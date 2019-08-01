Немецкий профессор о пожарах в Сибири: Мир вступает в эпоху огня

За лесными пожарами в Сибири Йоханн Георг Гольдаммер (Johann Georg Goldammer) следит уже больше двадцати пяти лет. Такие масштабные возгорания, как в этом году, ученый предсказывал еще с 1993 года. "Но никто не слушал", - сетует в разговоре с DW профессор Гольдаммер. Сегодня он - руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге и один из наиболее востребованных специалистов в мире по лесным пожарам.

Пожары в Арктике и в Сибири заставили вновь обратиться к его опыту. Люди часто хотят получить простой ответ: тушить пожар или нет, но простого ответа на этот вопрос нет, признает ученый. В советское время и в первые годы независимой России существовала догма, что пожары в любом случае надо тушить, говорит Гольдаммер: "В СССР была инфраструктура для борьбы с пожарами, которая позже распалась. После пожаров 2010 года, которые однозначно были травматичными для России, в стране было много сделано для восстановления (системы тушения пожаров. - Ред.)". Но достаточно ли этого, Гольдаммер сказать затрудняется.

Сами по себе лесные пожары - нормальное природное явление

Сегодня догм в отношении лесных пожаров нет: губернатор Красноярского края Александр Усс на этой неделе заявил, что тушить часть из них также бессмысленно, как топить айсберги, чтобы "у нас было потеплее". В России эти слова вызвали возмущение на фоне огня, который охватил миллионы гектаров тайги. Но немецкий профессор считает, что в заявлении губернатора есть "частица горькой правды", поскольку "ресурсов для борьбы с масштабными пожарами просто нет".

Губернатор Красноярского края Александр Усс

В Северной Америке ситуация аналогичная, констатирует ученый. Принятая сегодня практика - тушить, только если пожары угрожают элементам инфраструктуры или жилым поселкам. Сами по себе лесные пожары - нормальное природное явление, они необходимы для обновления леса.

Крупные возгорания случались регулярно и раньше. "В 1925 году на протяжении нескольких недель стоял смог, покрывший, если я не ошибаюсь, почти 2 миллиона квадратных километров территории России", - напоминает Гольдаммер.

Профессия для новой эпохи: менеджер пожаров

Проблема в другом: в отличие от прошлых эпох, когда было время на естественную регенерацию лесов в 100-200 лет, сегодня из-за деятельности человека и ускоряющегося изменения климата этого времени уже нет. Сегодня среди специалистов по пожарам утвердилось мнение, что ответ на вопрос тушить или не тушить, следует давать только после анализа ситуации.

Йоханн Георг Гольдаммер

"Иногда грань между пожаром, который принесет пользу, и тем, который нанесет урон, очень тонкая", - поясняет профессор из Фрайбурга. Сложившуюся международную практику тушения пожаров он считает несовременной. Профессор консультирует правительства нескольких стран и предлагает ввести новую профессию - менеджер пожаров: "Он должен знать намного больше об экологии, климате, атмосферных явлениях, а не просто уметь тушить пожары".

"В научной среде считается, что прямо сейчас меняется геологическая эпоха, - продолжает Гольдаммер. - Мы живем в эпоху антропоцена. Но эта эпоха подходит к концу". Антропоцен - термин, описывающий влияние человека на планету и популяризованный ученым и нобелевским лауреатом Паулем Крутценом, устоялся в научной среде совсем недавно. Неужели все так быстро меняется? "Нового термина пока нет, но мы, специалисты по пожарам, уже знаем, каким он должен быть: это пироцен - эра огня", - отвечает Гольдаммер.

Пожары меняют окружающую среду

Еще до начала резких изменений климата человечество в целом плохо готовилось к природным катаклизмам. Но пожары нынешнего года - предвестники совершенно иной ситуации. И к ней, предупреждает ученый, пока не готов никто. По его словам, сегодня ежегодно сгорают от 300 до 600 миллионов гектаров леса.

Пожары наносят прямой ущерб имуществу и здоровью людей, но куда более опасны для человечества в долговременной перспективе. Они, по словам немецкого профессора, усиливают трансформацию окружающей среды: "Вопрос даже не философский, а вполне прагматический: способны ли мы эту трансформацию остановить?".

Гольдаммер привел пример замещения лесов степями в центральной и южной Сибири, а также в северной Монголии: "Там нелегальные вырубки и лесные пожары вместе с изменением климата привели к тому, что возникли так называемые зеленые "пустыни".

Главная проблема: эти степи не могут выполнять функции леса, например, не способны связывать сопоставимое с лесами количество CO2. Комплексным проблемам, возникающим из-за пожаров и изменения климата, лесоохранные ведомства по всему миру не уделяют достаточного внимания, жалуется ученый.

У России есть богатство. Но оно взрывоопасно

У России с ее 1,3 миллиарда гектаров леса есть огромный потенциал по регулированию климата - если им правильно пользоваться. "Если нет, то Россия превратится в колоссальную бомбу СО2, особенно с учетом таяния вечной мерзлоты. Задача (по сохранению лесов. - Ред.) просто гигантская. Но для политиков, думающих на короткую перспективу, она совершенно не интересна", - указывает немецкий ученый.

Но осознание проблемы все же приходит. "Я надеюсь, - подвел итог профессор Гольдаммер, - что спустя год мы скажем, что 2019-й был годом пробуждения, по крайней мере на Западе. В том числе благодаря движению Fridays for Future (экологическое движение в защиту климата, которое начала школьница из Швеции Грета Тунберг. - Ред.). Политика стала реагировать, осознав, что климат меняется, и что эти изменения опасны".

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