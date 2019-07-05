Немецкий капитан спасательного судна добивается блокировки аккаунтов Сальвини

Капитан спасательного судна "Sea-Watch 3", гражданка Германии Карола Ракете (Carola Rackete) 12 июля подаст в прокуратуру Рима жалобу, в которой обвиняет министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в клевете, разжигании ненависти в социальных сетях и требует запретить ему использовать Facebook и Twitter. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил ее адвокат Алессандро Гамберини.
"Когда дело доходит до оскорбительных, клеветнических и провоцирующих ненависть заявлений - подобных тем, которые распространяет министр, у судьи остается единственный путь - заблокировать аккаунты", - уверен юрист.
Ракете находится в Италии под следствием за содействие нелегальной миграции вопреки запрету местных властей и неоднократно подвергалась острой критике со стороны Сальвини, который называл ее в соцсетях "пиратом" и "преступницей".
"Instagram мне, значит, можно использовать?"
Федеральный секретарь правой "Лиги" и зампред Совета министров уже успел отреагировать на заявления адвоката: "Немецкая коммунистка, чье судно (при швартовке. - Ред.) задело катер Финансовой гвардии, потребовала у прокуратуры заблокировать мои страницы в Facebook и Twitter. Над этим можно смеяться бесконечно. Instagram мне, значит, можно использовать?"
"Sea-Watch 3" задело патрульный катер при заходе в порт Лампедузы. Позднее Карола Ракете принесла извинения, назвав случившееся случайностью. Судья пришел к выводу, что ее действия не угрожали жизни команды катера.
Каролу Ракете задержали на итальянском острове Лампедуза 29 июня. Ее поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она привела в порт спасательное судно с беженцами на борту вопреки запрету. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту Sea-Watch 3 находились более 40 человек.
Ракете освободили 2 июля.
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