 Немецкий историк: памятника только польским жертвам нацистов недостаточно | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Немецкий историк: памятника только польским жертвам нацистов недостаточно

Как почтить память жертв нацистов в годы Второй мировой войны? Дискуссия об этом в Германии порой приобретает острые формы. Историк Мартин Ауст в интервью DW рассуждает об ответственности Германии.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на памятном мероприятии, посвященном 80-летию вторжения Германии в Польшу

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на памятном мероприятии, посвященном 80-летию вторжения Германии в Польшу

По случаю 80-летней годовщины нападения Германии на Польшу и начала Второй мировой войны идея сооружения в ФРГ памятника жертвам нацистской оккупации в Польше получила широкую поддержку. Около 240 депутатов немецкого бундестага от всех партий за исключением  "Альтернативы для Германии" (АдГ) поддерживают идею монумента, посвященного жертвам немецкого оккупации и войны против Польши на уничтожение в период 1939-1945 годов.

Однако возникают и другие вопросы: достаточно ли одного только памятника для того, чтобы соответствовать идеалам просвещенной культуры памяти? И не слишком ли мало одного лишь памятника жертвам в Польше - если вспомнить о других жертвах национал-социалистической политики расовой нетерпимости и уничтожения в Восточной Европе? DW побеседовала с Мартином Аустом (Martin Aust), историком-специалистом по Восточной Европе из университета в Бонне, который в последнее время активно участвовал в немецкой общественной дискуссии на эту тему.

DW: 1 сентября в Польше и Германии прошли памятные мероприятия по случаю восьмидесятой годовщины немецкого вторжения в Польшу. В Варшаве участие в них приняли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). Вы сами выступили с речью в ландтаге земли Шлезвиг-Гольштейн в присутствии польского посла. Как вы оцениваете мероприятия, приуроченные к этой памятной дате?

Мартин Ауст

Мартин Ауст

Мартин Ауст: Даже спустя 80 лет после нападения на Польшу напоминать об этом событии в высшей степени уместно в ФРГ. Немецкое общество недостаточно осведомлено о преступлениях Германии в Польше, и польская сторона неоднократно обращала на это внимание. Так что мероприятиям в память польских жертв и их страданий было уделено заслуженно много внимания в Германии. Президент ФРГ, находясь в Варшаве, нашел правильные слова для того, чтобы выразить свое сопереживание. И я рад, что также смог внести свой вклад, выступив с речью в ландтаге Шлезвиг-Гольштейн. Я обратил внимание на неожиданный поворот в истории, а именно на то, что в 1989 году - через пятьдесят лет после немецкого вторжения и военных преступлений вермахта - полякам удалось создать необходимые условия для преодоления коммунизма в Европе, для ее сплочения и для  объединения Германии.      

- Если послушать вашу положительную оценку этих памятных мероприятий, можно подумать, что в немецко-польских отношениях и в общих воспоминаниях о Второй мировой войне все в порядке. Разве это так?

- После 1989 года немецко-польские отношения в целом действительно очень хорошо развивались. Тем не менее, в настоящее время в отношениях между двумя странами существует ряд отягощающих моментов. К ним, в частности, относятся европейская политика в отношении беженцев, энергетическая политика, проблема правовой государственности в Польше и отношения Германии с Россией. Особую роль играет также память о Второй мировой войне. В коалиционном соглашении, подписанном при формировании федерального правительства, об этом тоже идет речь: в документе говорится о том, что необходимо укрепить память о жертвах немецкой войны на уничтожение в рамках диалога с партнерами из Восточной Европы.

- В этой связи стоит отметить идею создания в Берлине мемориала убитым полякам, обсуждавшуюся в течение многих лет и получившую широкую поддержку на фоне 80-летней годовщины вторжения Германии в Польшу. В поддержку этого проекта высказался и председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble). За создание памятника убитым полякам выступают уже 240 депутатов немецкого парламента. Вы сами относитесь к числу тех, кто подписал призыв в поддержку сооружения подобного монумента. Ожидаете ли вы, что этот проект будет осуществлен в ближайшее время?

- Я очень надеюсь, что данный проект еще будет подробно обсуждаться в бундестаге. В сущности, совершенно правильно отдать дань памяти жертвам немецкой войны на уничтожение в Восточной Европе. Но, как я уже говорил ранее, не стоит ограничиваться лишь польскими жертвами. Война Германии в Восточной Европе началась в 1939 году в Польше и обострилась с 1941 года в странах Балтии и в СССР, что сказалось и на преступлениях в Польше. В немецкой памяти должны остаться и советские жертвы немецкой войны на истребление - будь то жертвы блокады Ленинграда, количество которых исчисляется почти миллионом человек, будь то мирные жители примерно 7000 белорусских сел, которых солдаты вермахта и СС убили в ходе так называемой борьбы против партизан, будь то многочисленные жители Украины, депортированные в "третий рейх" на принудительные работы, будь то около трех миллионов пленных красноармейцев, специально доведенных вермахтом до смерти от холода и голода. И это лишь некоторые группы жертв на территории Советского Союза.

Контекст

В ФРГ обсуждают, строить ли монумент только польским или всем восточноевропейским жертвам нацистов во Второй мировой войне. На вопросы Инго Маннтойфеля ответил профессор истории Мартин Ауст. (30.08.2018)

Вся Германия помнит о Холокосте, но далеко не каждый немец знает о преступлениях вермахта в странах бывшего СССР. Как это исправить? (21.06.2018)

Это было 80 лет назад. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Так началась Вторая мировая война. Но неожиданностью это назвать было нельзя. (01.09.2019)

Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден воспользоваться запасным бортом, чтобы отправиться в Лодзь. Президент ФРГ примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. (01.09.2019)

- Вы затрагиваете ключевой момент нынешней немецкой дискуссии, которая, безусловно, основана на осознании собственной вины в Восточной Европе. При этом воспоминания о Второй мировой войне в Польше, Беларуси, Украине, странах Балтии и России отличаются друг от друга, и на них накладывают отпечаток конфликты между этими странами. Может ли в этих условиях идти речь об увековечивании памяти "в диалоге с нашими европейскими партнерами", как сказано в упомянутом коалиционном соглашении?

- Конфликты в воспоминаниях этих стран о войне и между ними, разумеется, нельзя игнорировать. Кроме нашего желания - действительно важного - прорабатывать историю совместно с партнерами следует учитывать еще два важных момента. Поскольку среди жертв немецкой войны на уничтожение были люди с разнообразными идентичностями, попытка делить память о них по национальному признаку привела бы к запутанному клубку индивидуально-национальных проектов памяти, который было бы крайне сложно распутать. Итогом может стать создание отдельных памятников для каждой национальной группы жертв. Поэтому я считаю, что необходимо почтить память всех жертв войны Германии в Восточной Европе, а не только поляков.

Кроме того, немецкая культура памяти не может ограничиваться лишь сочувствием к жертвам, насколько бы принципиальным вопросом это ни было. Немецкая культура памяти должна также включать в себя историческое знание о преступниках и их деяниях, чтобы извлечь важные уроки, необходимые для нашего свободного демократического самопонимания. Мы, немцы, не будем соответствовать нашей обязанности хранить эту память, если будем думать только о жертвах, забыв об идеологии, мотивах и деяниях преступников. Только понимая взаимосвязь жертвы и преступника, мы сможем создать исторически верную культуру памяти, не ограничивающуюся ритуалами перед монументами в памятные даты.

- В связи с этим возникает вопрос: достаточно ли одного лишь памятника жертвам немецкой войны на уничтожение для того, чтобы соответствовать уровню ответственности Германии перед сегодняшними соседями в Восточной Европе?

- Нет. Памятник выполняет лишь памятную функцию. А нужно место, где была бы задокументирована история немецкой войны на уничтожение, место для международных обменов на эту тему. Это может быть некий центр документации с помещениями, в которых можно было и напоминать о прошлом, и проводить совместные мероприятия с партнерами из стран Восточной Европы. Нам необходимо место, выполняющее функцию и сохранения памяти, и информирования, и диалога с партнерами.

Мартин Ауст - немецкий историк, профессор восточноевропейской истории, преподаватель университета в Бонне.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram 

Смотрите также:

  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Год рождения: 1938. Родом из Ленинграда. На снимке держит книгу с обгоревшими краями - единственная детская радость того времени. Алла Сидоренко - участница кельнского проекта для школьников "Мастерская биографий" (Biografiewerkstatt).

  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Рассказывая ученикам гимназии в Кельне о том, что ей пришлось пережить, она подчеркивает: "У нас у всех есть право голоса, и мы можем что-то изменить".

  • Проект Мастерская биографий: Мария (Мера) и Геня Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) и Геня Найман

    Родилась в 1930 году в Борисове. Имя при рождении - Мера. На снимке (справа) вместе с сестрой Геней.

  • Мария (Мера) Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) Найман

    "Война забрала у нас детство. И поэтому мне больше всего хочется мира и счастья для юного поколения, для моих детей и внуков", - говорит Мария Найман.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    Родилась в 1938 году в Вильнюсе. Пережила гетто, чудом избежала отправки в концлагерь - спасла отвага матери. На снимке ей семь лет.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    "Никогда не падайте духом! Безвыходных ситуаций не бывает!" - вспоминает она слова своей матери, спасшей ей жизнь.

  • Доня и Зина Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья (справа) и Зина Пентецка

    Эта участница проекта "Мастерская биографий" родом из Украины, год рождения: 1936. "Во время войны я спрашивала: когда же настанет время, чтобы хлеб лежал на столе, а мне бы его даже и есть не хотелось?"

  • Проект Мастерская биографий: Донья Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья Пентецка

    "Спрашивайте, пока еще есть, кого спросить, - чтобы нашим детям и внукам никогда не пришлось пережить этих ужасов".

  • Проект Мастерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    Родилась в Киеве в 1923 году. Спустя много лет после войны осуществила свою мечту - стала физиком.

  • Проект Матсерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    "Мир и свобода существуют не сами по себе - их нужно отстаивать, за них нужно бороться", - говорит она немецким подросткам.

  • Проект Мастерская биографий: Эстер Блюменфельд

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Эстер Блюменфельд

    Родилась в 1935 году в украинском поселке Знаменка. С удовольствием приходит в кельнское "Кафе встреч" (Begegnungscafé) и отвечает на вопросы школьников о войне, о преследованиях и бегстве. "Нас лишили детства. Пусть же сегодняшнее поколение живет в мире и согласии", - говорит она. В рамках проекта "Мастерская биографий" ученики гимназии в Кельне выпустили сборник.

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 25:45

Правда о начале Второй мировой. Европа в фокусе

Контекст

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

Участникам биографического проекта в Кельне удалось пережить ужасы минувшей войны. Они делятся своими воспоминаниями с немецкими школьниками. (23.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Правда о начале Второй мировой. Европа в фокусе  

Как еврейка из Франции работала разведчицей в тылу у нацистов  

От диктатуры к демократии - история Германии после Гитлера  

Также по теме

Beginn 2. Weltkrieg Deutsche Soldaten Schlagbaum polnische Grenze

Что мешает послевоенному примирению немцев и поляков 30.08.2019

Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.

Holocaust-Mahnmal

Немецкий историк: Нужен общий памятник полякам, русским, белорусам и украинцам 30.08.2018

В ФРГ обсуждают, строить ли монумент только польским или всем восточноевропейским жертвам нацистов во Второй мировой войне. На вопросы Инго Маннтойфеля ответил профессор истории Мартин Ауст.

Polen Soldaten der polnischen Heimatarmee

Варшавское восстание: почему Сталин не помог полякам? 01.08.2019

Военно-стратегически восстание в Варшаве было направлено против "третьего рейха", но политически - против СССР. Мнение немецких экспертов.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, откуда Tesla у белорусского президента  

ЦРУ эвакуировало из России близкого к Путину американского шпиона  

Комментарий: Мода на лояльность Кремлю проходит, на протест - растет.  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно