Немецкий министр критикует компьютерную игру из-за свастики

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай (Franziska Giffey) раскритиковала выход компьютерной игры, где впервые используются антиконституционные символы - такие как свастика и нацистские приветствия. "Со свастикой нельзя играть", - заявила Гиффай в четверг, 23 августа. Именно в Германии людям необходимо "и сегодня осознавать свою особую историческую ответственность".

Накануне, в среду, на Международной выставке компьютерных игр Gamescom, проходящей в Кёльне, была представлена новая версия игры Through the Darkest of Times. Впервые игра, содержащая запрещенные символы, получила возрастную категорию от специальной комиссии - USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle). USK на минувшей неделе изменила правила распределения возрастных категорий для компьютерных игр, в которых используются знаки запрещенных организаций. В будущем комиссия сможет применять так называемую статью о социальной адекватности из Уголовного кодекса. Она уже применяется при оценке фильмов, но пока не использовалась в случае видео- и компьютерных игр.

Статья 86 Уголовного кодекса предусматривает штраф для тех, кто использует антиконституционные символы. Существуют исключения, когда их использование служит целям "искусства, науки, исследований или журналистских исследований".

Смотрите также:

Последние послания жертв Холокоста Мальчик из Риги Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

Последние послания жертв Холокоста Прерванная переписка Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

Последние послания жертв Холокоста Лицом к лицу с жертвами Холокоста Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

Последние послания жертв Холокоста "J" как смертный приговор В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

Последние послания жертв Холокоста Десять из тысяч Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

Последние послания жертв Холокоста На полпути к газовым камерам Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

Последние послания жертв Холокоста На "Исходе" в Палестину Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

Последние послания жертв Холокоста Поезд в Освенцим На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы. Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина