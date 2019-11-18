Немецкий суд приговорил сирийского исламиста к пожизненному заключению

Четверо боевиков радикальной исламистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (в переводе "Фронт победы" - Ред.) осуждены в понедельник, 13 января, Верховным судом земли Баден-Вюртемберг за причастность к массовым убийствам сторонников режима Башара Асада в Сирии. Один из них, 1988 года рождения, получил пожизненный срок за то, что он лично, как установлено судом, убил двух человек и причастен еще к 17 убийствам. При этом в решении подчеркивается особая тяжесть преступления.

Согласно показаниям, оглашенным в ходе процесса, весной 2013 года на мусорной свалке возле города Табка в Сирии были убиты не менее 19 сотрудников полиции и солдат правительственных войск, захваченных ранее в плен в ходе боев за город Ракка. Со времени освобождения Ракки от исламистов в окрестностях города было обнаружено уже девять братских могил с тысячами трупов.

После освобождения этого района Сирии от исламистов боевики прибыли в Германию в качестве беженцев. Они жили в городе Лаймен возле Гейдельберга, в Берлине, в Райскирхене и Дюссельдорфе.

Ранее суд в Штутгарте уже выносил решение по делам бывших исламистских боевиков. Летом 2019 года к четырем годам заключения был приговорен 37-летний сириец, который между 2013 и 2014 годами служил в шариатской полиции, созданной исламистами, а в 2015 году приехал в семьей в Германию в качестве беженца.

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