 Немецкий политолог: Коломойский - главный вызов Зеленского | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.04.2019

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Украина

Немецкий политолог: Коломойский - главный вызов Зеленского

Неопытность новоизбранного президента Украины в политике - риск и в отношениях с Россией, и в проведении реформ в стране, считает немецкий политолог Беате Апельт. Интервью DW.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Глава представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана в Украине и Беларуси Беате Апельт (Beate Apelt) в интервью DW проанализировала итоги второго тура выборов президента Украины и спрогнозировала возможное развитие событий после вступления Владимира Зеленского в должность главы государства.

DW: Действующий президент Украины Петр Порошенко на выборах главы государства с огромным отрывом проиграл новичку Владимиру Зеленскому. Чего здесь больше - недовольства президентом Порошенко или надежд на его оппонента?

Беате Апельт: Это смесь двух названных факторов, но прежде всего - разочарование Порошенко. Когда абсолютное большинство украинцев в 2014 году избрали его президентом, от него ожидали выполнения требований Майдана, "Революции достоинства". Люди хотели жить в нормальной стране, хотели положить конец политической коррупции и с этим связывали надежды на лучшую жизнь. Порошенко многого достиг, инициировал немало реформ. Нередко реформы не сопровождались надлежащей коммуникационной поддержкой, но некоторые важные вещи вообще не были сделаны.

Не было достаточных изменений в судебной сфере. Не было серьезной борьбы с коррупцией. Были созданы новые антикоррупционные органы, но каждый шаг делался только под давлением гражданского общества и международных партнеров. Это закончилось тем, что политическая коррупция - зло для Украины - такая же, какой была раньше. Жизнь простых людей не стала лучше, а для многих - наоборот. За все это Порошенко расплачивается своим результатом на нынешних президентских выборах. Другая составляющая успеха Владимира Зеленского - его узнаваемость, успех сериала "Слуга народа". В нем он играет учителя Голобородько, который случайно становится президентом и наводит в стране порядок.

- Чего вы ожидаете при президенте Зеленском - качественно новой политики или больше шоу?

- Очень трудно ответить на этот вопрос. Ведь мы так мало знаем о нем, о том, чего он на самом деле хочет. Он заявляет, что хочет другого стиля общения с гражданами. Он обещает внимательно прислушиваться к народу и более понятно объяснять людям действия власти. Обещает "больше народовластия". Но каких изменений в политике он хочет на самом деле - непонятно. Это невозможно спрогнозировать, не за что ухватиться, чтобы это проанализировать. Не стоит также забывать, что следующие полгода он будет работать во главе страны, не имея поддержки в Верховной раде. У него там пока нет своей фракции. У него будут связаны руки, и это может привести только к разочарованию.

Беате Апельт

Беате Апельт

- Кстати, о разочаровании. Предвыборная программа Владимира Зеленского в значительной степени состояла из демонстрации сериала "Слуга народа". Но учитель Голобородько ездит на работу на велосипеде, а Зеленский - на внедорожнике, который, по данным СМИ, принадлежит фирме, связанной с олигархом Игорем Коломойским. Не видите ли вы противоречия между образом, который играет Зеленский, и настоящим Зеленским?

- Зеленский - не Голобородько, и в этом есть противоречие. Некоторые скептики говорят об инфантильности украинского общества, указывая на то, что украинцы избирают президентом виртуальную фигуру. Они не знают, за кого голосуют, думают только о Голобородько - простом человеке, "одном из них", который все будет делать иначе. На самом деле Зеленский - такой же человек системы. Состоятельный человек. У него есть связи с олигархами, прежде всего - с Игорем Коломойским. Многое указывает на то, что эти связи выходят за пределы совместного бизнеса. Зеленский - не простой человек из народа, в образе которого выступает в сериале.

- Из-за конфликта с Россией к Украине приковано особое внимание международного сообщества. Ожидаете ли вы при президенте Зеленском изменения курса во внешней политике страны?

- Я не ожидаю существенного изменения курса. Зеленский в ходе предвыборной кампании позиционировал себя как проевропейский политик. Он заявил о неизменности курса на вступление в ЕС и НАТО, хотя и говорит о необходимости проведения референдумов по этим вопросам. Президент Порошенко пытался выставить Зеленского пророссийским политиком, я бы даже сказала - слабым звеном, которым может воспользоваться Путин для достижения своих целей в Украине. Но Зеленский хоть и относится к русскоязычным украинцам, на самом деле пророссийским политиком не является.

В отличие от Порошенко, он не так поляризует в политической дискуссии, что импонирует многим избирателям на востоке и юге Украины. Но на вопрос, является ли для него Путин врагом, Зеленский четко отвечает "да". Однако в случае нового витка российской агрессии, которую нельзя исключать, а также на переговорах в "нормандском формате" Зеленский явно более слабая фигура, чем Порошенко. Хотя бы потому, что у него нулевой политический опыт.

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- В конце президентства Петра Порошенко процесс реформ в Украине замедлился. Чего вы ожидаете в этом плане от нового главы государства?

- Теоретически смена власти - это шанс увидеть новую динамику процесса реформ. Пока нет оснований говорить о том, что Зеленский планирует развернуть страну назад, отменить проведенные преобразования. Единственное исключение - реформа здравоохранения. Это болезненная реформа, которая многим не нравится. Но с европейской точки зрения она абсолютно необходима. Некоторые заявления Зеленского указывают на то, что он, действуя из популистских соображений, может остановить эту реформу просто потому, что есть много недовольных ею. Это было бы прискорбно.

В то же время важным сигналом является поддержка Зеленским пути, намеченного в борьбе с коррупцией, поддержка создаваемых институтов, в частности, Антикоррупционного суда. Это ключевая реформа. Ведь если президент даст возможность антикоррупционным органам независимо работать, это может повлечь за собой наказание высокопоставленных чиновников за коррупцию. Это был бы большой шаг вперед. Однако, учитывая связи Владимира Зеленского с Игорем Коломойским, есть сомнения, насколько последовательно он будет придерживаться этого пути.

- Вы боитесь, что Коломойский будет звонить Зеленскому и о чем-то просить?

- Все зависит от истинной природы отношений между ними. Чем теснее они, тем менее вероятно, что Зеленский положит конец переплетению государственных интересов и бизнес-интересов отдельных лиц. То, что называют "захватом государства", в частности, когда олигархи руководят отдельными группами в парламенте. Мне очень трудно представить себе, что этому будет положен конец, если за кулисами будет дергать за ниточки олигарх, который наживается на этом.

Беседовал Евгений Тейзе

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    Автор: Ута Штайнвер


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