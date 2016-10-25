 Немецкий правозащитник Петер Штойдтнер оправдан турецким судом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.07.2020

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Мир

Немецкий правозащитник Петер Штойдтнер оправдан турецким судом

Суд в Стамбуле оправдал в общей сложности семь правозащитников. Еще четверо были приговорены к лишению свободы.

Петер Штойдтнер

Петер Штойдтнер

Суд в турецком Стамбуле приговорил к лишению свободы четырех защитников прав человека, в том числе почетного председателя турецкой секции правозащитной организации Amnesty International (AI) Танера Килича и бывшего директора турецкого филиала AI Идил Эзер, сообщила Amnesty в пятницу, 3 июля. Еще семь подсудимых, включая немецкого активиста Петера Штойдтнера (Peter Steudtner), были оправданы.

Танер Килич признан виновным в "членстве в террористической организации" и приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Идил Эзер получила два года и один месяц тюрьмы за поддержку "террористической организации". В отношении Штойдтнера турецкая прокуратура ходатайствовала об оправдательном приговоре еще в конце 2019 года. Немец был задержан вместе с девятью другими участниками семинара под Стамбулом в июле 2017 года. Танер Килич был задержан позднее в Измире.

Штойдтнер не участвовал в судебном процессе. Несколько дней назад он сказал, что вновь посетит Турцию лишь после того, как эта страна станет более безопасной для оппозиционных журналистов и правозащитников.

"Нарушение табу"

Генеральный директор немецкого филиала Amnesty International Маркус Бееко (Markus Beeko) предупреждал, что обвинительные приговоры Киличу и Эзер станут "нарушением табу" почти в шестидесятилетней истории существования AI: впервые представителя международной правозащитной организации "подвергнут преследованию, задержат и осудят" за его деятельность.

На первом судебном слушании в октябре 2017 года все фигуранты, за исключением Килича, были освобождены из-под стражи. После этого Штойдтнер и швед Али Гарави вернулись на родину. Они пробыли в заключении в Турции почти четыре месяца.

Танера Килича освободили лишь через 14 месяцев. В отличие от Штойдтнера и Гарави, турецкая прокуратура в ноябре 2019 года подтвердила обвинительное заключение в отношении Килича, Эзер и четырех других фигурантов и не стала ходатайствовать о вынесении им оправдательных приговоров.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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