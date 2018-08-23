 Немецкий министр критикует компьютерную игру из-за свастики | Новости из Германии о Германии | DW | 23.08.2018

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Германия

Немецкий министр критикует компьютерную игру из-за свастики

Впервые в ФРГ игра, где используются запрещенные символы, получила возрастную категорию. Министр по делами семьи раскритиковала решение соответствующей комиссии.

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффей

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффей

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии Франциска Гиффай (Franziska Giffey) раскритиковала выход компьютерной игры, где впервые используются антиконституционные символы - такие как свастика и нацистские приветствия. "Со свастикой нельзя играть", - заявила Гиффай в четверг, 23 августа. Именно в Германии людям необходимо "и сегодня осознавать свою особую историческую ответственность".

Контекст

На месте гибели 9-летнего сирийского мальчика в немецком Шёнберге дважды нарисовали свастику. Бургомистр города заверил, что неонацистская идеология не находит поддержки в обществе. (07.08.2018)

Премьера спектакля по пьесе Табори "Майн кампф" назначена на сегодня, 20 апреля. Зрителей, готовых на время показа стать обладателями изображения свастики, пропустят бесплатно. (20.04.2018)

Накануне, в среду, на Международной выставке компьютерных игр Gamescom, проходящей в Кёльне, была представлена новая версия игры Through the Darkest of Times. Впервые игра, содержащая запрещенные символы, получила возрастную категорию от специальной комиссии - USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle). USK на минувшей неделе изменила правила распределения возрастных категорий для компьютерных игр, в которых используются знаки запрещенных организаций. В будущем комиссия сможет применять так называемую статью о социальной адекватности из Уголовного кодекса. Она уже применяется при оценке фильмов, но пока не использовалась в случае видео- и компьютерных игр.

Статья 86 Уголовного кодекса предусматривает штраф для тех, кто использует антиконституционные символы. Существуют исключения, когда их использование служит целям "искусства, науки, исследований или журналистских исследований".

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    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

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    Последние послания жертв Холокоста

    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Приговор по делу неонацистов: пожизненное заключение для главной обвиняемой

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

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Приговор по делу неонацистов: пожизненное заключение для главной обвиняемой  

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