 Немецкий капитан спасательного судна добивается блокировки аккаунтов Сальвини | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2019

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Европа

Немецкий капитан спасательного судна добивается блокировки аккаунтов Сальвини

Капитан судна "Sea-Watch 3", доставившая в Италию нелегальных беженцев, обвиняет главу МВД в клевете и разжигании ненависти.

Карола Ракете

Карола Ракете

Капитан спасательного судна "Sea-Watch 3", гражданка Германии Карола Ракете (Carola Rackete) 12 июля подаст в прокуратуру Рима жалобу, в которой обвиняет министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в клевете, разжигании ненависти в социальных сетях и требует запретить ему использовать Facebook и Twitter. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил ее адвокат Алессандро Гамберини.

Контекст

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"Когда дело доходит до оскорбительных, клеветнических и провоцирующих ненависть заявлений - подобных тем, которые распространяет министр, у судьи остается единственный путь - заблокировать аккаунты", - уверен юрист.

Ракете находится в Италии под следствием за содействие нелегальной миграции вопреки запрету местных властей и неоднократно подвергалась острой критике со стороны Сальвини, который называл ее в соцсетях "пиратом" и "преступницей".

"Instagram мне, значит, можно использовать?"

Федеральный секретарь правой "Лиги" и зампред Совета министров уже успел отреагировать на заявления адвоката: "Немецкая коммунистка, чье судно (при швартовке. - Ред.) задело катер Финансовой гвардии, потребовала у прокуратуры заблокировать мои страницы в Facebook и Twitter. Над этим можно смеяться бесконечно. Instagram мне, значит, можно использовать?"

"Sea-Watch 3" задело патрульный катер при заходе в порт Лампедузы. Позднее Карола Ракете принесла извинения, назвав случившееся случайностью. Судья пришел к выводу, что ее действия не угрожали жизни команды катера.

Каролу Ракете задержали на итальянском острове Лампедуза 29 июня. Ее поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она привела в порт спасательное судно с беженцами на борту вопреки запрету. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту Sea-Watch 3 находились более 40 человек.

Ракете освободили 2 июля.

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