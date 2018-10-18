Немецкий историк о российских немцах

Ровно 100 лет назад, 19 октября 1918 года, Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет, провозгласивший одну из первых национально-территориальных автономий на территории Советской России - Автономную область немцев Поволжья (первоначально также - Трудовая коммуна немцев Поволжья). Вся власть на местах в пределах указанной территории принадлежала исполнительному комитету, избранному съездом Совдепов немецких колоний Поволжья, и местным Советам немецких рабочих и немецкой бедноты. 19 декабря 1923 года Автономная область немцев Поволжья была преобразована в Автономную ССР немцев Поволжья.

Трактор "Карлик" производился на заводе "Возрождение" в Марксштадте АССР немцев Поволжья в 1924 - 1928 гг.

А в 1941 году началась депортация российских немцев в отдаленные регионы страны (Казахстан, Узбекистан, Сибирь) с ликвидацией немецких школ и техникумов, библиотек, изданий. АССР немцев Поволжья была упразднена, а ее территория включена в состав Саратовской и Сталинградской (Волгоградской) областей.

От трагедии 1941 года и последующих лет российские немцы в полной мере так и не оправились. Формально они были реабилитированы, но воссоздания немецкой автономии так и не произошло. О последствиях депортации и преследований этнических немцев в Советском Союзе - в интерью с Виктором Кригером (Viktor Krieger) - немецким историком, специалистом по истории российских немцев.

DW: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья" практически ликвидировал Республику немцев Поволжья. Призванный восстановить справедливость закон РСФСР от 26 апреля 1991 года "О реабилитации репрессированных народов", как считают эксперты, не решил всех проблем этнических немцев России. Почему?

Виктор Кригер: Потому что до сих пор не восстановлена автономия немцев Поволжья. В условиях отсутствия национально-территориальной автономии нельзя говорить о полной реабилитации российских немцев. Они рассредоточены, у них нет возможности сохранить свою национальную самобытность, культуру, язык. Без национально-территориальной автономии нет поддержки на уровне властей, нет ни механизмов принятия решений, ни источников финансирования программ по развитию культуры.

- Что вы можете сказать о немцах, переехавших из России в Германию?

- Переселенцам в Германии оказывалась и оказывается социальная поддержка со стороны государства. В ФРГ нет привилегированных национальных групп, и в этом смысле этнические немцы из бывшего СССР живут в условиях, которые ничем не отличаются от тех, что имеют представители других национальностей.

Сложности, конечно, есть, но они касаются интеграции в немецкое общество в самом начале пребывания переселенцев в Германии. Ограничения чаще всего касаются языкового характера. Недостаточное знание немецкого языка не дает многим возможности найти работу по душе, получить образование или пройти курсы профессиональной переквалификации. Таких проблем уже нет у тех, кто родился в ФРГ.

- Но и в Германии российские немцы-переселенцы пытаются сохранять свои национальные особенности, иначе не было бы в стране множества общественных организаций, этим занимающихся.

- Такие организации нужны. Исторический опыт российских немцев пока все еще не стал частью общей немецкой истории. А ведь немцев-переселенцев из бывшего СССР в Германии - более трех миллионов человек.

Данная беседа состоялась в 2011 году.

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