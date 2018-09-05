Немецкий политик Вебер намерен возглавить Еврокомиссию

Немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber), представляющий Христианско-социальный союз (ХСС), намерен в 2019 году побороться за должность председателя Еврокомиссии, которую сейчас возглавляет люксембуржец Жан-Клод Юнкер. О своем решении 46-летний Вебер сообщил в микроблоге Twitter в среду, 5 сентября. Политик планирует баллотироваться от Европейской народной партии (ЕНП), которая определится со своим официальным кандидатом на съезде 7-8 ноября в Хельсинки. С 2014 года Вебер возглавляет фракцию ЕНП в Европейском парламенте.

Манфред Вебер заявил, что Европа находится "у поворотной точки", а выборы 2019 года определят будущее Евросоюза. На повестке дня стоит "самоутверждение Европы и защита наших интересов, так как на нас нападают изнутри и снаружи", подчеркнул он. Немецкий политик говорит, что Европа не представляет собой "учреждение для бюрократов и элит", а также намерен снова развернуть Европу "к людям".

Вебер стал первым, кто заявил о желании стать кандидатом от ЕНП на должность председателя Еврокомиссии. Официально прием заявлений начнется в четверг, 6 сентября, и продлится до 17 октября. Ожидается, что помимо Вебера о намерении стать претендентом от Европейской народной партии могут заявить представитель Евросоюза на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье, а также бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб. Кандидат от ЕНП - сильнейшей европейской партии - имеет весомые шансы возглавить Еврокомиссию. Кандидатура Жана-Клода Юнкера также была предложена ЕНП.

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