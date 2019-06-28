Немецкий социал-демократ усомнилась в эффективности санкций против РФ

Одна из трех временно исполняющих обязанности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) скептически отозвалась о действенности санкций, введенных в отношении России после аннексии украинского полуострова Крым. Об этом немецкий политик заявила в интервью, публикуемом изданиями медиаконцерна Funke Mediengruppe в субботу, 29 июня.

По ее словам, вполне законно спустя пять лет задать вопрос, что дали санкции. "Они привели к тому, что Россия сама стала обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. Нашим фермерам больше не разрешено поставлять свою продукцию в Россию. В других отраслях Россия все больше ориентируется на Китай", - заявила Швезиг. Она полагает, что целью должна стать постепенная, шаг за шагом, отмена санкционного режима. Предпосылкой этому, отметила она, должно стать также постепенное разрешение конфликта в Украине и выполнение минских соглашений. Швезиг полагает, что большим желанием граждан Германии является сохранение диалога между Берлином и Москвой. В этой связи она приветствовала возвращение России в ПАСЕ.

Политик также однозначно выступила в поддержку проекта газопровода "Северный поток-2", который резко критикуют власти США, Украины и Польши. По мнению Мануэлы Швезиг, на переходный период после отказа Германии от атомной энергетики и добычи каменного угля, страна, как индустриальная держава, "нуждается в газе, чтобы сохранить гарантированное и доступное по цене энергоснабжение граждан и экономики".

Позиция правительства ФРГ неизменна

Мануэла Швезиг вместе с ее коллегами - председателем СДПГ в федеральной земле Гессен Торстеном Шефер-Гюмбелем (Thorsten Schäfer-Gümbel) и главой правительства земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (Malu Dreyer) - входит в число временно исполняющих обязанности председателя партии немецких социалистов после того, как 2 июня ушла в отставку глава СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles).

Швезиг не первый высокопоставленный немецкий политик, высказывающийся в последнее время за постепенную отмену санкций против России. 7 июня с аналогичным предложением выступил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer). Официальная позиция правительства ФРГ, сформированного на основе блока ХДС/ХСС и СДПГ состоит в том, что санкции должны оставаться в силе, тем более что вопрос об их отмене является прерогативой Евросоюза,.

Выступая в пятницу 28 июня на встрече с представителями немецкого семейного бизнеса председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный преемник Ангелы Меркель (Angela Merkel) на посту федерального канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) также выступила в защиту санкций ЕС в отношении России. "Я знаю, что для многих компаний экономические санкции - это тяжелое испытание. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так", - подчеркнула политик. Она отметила, что правительство России аннексией Крыма и военным вторжением на востоке Украины нарушило международное право, и ответом Европы не может быть бездеятельное согласие с этим.

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