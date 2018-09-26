 Немецкий теолог: Томос Украине может расколоть мировое православие | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 27.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Немецкий теолог: Томос Украине может расколоть мировое православие

Какие последствия и почему способно повлечь для православного мира предоставление украинской церкви автокефалии, DW объяснил профессор Мюнстерского университета Томас Бремер.

Крестный ход прихожан УПЦ Киевского патриархата, 28 июля 2016 года

Крестный ход прихожан УПЦ Киевского патриархата, 28 июля 2016 года

Томас Бремер - профессор Мюнстерского университета, известный немецкий исследователь православия, автор книги "Крест и Кремль. Короткая история православной церкви в России". DW расспросила Бремера (Thomas Bremer) о тенденциях развития православного мира, ситуации с каноническими территориями Русской православной церкви (РПЦ) и о будущем автокефалии в Украине.

DW: Часть украинских православных сейчас ожидает томоса от Вселенского патриарха Варфоломея. Какое значение будет иметь для православного мира предоставление автокефалии украинской церкви?

Томас Бремер: Я различал бы два аспекта этого вопроса. Во-первых, я считаю, что со временем в Украине появится автокефальная церковь. Но, оставаясь реалистом, я должен сказать, что нынешняя ситуация с томосом приведет к расколу православия в Украине. И не только в Украине, но, возможно, и к расколу православия в мире. Это будет зависеть также от того, как себя поведут другие православные церкви.

- В противостоянии Вселенского и Московского патриархатов какие православные церкви мира поддержат Константинополь, а какие - Москву?

Томас Бремер

Томас Бремер

- Сложно сказать. Я подозреваю, что некоторые церкви будут стараться сохранить контакты с обоими патриархатами. Но есть церкви, которые очень критически относятся к действиям Константинополя, например сербская церковь.

Это связано с тем, что после распада Югославии на территориях, которые относятся к сербской церкви, тоже есть тенденции к автокефалии (в Македонии и Черногории. - Ред.). Есть также церкви, в первую очередь грекоязычные, которые скорее поддержат Константинополь. Но все же я надеюсь, что такой раскол, вследствие которого появятся два православных блока, не произойдет.

- В Украине часто говорят про связи Русской православной церкви с российским государством. Как вы считаете, насколько тесно они сотрудничают?

- Я сказал бы, что они не так уже и тесно сотрудничают, если делать акцент именно на сотрудничестве. Я не считаю, что государство и церковь (в России. - Ред.) координируют действия в отношении украинского вопроса. Но, возможно, более важным и интересным является то, что значительная часть РПЦ имеет очень похожую позицию, что и российское государство. Еще более важным является то, что эта позиция похожа на позицию значительной части населения России.

То есть российская церковь вместе со значительной частью общества и государством имеют общее мнение на счет многих вопросов, например Сирии. Возможно, этот аспект мало понимают, когда говорят, что российская церковь и государство сотрудничают. Просто в некоторых вопросах они имеют общую позицию и убеждения.

- РПЦ как в Украине, так и в других странах, в частности в Эстонии, настаивает на том, что эти территории являются ее каноническими. Каковы основания для таких заявлений?

- В православии есть принцип, в соответствии с которым в каждой стране с православным населением должна быть только одна церковь, которая несет за нее ответственность. Исторически в последние столетия РПЦ несла ответственность за территорию бывших Российской империи и СССР - за исключением Грузии, где есть своя собственная древняя церковь. Советского Союза больше нет, но это не означает, что сразу же изменились территории ответственности церквей.

Именно поэтому в РПЦ до сих пор говорят, что все постсоветские страны относятся к ее канонической территории. Это не проблема во многих странах, где православные - небольшое меньшинство, например в Центральной Азии. Но это является проблемой в Эстонии и, конечно же, в Украине.

Контекст

Появившийся реальный шанс Украины на каноническую автокефальную православную церковь - среди прочего, следствие ошибки патриарха РПЦ Кирилла, но Киеву рано радоваться, полагают эксперты. (13.09.2018)

Кому принадлежат Киево-Печерская и Почаевская лавры в Украине, и что произойдет с важнейшими православными святынями после предоставления Украинской православной церкви автокефалии? (08.08.2018)

Начало создания единой православной церкви в Украине не только положит конец расколу в украинском православии, но и ослабит влияние автономного подразделения РПЦ в этой стране, считает Сергей Руденко. (28.07.2018)

Президент Порошенко хочет войти в историю Украины. Через 100 лет не вспомнят о конфетах Roshen, а получение автокефалии УПЦ, если это случится, запомнят навсегда, считает Сергей Руденко. (18.04.2018)

Из истории мы знаем, что канонические территории православных церквей могут изменяться. Возможно, сейчас мы как раз наблюдаем за этим процессом, но до сих пор эти страны исторически принадлежали к канонической территории РПЦ. Однако между Эстонией и Украиной есть важное различие. В Эстонии православные сегодня являются самой большой конфессией, но концептуально это не православная страна, а лютеранская. Украина же - традиционно православная страна.

- Какова общая динамика развития православного мира? Количество православных в мире растет или сокращается?

- Я не могу привести статистических данных, но подозреваю, что количество православных немного растет, как и общее количество христиан в мире. Если же вы спрашиваете про внутреннюю динамику православия, я бы сказал про напряжение, которое стало очевидным в последние годы.

Оно относится к вопросу о позиции православия в современном мире по целому ряду вопросов - модерна, технологий, политической ситуации, связей с другими церквями. И вопрос в том, откроется ли православие по этим темам, будет ли оно стремиться вести диалог, стараться искать актуальные в ХХI веке решения.

Или же (победит. - Ред.) идея, что православие правильно, оно является целостной церковью, которая не должна изменяться, адаптироваться. Такие две позиции пребывают в конфликте уже много лет. Это напряжение можно было ощутить два года назад в дискуссиях во время Всеправославного собора на Крите, в котором не принимала участия РПЦ.

Смотрите также:

  • Папа Франциск в Ватикане

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    "Добрый вечер" от папы Франциска

    Кардинал из Аргентины, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо приветствует верующих, собравшихся на площади у базилики Святого Петра в Ватикане, после того, как конклав из 115 кардиналов избрал его новым главой Римско-католической церкви. Папа Франциск стал первым за последние несколько столетий неевропейцем и первым представителем ордена иезуитов, взошедшим на Святой престол.

  • Встреча кардиналов, занимающихся реформированием церкви

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    8 кардиналов, реформирующих церковь

    Едва заняв пост главы Римско-католической церкви, папа Франциск коснулся тем, которые вызывали дискуссию еще до его избрания. Папа собрал консультативный совет из 8 кардиналов, который будет заниматься вопросами реформирования католической церкви. Ранее понтифик заявлял, что самая большая проблема Ватикана - это светскость, недостаток духовности и карьерные амбиции членов курии.

  • Папа Франциск и его старенький автомобиль Renault 4

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Скромный понтифик

    Взойдя на Святой престол, кардинал Бергольо, иезуит, нарек себя Франциском в честь святого Франциска Ассизского - основателя Ордена францисканцев, покровителя бедных. Папа Франциск во всем демонстрирует скромность. На этом фото - автомобиль Renault 4, подаренный ему 30 лет назад пастором из Вероны. Папа охотно ездил бы на нем и сейчас, но это невозможно по соображениям безопасности.

  • Папа Франциск на Лампедузе

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Против безразличия в отношении слабых

    Гибель мигрантов, по морю добирающихся из Африки в Европу, - "как шип в сердце", сказал папа Франциск, впервые посетив Лампедузу в качестве главы Римско-католической церкви. Уже тогда, летом 2013 года, на итальянском острове находились тысячи беженцев, которые надеялись легальным способом оказаться в Европе.

  • Папа и голубь мира

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа-посредник и "мосты мира"

    К своей миссии возводить мосты, и не только между церковью и людьми, папа Франциск относится очень серьезно. В Центральной Африке и Колумбии он выступает посредником между сторонами конфликтов. Понтифик также пытается повлиять на то, чтобы между Вашингтоном и Гаваной закончился ледниковый период. А президента США Дональда Трампа призывает не возводить стену, а строить отношения с Мексикой.

  • Патриарх Кирилл и папа Франциск

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Контакт с верующими по всему миру

    Папа Франциск стремится налаживать связи между представителями разных конфессий. Он совершил молитву у Стены Плача в Иерусалиме, встретился с одним из мусульманских лидеров. В Каире отслужил мессу для коптов. В Мьянме выступил перед буддийскими монахами, а в Гаване встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом. Эти переговоры на Кубе стали первой встречей глав двух церквей с XI века.

  • Папа римский

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа Франциск и СМИ

    Папа Франциск не избегает общения с журналистами. А в одном из своих посланий, приуроченном ко Всемирному дню социальных коммуникаций, понтифик призвал сотрудников СМИ усилить противодействие фейковым новостям и не забывать о ценности человека. "Несмотря на недолговечность новостей, в пучине сенсационной прессы нельзя забывать, что в центре новости стоит человек", - написал папа римский.

  • Молодожены с папой Франциском

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Ближе к людям

    Во время своей поездки в Чили и Перу в январе 2018 году папа Франциск спонтанно прямо в самолете обвенчал молодую пару. Молодожены Паула и Карлос - члены экипажа, обслуживающего авиарейс, рассказали понтифику, что хотели бы обвенчаться. Папа римский помог осуществить их желание.

  • Папа Франциск общается с журналистами.

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа Франциск опасается ядерной войны

    Папа Франциск предупредил о реальной опасности ядерной войны. "Я действительно боюсь", - сказал Франциск, общаясь с журналистами во время полета в Чили. По мнению понтифика, мир находится на грани ядерной катастрофы. Комментируя случай ложной тревоги на Гавайях, Франциск заявил, что одного инцидента может быть достаточно для начала атаки с применением ядерного оружия.

  • Папа Франциск и Хуан Баррос

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Скандалы в церкви

    Поездка в Чили была и экзаменом для папы Франциска. Католическая церковь в этой стране уже многие годы теряет свой авторитет - слишком часто местное духовенство оказывается замешанным в разного рода скандалах. Папа Франциск извинился за это. Но не уволил епископа Хуана Барроса, который остался на своем посту.

  • Папа на обложке журнала

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа на обложке журнала

    Папа Франциск быстро стал иконой для многих прогрессивных католиков и других христиан. Даже неверующие выражают одобрение действиями понтифика, который проводит отличающийся от его предшественника папы Бенедикта XIV курс. После 10 месяцев пребывания на посту главы Римско-католической церкви фотография папы Франциска украсила обложку журнала Rolling Stone.

  • Плакаты, критикующие папу Франциска

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Критика из Ватикана

    Очень часто избранный папой Франциском курс на реформирование церкви подвергают критике, как и самого папу, который якобы не терпит никаких возражений в Ватикане. Многие оппоненты считают, что папа Франциск слишком "земной", его смирение - "показное", а его присутствие в медийном пространстве "недопустимо". Они опасаются, что церковь может лишиться своего духа, потерять свою святость.

    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


Смотреть видео 26:01
Now live
26:01 мин

Conflict Zone: представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе в жестком интервью DW

Контекст

Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

Уже пять лет папа Франциск пытается реформировать Римско-католическую церковь. За это его хвалят и критикуют. Каков он - папа-реформатор? Об этом галерея DW. (13.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Conflict Zone: представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе в жестком интервью DW  

Музей или храм: петербуржцы о судьбе Исаакия  

Раскол в Ногинске: можно ли молиться в непризнанной РПЦ церкви?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Руслана Боширова  

Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в нарушении международных норм  

США готовы ввести санкции против ближайшего окружения Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно