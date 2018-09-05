 Немецкий политик Вебер намерен возглавить Еврокомиссию | Новости из Германии о Европе | DW | 05.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Немецкий политик Вебер намерен возглавить Еврокомиссию

Манфред Вебер решил баллотироваться в председатели Еврокомиссии от Европейской народной партии. Официальное выдвижение кандидата состоится на съезде партии 7-8 ноября.

Манфред Вебер во время интервью DW (июль 2018 г.)

Манфред Вебер во время интервью DW (июль 2018 г.)

Немецкий политик Манфред Вебер (Manfred Weber), представляющий Христианско-социальный союз (ХСС), намерен в 2019 году побороться за должность председателя Еврокомиссии, которую сейчас возглавляет люксембуржец Жан-Клод Юнкер. О своем решении 46-летний Вебер сообщил в микроблоге Twitter в среду, 5 сентября. Политик планирует баллотироваться от Европейской народной партии (ЕНП), которая определится со своим официальным кандидатом на съезде 7-8 ноября в Хельсинки. С 2014 года Вебер возглавляет фракцию ЕНП в Европейском парламенте.

Контекст

После семи лет расследования Еврокомиссия решила воздержаться от штрафа и вместо этого согласилась на обязательства "Газпрома". Решение призвано устранить злоупотребления российской компании. (24.05.2018)

​​​​​​​За год до выборов в Европарламент Еврокомиссия представила ряд мер по борьбе с дезинформацией в Сети. Речь не идет о новых правилах, онлайн-ресурсы сами должны решить проблему. (26.04.2018)

Манфред Вебер заявил, что Европа находится "у поворотной точки", а выборы 2019 года определят будущее Евросоюза. На повестке дня стоит "самоутверждение Европы и защита наших интересов, так как на нас нападают изнутри и снаружи", подчеркнул он. Немецкий политик говорит, что Европа не представляет собой "учреждение для бюрократов и элит", а также намерен снова развернуть Европу "к людям".

Вебер стал первым, кто заявил о желании стать кандидатом от ЕНП на должность председателя Еврокомиссии. Официально прием заявлений начнется в четверг, 6 сентября, и продлится до 17 октября. Ожидается, что помимо Вебера о намерении стать претендентом от Европейской народной партии могут заявить представитель Евросоюза на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье, а также бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб. Кандидат от ЕНП - сильнейшей европейской партии - имеет весомые шансы возглавить Еврокомиссию. Кандидатура Жана-Клода Юнкера также была предложена ЕНП.

Смотрите также:

  • Инфографика: активность избирателей в странах на востоке ЕС

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    Активность избирателей в странах на востоке ЕС

    Избиратели в восточноевропейских странах-членах ЕС стали менее активно участвовать в выборах. На многих польских граждан, например, повлиял ряд судьбоносных политических событий в стране.

  • Инфографика: активность западноевропейских избирателей на выборах

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    В Западной Европе избирателей выборы интересуют не всегда

    В западноевропейских странах избиратели демонстрируют порой непредсказуемое поведение. Например, французы на президентских выборах проявили чрезвычайно высокую активность, а парламентские выборы их сильно не заинтересовали.

  • Инфографика: явка избирателей в странах Южной Европы

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    Явка избирателей в странах Южной Европы

    В государствах Южной Европы, входящих в ЕС, явка избирателей на выборах в последние годы уменьшилась. Пожалуй, за исключением Мальты, которая побила рекод по активности граждан в ходе парламентских выборов. Впрочем, у Мальты есть особенность, связанная с действующей в стране избирательной системой.

  • Инфографика: как голосуют на севере Европы

    Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

    Как голосуют на севере Европы

    Активность избирателей в странах Северной Европы несколько снизилаь. Однако интерес к выборам в целом сохраняется.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:03
Now live
02:03 мин

В чём суть сделки Юнкера и Трампа? (26.07.2018)

 

Контекст

Явка избирателей в странах ЕС: региональные особенности

Насколько охотно голосуют граждане стран-членов ЕС и от чего зависит их активность на выборах? DW собрала самые важные цифры, показывающие, как меняется ситуация в Евросоюзе. (13.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Политический хоккей в Германии, или Кто войдет в команду Меркель - "Европа в фокусе" (26.02.2018)  

5 нововведений для пользователей интернета в ЕС (25.05.2018)  

В чём суть сделки Юнкера и Трампа? (26.07.2018)  

Также по теме

EU-Parlament | Manfred Weber, Vorsitzender EVP

Меркель поддержала кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии 31.08.2018

Возможными кандидатами на пост главы Еврокомиссии наряду с Манфредом Вебером считались Петер Альтмайер и Урсула фон дер Ляйен.

Brüssel Europäische Kommission Außenansicht

Стали известны имена возможных кандидатов на пост главы Еврокомиссии 23.08.2018

Ангела Меркель хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца, утверждают собеседники издания. В числе вероятных кандидатов - Манфред Вебер, Петер Альтмайер и Урсула фон дер Ляйен.

Umstellung auf Sommerzeit

Более 80 процентов европейцев высказались за отмену перевода часов 29.08.2018

По информации Westfalenpost и dpa, в опросе Еврокомиссии участвовали 4,6 миллиона человек. Большинство хотели бы оставить летнее время.

Реклама

Самые читаемые

Что будет, если Россия и Турция перестанут торговать за доллары  

Как оспорить пенсионную реформу в суде? Белорусы нашли способ  

Возбуждено уголовное дело из-за химических выбросов в Крыму  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно