Немецкий капитан спасательного судна добивается блокировки аккаунтов Сальвини

Капитан спасательного судна "Sea-Watch 3", гражданка Германии Карола Ракете (Carola Rackete) 12 июля подаст в прокуратуру Рима жалобу, в которой обвиняет министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в клевете, разжигании ненависти в социальных сетях и требует запретить ему использовать Facebook и Twitter. Об этом в четверг, 11 июля, сообщил ее адвокат Алессандро Гамберини.

"Когда дело доходит до оскорбительных, клеветнических и провоцирующих ненависть заявлений - подобных тем, которые распространяет министр, у судьи остается единственный путь - заблокировать аккаунты", - уверен юрист.

Ракете находится в Италии под следствием за содействие нелегальной миграции вопреки запрету местных властей и неоднократно подвергалась острой критике со стороны Сальвини, который называл ее в соцсетях "пиратом" и "преступницей".

"Instagram мне, значит, можно использовать?"

Федеральный секретарь правой "Лиги" и зампред Совета министров уже успел отреагировать на заявления адвоката: "Немецкая коммунистка, чье судно (при швартовке. - Ред.) задело катер Финансовой гвардии, потребовала у прокуратуры заблокировать мои страницы в Facebook и Twitter. Над этим можно смеяться бесконечно. Instagram мне, значит, можно использовать?"

"Sea-Watch 3" задело патрульный катер при заходе в порт Лампедузы. Позднее Карола Ракете принесла извинения, назвав случившееся случайностью. Судья пришел к выводу, что ее действия не угрожали жизни команды катера.

Каролу Ракете задержали на итальянском острове Лампедуза 29 июня. Ее поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она привела в порт спасательное судно с беженцами на борту вопреки запрету. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту Sea-Watch 3 находились более 40 человек.

Ракете освободили 2 июля.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

