 Немецкий сатирик подал в суд на Меркель из-за скетча об Эрдогане | Новости из Германии о Германии | DW | 02.04.2019

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Германия

Немецкий сатирик подал в суд на Меркель из-за скетча об Эрдогане

Автор сатиры на турецкого президента Ян Бёмерман добивается в суде, чтобы Ангеле Меркель запретили публично повторять негативное мнение о его стихотворении. Дело будет рассматриваться 16 апреля.

Ян Бёмерман

Ян Бёмерман

Немецкий журналист и сатирик Ян Бёмерман (Jan Böhmermann) подал судебный иск против канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) за ее критические замечания о стихотворении Бёмермана, высмеивающем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Иск будет рассматриваться 16 апреля в административном суде Берлина, подтвердил представитель суда во вторник, 2 апреля, сообщение газеты Der Tagesspiegel.

Формально иск направлен против ведомства федерального канцлера и состоит из двух частей. В основной Ян Бёмерман добивается, чтобы канцлеру запретили публично повторять, что его стихотворение "намеренно оскорбительное". Если это требование будет отклонено, сатирик намерен в дополнительном ходатайстве настаивать на том, чтобы суд признал противоправной оценку, изложенную от имени Меркель пресс-секретарем правительства страны Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert).

Контекст

Итоги 2017 года и луна-парк нацистов - корреспондент DW посетила первый музейный проект немецкого сатирика Яна Бёмермана, скетч которого вызвал кризис в отношениях Германии и Турции. (28.11.2017)

Ангела Меркель позволила возбудить дело против телеведущего, который, по мнению Эрдогана, оскорбил его в прямом эфире. Этот судебный процесс может пойти на пользу демократии, считает Рихард Фукс. (16.04.2016)

По мнению представителя суда, решение по иску Бёмермана вынесут уже 16 апреля. На заседании будет присутствовать адвокат канцлера Петер Рауэ (Peter Raue), сама Меркель на суд не придет.

Скетч Яна Бёмермана о президенте Турции с использованием шуток "ниже пояса" вышел в эфире сатирической программы цифрового телеканала ZDFneo в марте 2016 года. В ответ Эрдоган потребовал от властей ФРГ привлечь телеведущего к уголовной ответственности. После телефонной беседы Меркель с турецким премьером Ахметом Давутоглу, Зайберт сообщил, что она охарактеризовала стихотворение как "намеренно оскорбительное". Позднее Меркель назвала это высказывание "ошибочным" и создающим впечатление, что в данном случае имеет значение ее личная оценка.

Анкара потребовала подвергнуть Бёмермана уголовному преследованию, обвинив его в оскорблении Эрдогана. Правительство ФРГ разрешило начать расследование в отношении телеведущего, что вызвало споры в правительственной коалиции и резкую критику у оппозиционных партий и Немецкого союза журналистов.

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    Автор: Максим Нелюбин


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