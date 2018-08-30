 Немецкий историк: Нужен общий памятник полякам, русским, белорусам и украинцам | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 30.08.2018

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Германия

Немецкий историк: Нужен общий памятник полякам, русским, белорусам и украинцам

В ФРГ обсуждают, строить ли монумент только польским или всем восточноевропейским жертвам нацистов во Второй мировой войне. На вопросы Инго Маннтойфеля ответил профессор истории Мартин Ауст.

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

Мемориал жертвам Холокоста был открыт в Берлине в 2005 году. После этого возникли другие мемориалы, посвященные памяти жертв национал-социализма: репрессированных гомосексуалов, представителей народов синти и рома, а также тех, кто был убит в ходе программы насильственной эвтаназии. Однако до сих пор отсутствует памятник жертвам войн на уничтожение в Восточной Европе, которые гитлеровцы вели в период Второй мировой.

И вот, согласно договору между правящими в формате "большой коалиции" консерваторами из блока ХДС/ХСС и социал-демократами, такой памятник будет возведен. Однако сейчас развернулась дискуссия о том, каким должно быть его воплощение. Свою позицию высказал и видный немецкий историк, специализирующийся на восточноевропейской проблематике, профессор Боннского университета Мартин Ауст (Martin Aust), опубликовав статью во влиятельной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. С Мартином Аустом побеседовал Инго Маннтойфель.

Deutsche Welle: Господин профессор Ауст, совсем недавно, в 2017 году, вы подписались под призывом построить в Берлине отдельный монумент полякам, убитым нацистами. Теперь вы поддержали идею общего мемориала всем жертвам немецких войн на уничтожение в Восточной Европе. Почему вы поменяли свое мнение?

Мартин Ауст: Общественность Германии недостаточно осведомлена о том, как начиналась немецкая истребительная война в Польше. В этом мое мнение осталось неизменным. Как и прежде, я прилагаю усилия к созданию в Германии памятника польским жертвам. Но считаю, что будет недостаточно заполнить лишь эту лакуну, воздав должную дань памяти отдельно только полякам.

Профессор восточноевропейской истории Боннского университета Мартин Ауст

Профессор восточноевропейской истории Боннского университета Мартин Ауст

Так же, как и они, пробелом в немецкой мемориальной топографии оказались и жертвы гитлеровской истребительной войны на территории Советского Союза. И в поисках подходящей формы для увековечивания памяти жертв нам следовало бы принять во внимание весь контекст, возникший в результате Второй мировой войны и той истребительной войны, которую вела Германия в 1939-1945 годах в Восточной Европе.

- В коалиционном договоре федерального правительства Германии выражено намерение воздать дань памяти всем "жертвам немецких истребительных войн на востоке Европы в диалоге с восточноевропейскими соседями". Почему такой подход, с немецкой перспективы, вступает в конфликт с культурой памяти в Польше, Украине и России?

- Причина в различии языков описания себя и другого со стороны творивших насилие и ставших жертвами, а также их потомков. Национал-социалисты обозначали уничтожаемых ими людей при помощи понятий, отличающихся от тех, которыми описывают себя потомки жертв. Национал-социалисты говорили сначала о евреях, затем о поляках как о славянах, и, наконец, преимущественно о большевиках и Советах, лишь иногда упоминая русских и украинцев как славян. А потомки жертв этой истребительной войны против Советского Союза говорят сегодня о себе в национальных категориях как о русских, белорусах и украинцах.

- И потому возникает барьер, на который натыкается желание увековечить память всех жертв вместе со всеми восточными европейцами?

- Проблема заключается, прежде всего, в многочисленных конфликтах, связанных с культурой памяти, разворачивающихся как внутри восточноевропейских государств и обществ, так и между ними. Мы наблюдаем актуальные дискуссии о приемлемой форме и центральном содержании культуры памяти о Второй мировой войне в общественном пространстве Польши, Украины и России.

В польском обществе преимущественно национальные позиции сталкиваются с общеевропейским контекстом. В варшавском музее, посвященном памяти восстания 1944 года, так же как и в художественном фильме "Город 44", встречается польский патриотизм, восклицательным знаком отмечающий национальную борьбу, но редуцирующий либо игнорирующий иные контексты. Другой подход к истории обнаруживается в изначальной концепции Музея Второй мировой в Гданьске, разработанной польским историком Павлом Махцевичем, она сейчас пересматривается на уровне правительства в Варшаве, или же в кинофильме "Роза", рассказывающем о ситуации в Мазовии в 1945 году. Здесь проявляется та сторона польской памяти о войне, которая связана с общеевропейским контекстом и включает в себя проблематику послевоенного национального формирования.

Контекст

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Что касается Украины, возникает вопрос, удастся ли правым националистическим силам поставить свою печать на культуру памяти, или, напротив, укрепится культура памяти, интегрирующая украинские, советские и европейские элементы. Нынешнее украинское законодательство криминализует советские элементы прошлого Украины, однако не берет во внимание коллаборацию, связанную с Холокостом, а также массовое убийство поляков, устроенное украинцами в 1943-1944 годах. И хотело бы видеть память об украинцах исключительно как о жертвах или героях.

В России Путин лавирует между пестованием советского величия, русским патриотизмом и гражданскими мемориальными инициативами, направленными на увековечивание памяти жертв сталинизма и мировой войны.

И одновременно существуют нерешенные конфликты между этими странами, также связанные с памятью о прошлом. Историко-политические высказывания представителей правительств России и Украины диаметрально противоположны.

Официальное российское описание аннексии Крыма в 2014 году ретроспективно увязывает ее с освобождением Крыма в 1944-м, с пафосом представляя как повторную оборону полуострова от фашизма. В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко, выступая с речью на праздновании дня независимости Украины 24 августа 2017 года, заявил, что российская агрессия в Донбассе в 2014 году поразила Украину столь же вероломно, как немецкое нападение в 1941-м. И все это приводит к тому, что любая германская мемориальная инициатива на двусторонней основе вызывает недовольство третьей стороны.

- Таким образом, вы предостерегаете от "национализации памяти"?

- Возведение монумента одним лишь польским жертвам предсказуемым образом вызовет пожелания о создании таких же монументов погибшим русским, белорусам и украинцам. Хорошо обоснованный императив, связанный с чувством нашей ответственности за преступления, совершенные поколением наших дедов, может привести не к взаимоприемлемой культуре памяти, а к обострению связанных с этим конфликтов.

Мы создали бы повод для дополнительной конкуренции между национальными дискурсами памяти, лишь добавив масла в огонь в наши и без того политически трудные времена. Связи Германии с разными государствами и обществами на востоке Европы складывались на протяжении столетий и тесно переплетены. Сейчас востребована та форма мемориала, которая показала бы и меру нашей ответственности как потомков тех, кто совершал преступления, и учитывала бы всю сложность существующих многосторонних отношений, выдерживая критику с разных сторон.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

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    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Выжившая в Освенциме

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Ссылки в интернете

Статья Мартина Ауста о памятнике жертвам нацизма в Восточной Европе в FAZ

Статья о фильме "Город 44" на сайте "Кинопоиск"

Статья о фильме "Роза" на сайте "Кинопоиск"

Аудио- и видеофайлы по теме

Выжившая в Освенциме  

Закон о Холокосте - за что критикуют Польшу?  

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен  

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