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

Кведлинбург - заповедник фахверковой архитектуры во время пандемии (фото) 28.04.2020

Немецкий город Кведлинбург известен своими фахверковыми достопримечательностями далеко за пределами Германии. Сейчас здесь пусто, как и в других туристических местах.
Heppenheim: Marktplatz mit Rathaus, Odenwald | Verwendung weltweit

Porsche рекламирует немецкий фахверк (фото) 31.01.2020

На Рыночной площади и уютных улочках гессенского города Хеппенхайма разворачивается действие рекламного ролика Porsche, который увидит более 100 миллионов телезрителей.
Fachwerkhaeuser in der UNESCO Weltkulturstadt Quedlinburg, Deutschland, Sachsen-Anhalt, Quedlinburg | timber-framed houses in the city of Quedlinburg, Germany, Saxony-Anhalt, Quedlinburg | Verwendung weltweit

Деревянное зодчество: Кведлинбург - заповедник немецкого фахверка 20.12.2019

25 лет назад, в декабре 1994 года, фахверковые памятники немецкого города Кведлинбурга официально стали Всемирным наследием. Поздравляем и рассказываем…

Rathaus am Abend, Wernigerode, Sachsen-Anhalt, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкий фахверковый путь 18.10.2019

Германия - это фахверк, фахверк - это Германия! На этом интереснейшем туристическом маршруте находится более сотни старых немецких городов.
10.05.2019, Thüringen, Schmalkalden: Sanierte Fachwerkhäuser prägen das Bild der historischen Altstadt. In einem restaurierten Fachwerk-Haus am Schmalkalder Altmarkt wurde jetzt das Otto Mueller Museum der Moderne eingerichtet. Gezeigt werden große Teile des Werkes des deutschen Expressionisten Otto Müller auf zwei Etagen. Das Museum wird am 11. Mai eröffnet. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Фахверковый Шмалькальден (фото) 19.05.2019

Эта фотография была сделана на днях в тюрингском Шмалькальдене. Какую роль этот небольшой город сыграл в истории Германии?
24.11.2015 *** Zwei Augen gleich sind Fenster in den Giebel eines Hauses in der Altstadt in Bad Homburg eingelassen, aufgenommen am 24.11.2015 Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

Кошкин дом под Франкфуртом (фото) 27.12.2018

Этот симпатичный домик, наверняка, построил большой любитель кошек.

Показать еще