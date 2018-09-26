Немецкий теолог: Томос Украине может расколоть мировое православие

Томас Бремер - профессор Мюнстерского университета, известный немецкий исследователь православия, автор книги "Крест и Кремль. Короткая история православной церкви в России". DW расспросила Бремера (Thomas Bremer) о тенденциях развития православного мира, ситуации с каноническими территориями Русской православной церкви (РПЦ) и о будущем автокефалии в Украине.

DW: Часть украинских православных сейчас ожидает томоса от Вселенского патриарха Варфоломея. Какое значение будет иметь для православного мира предоставление автокефалии украинской церкви?

Томас Бремер: Я различал бы два аспекта этого вопроса. Во-первых, я считаю, что со временем в Украине появится автокефальная церковь. Но, оставаясь реалистом, я должен сказать, что нынешняя ситуация с томосом приведет к расколу православия в Украине. И не только в Украине, но, возможно, и к расколу православия в мире. Это будет зависеть также от того, как себя поведут другие православные церкви.

- В противостоянии Вселенского и Московского патриархатов какие православные церкви мира поддержат Константинополь, а какие - Москву?

Томас Бремер

- Сложно сказать. Я подозреваю, что некоторые церкви будут стараться сохранить контакты с обоими патриархатами. Но есть церкви, которые очень критически относятся к действиям Константинополя, например сербская церковь.

Это связано с тем, что после распада Югославии на территориях, которые относятся к сербской церкви, тоже есть тенденции к автокефалии (в Македонии и Черногории. - Ред.). Есть также церкви, в первую очередь грекоязычные, которые скорее поддержат Константинополь. Но все же я надеюсь, что такой раскол, вследствие которого появятся два православных блока, не произойдет.

- В Украине часто говорят про связи Русской православной церкви с российским государством. Как вы считаете, насколько тесно они сотрудничают?

- Я сказал бы, что они не так уже и тесно сотрудничают, если делать акцент именно на сотрудничестве. Я не считаю, что государство и церковь (в России. - Ред.) координируют действия в отношении украинского вопроса. Но, возможно, более важным и интересным является то, что значительная часть РПЦ имеет очень похожую позицию, что и российское государство. Еще более важным является то, что эта позиция похожа на позицию значительной части населения России.

То есть российская церковь вместе со значительной частью общества и государством имеют общее мнение на счет многих вопросов, например Сирии. Возможно, этот аспект мало понимают, когда говорят, что российская церковь и государство сотрудничают. Просто в некоторых вопросах они имеют общую позицию и убеждения.

- РПЦ как в Украине, так и в других странах, в частности в Эстонии, настаивает на том, что эти территории являются ее каноническими. Каковы основания для таких заявлений?

- В православии есть принцип, в соответствии с которым в каждой стране с православным населением должна быть только одна церковь, которая несет за нее ответственность. Исторически в последние столетия РПЦ несла ответственность за территорию бывших Российской империи и СССР - за исключением Грузии, где есть своя собственная древняя церковь. Советского Союза больше нет, но это не означает, что сразу же изменились территории ответственности церквей.

Именно поэтому в РПЦ до сих пор говорят, что все постсоветские страны относятся к ее канонической территории. Это не проблема во многих странах, где православные - небольшое меньшинство, например в Центральной Азии. Но это является проблемой в Эстонии и, конечно же, в Украине.

Из истории мы знаем, что канонические территории православных церквей могут изменяться. Возможно, сейчас мы как раз наблюдаем за этим процессом, но до сих пор эти страны исторически принадлежали к канонической территории РПЦ. Однако между Эстонией и Украиной есть важное различие. В Эстонии православные сегодня являются самой большой конфессией, но концептуально это не православная страна, а лютеранская. Украина же - традиционно православная страна.

- Какова общая динамика развития православного мира? Количество православных в мире растет или сокращается?

- Я не могу привести статистических данных, но подозреваю, что количество православных немного растет, как и общее количество христиан в мире. Если же вы спрашиваете про внутреннюю динамику православия, я бы сказал про напряжение, которое стало очевидным в последние годы.

Оно относится к вопросу о позиции православия в современном мире по целому ряду вопросов - модерна, технологий, политической ситуации, связей с другими церквями. И вопрос в том, откроется ли православие по этим темам, будет ли оно стремиться вести диалог, стараться искать актуальные в ХХI веке решения.

Или же (победит. - Ред.) идея, что православие правильно, оно является целостной церковью, которая не должна изменяться, адаптироваться. Такие две позиции пребывают в конфликте уже много лет. Это напряжение можно было ощутить два года назад в дискуссиях во время Всеправославного собора на Крите, в котором не принимала участия РПЦ.

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