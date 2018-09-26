 Немецкий интернет-магазин Westwing уходит из России и Казахстана | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 27.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

Немецкий интернет-магазин Westwing уходит из России и Казахстана

Перед выходом на биржу продавец мебели и аксессуаров для дома Westwing избавляется от активов за пределами ЕС. Список фирм из Германии, покинувших в 2018 году российский рынок, растет.

Мебель и аксессуары фирмы Westwing

Мебель и аксессуары фирмы Westwing

Westwing, немецкий интернет-магазин мебели и дизайнерских аксессуаров для дома, после шести лет работы уходит из России и одновременно продает свои дочерние фирмы в Казахстане и Бразилии. "Westwing приняла стратегическое решение в будущем сосредоточиться на своем основном бизнесе в Европе", - заявил DW представитель компании. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что не может "огласить детали текущих переговоров о продаже". 

Otto, Quelle, Media Markt и другие

Таким образом, список фирм из Германии, частично или полностью свернувших в 2018 году бизнес в России, продолжает расти. Весной гигант немецкой электронной коммерции Otto Group объявил о закрытии своих российских онлайн-магазинов otto.ru и quelle.ru, торговавших главным образом одеждой. К этому времени второй по величине в мире производитель спортивной одежды и обуви Adidas существенно сократил число фирменных магазинов в регионе Россия/СНГ.

Бренд Медиа Маркт в России

Бренда Медиа Маркт в России больше не будет

Летом компания Ceconomy, владеющая крупнейшей в Европе сетью мегамаркетов бытовой электроники и техники, продала все свои российские магазины Media Markt. Одновременно прекратила работу в России фирма ECE Projektmanagement - европейский лидер среди компаний, специализирующихся на управлении торговыми центрами. У нее были объекты в Московском регионе, в том числе Центральный детский магазин на Лубянке, в Ярославле и Сургуте.   

На фоне этих концернов с многомиллиардными оборотами созданный в 2011 году стартап Westwing с годовой выручкой в 220 миллионов евро (2017 год) выглядит весьма скромно, хотя у компании имеются интернет-магазины в 10 странах Евросоюза и в Швейцарии. Однако ее предстоящий уход из России является весьма показательным и симптоматичным, поскольку подтверждает все более очевидный тренд: российский рынок особенно активно покидают сейчас немецкие фирмы, работающие в области розничной торговли (ритейла).

Проблемы немецких ритейлеров в России

Немецкие ритейлеры пришли в Россию в период потребительского бума в надежде на его продолжение. Однако после 2014 года покупательная способность российского населения резко упала из-за крупномасштабной девальвации рубля и начавшегося экономического кризиса. В этой ситуации многие импортные товары, особенно европейского производства, стали для большинства россиян слишком дорогими. Одновременно сильно упала прибыльность бизнеса после конвертации рублевых доходов в евро. Зачастую работа в России стала просто убыточной.  

Основательница Westwing Делия Фишер

Основательница и лицо Westwing Делия Фишер на праздновании пятилетия компании в 2016 году

К этим общим макроэкономическим проблемам прибавились, естественно, и конкретные стратегические просчеты или управленческие ошибки самих компаний, а также заметное усиление конкуренции на российском рынке. В результате перед пришедшими из Германии инвесторами, которые несколько лет пытались приспособиться к изменившимся условиям, именно в 2018 году со всей остротой встал вопрос, как быть дальше: вкладывать силы и средства в коренную реорганизацию бизнеса в России - или просто уходить?

Концерну Metro Cash & Carry, к примеру, уже инвестировавшему в свои российские мелкооптовые гипермаркеты миллиарды евро, ничего иного не оставалось, как избрать первый вариант. Молодой интернет-магазин Westwing пошел по второму пути. 

Наулучшие перспективы - в Германии, Австрии и Швейцарии

Обращает на себя внимание, что решение уйти с неевропейских рынков руководство мюнхенской компании приняло в ситуации, когда полным ходом идет подготовка к выходу Westwing на биржу (IPO). Правда, представитель фирмы заверил DW, что между двумя событиями никакой взаимосвязи нет.

Контекст

Руководство Metro Cash & Carry верит в российский рынок и, делая ставку на рестораторов, отельеров и мелких торговцев, провозглашает принцип "покупай больше, плати меньше". (15.05.2018)

Немецкий концерн Otto Group сообщил о том, что летом закроет в России два онлайн-магазина одежды и обуви otto.ru и quelle.ru. DW узнала у экспертов, с чем это может быть связано. (23.04.2018)

Компания ECE управляла торговым центром "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, а также Центральным детским магазином на Лубянке. (25.09.2018)

В то же время при представлении в конце августа отчета за первое полугодие финансовые показатели подразделений в Бразилии, России и Казахстане уже не учитывались, что позволило фирме, преобразованной в середине августа в акционерное общество, объявить о росте оборота на 22 процента и получении прибыли три квартала подряд.

Локомотивами роста в первые шесть месяцев 2018 года оказались покупатели в Германии, Австрии и Швейцарии: выручка увеличилась здесь на 48 процентов. На эти три немецкоязычные страны приходятся теперь примерно 50 процентов оборота Westwing, говорится в официальном сообщении компании.

С прицелом главным образом на эти рынки она и строит сейчас новый логистический центр в Польше, который войдет в строй в начале 2019 года, окажется почти в два раза больше действующего склада в Германии, заменит его и тем самым позволит снизить производственные издержки. Тот факт, что результаты работы в Бразилии, России и Казахстане не были включены в бухгалтерскую отчетность нового акционерного общества Westwing Group AG, говорит о том, что мюнхенская штаб-квартира бизнес в этих странах (очевидно, убыточный) уже фактически списала.

А это, в свою очередь, позволяет предположить, что компания попытается поскорее избавиться от своего российского актива и, если с возможными покупателями договориться не удастся, просто закроет westwing.ru. Именно так нынешним летом поступила с двумя своими интернет-магазинами Otto Group.

Смотрите также:

  • Работник завода Volkswagen в Калуге закрепляет эмблему VW

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    "Фольксваген" калужской сборки

    Volkswagen - один из крупнейших иностранных инвесторов в автопром России. Открыв в 2007 году завод в Калужской области, немецкий концерн способствовал возникновению в этом регионе целого автомобилестроительного кластера. Правда, надежды на устойчивый рост автомобильного рынка в РФ не оправдались. Поэтому теперь VW усиленно отправляет легковые машины российской сборки на экспорт.

  • Поезд Сапсан

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Поставщик со 165-летними традициями

    Компания Siemens пришла в Россию еще в 1853 году. Сегодня ведущий технологический концерн Германии и его совместные предприятия в РФ поставляют российским клиентам самую разную инновационную продукцию от промышленного оборудования до медицинской техники, в том числе системы рельсового транспорта: высокоскоростные "Сапсаны" и электропоезда "Ласточка".

  • Рабочий на заводе в Берлине перед газовой турбиной Siemens

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Кризис доверия из-за турбин Siemens

    Именно Siemens стал жертвой крупнейшего скандала в истории германо-российского экономического сотрудничества. В 2017 году госкомпания "Ростех" в нарушение условий контракта и санкций ЕС тайно переправила в Крым четыре заказанные у немецкого концерна газовые турбины большой мощности. Эта спецоперация серьезно подорвала доверие деловых кругов Германии к партнерам, властям и судам в России.

  • Оператор СП Ачимгаз перед монитором

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Ключевой немецкий партнер "Газпрома"

    Германия - важнейший рынок для "Газпрома", а его ключевым партнером в ФРГ является крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall. Стопроцентная дочка химического концерна BASF не только участвует в первом и втором "Северном потоке", но и создала в 2003 году совместное с "Газпромом" предприятие "Ачимгаз", осваивающее в Сибири труднодоступные ачимовские слои Уренгойского месторождения.

  • Полки в гипермаркете Metro Cash & Carry

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Финансовые проблемы после бурного роста

    Мало кто из иностранных инвесторов столь стремительно наращивал присутствие в России, как мелкооптовые гипермаркеты Metro Cash & Carry: их сейчас 89 в 50 регионах РФ (и один в Крыму). Однако к 2018 году их финансовые показатели резко ухудшились. Сказались недавний кризис, слабый рубль и острейшая конкуренция. Теперь немецкий торговый концерн Metro занят реорганизацией своего российского бизнеса.

  • Вывеска магазина Медиа Маркт в Москве

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Бренд уходит из России

    Сеть магазинов электроники и бытовой техники Media Markt до 2017 года входила в группу Metro и одно время тоже бурно росла в России, однако стать прибыльной в условиях жесткой конкуренции так и не смогла. Летом 2018 года ее новый владелец, немецкий концерн Ceconomy, решил избавиться от хронически убыточного бизнеса в РФ и вместо этого стать акционером лидера рынка - российской компании "М.Видео".

  • Тележка в супермаркете со стиральным порошком Persil

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Мало шума, много бытовой химии

    Об успехах этого гиганта бытовой химии в России почему-то мало пишут и говорят, а ведь большинство россиян регулярно имеет дело с его продукцией. У концерна Henkel в РФ 9 заводов, 12 офисов, 2600 сотрудников и такие популярные бренды, как стиральный порошок Persil, клей "Момент" и средства по уходу за волосами Schwarzkopf. Его продукция используется также в промышленности и строительстве.

  • Производственная линия на заводе Кнауф в Красногорске

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Где стройки, там и "Кнауф"

    В 2018 году исполняется 25 лет прихода в Россию компании Knauf, выпускающей широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Первым активом в РФ стал завод в подмосковном Красногорске. Сегодня это глобально действующая семейная фирма имеет предприятия, в частности, в Астраханской, Иркутской, Ленинградской, Нижегородской, Тульской и Челябинской областях, в Краснодарском и Пермском краях.

  • Инфографика Число компаний с немецким капиталом в России

    Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

    Очевидный тренд

    Крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России по-прежнему составляют компании из Германии, причем среди них особенно много производственных. Однако статистика показывает, что после 2014 года число фирм с участием немецкого капитала неуклонно сокращается.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:33
Now live
02:33 мин

Как немецкие компании оценивают работу в России

Контекст

Немецкий бизнес в России: успехи и неудачи

На российском рынке работают многие фирмы из ФРГ. Несмотря на то, что первоначальная эйфория прошла, сотрудничество продолжается. О взлетах и падениях немецкого бизнеса в РФ - галерея DW. (26.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как немецкие компании оценивают работу в России  

Немецкий бизнес в России: оптимистичный прагматизм?  

Какие немецкие топ-менеджеры рулят бизнесом в России  

Также по теме

Moskau Russland Symbolbild Rubel Dollar Euro

Дела в России идут хуже: как реагирует немецкий бизнес 24.05.2018

В условиях падения финансовых показателей Adidas, Metro, Media Markt и Otto Group избрали различные антикризисные стратегии на российском рынке.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Руслана Боширова

Обвиняемого в отравлении Скрипалей Руслана Боширова на самом деле зовут Анатолий Чепига. Расследователи называют его полковником ГРУ, который трижды был в Чечне. (26.09.2018)  

Порошенко заявил о планах РФ оккупировать Азовское море

После Крыма последует Азовское море, заявил Петр Порошенко с трибуны ООН, говоря об агрессивной политике Москвы. "Ваше молчание - это то, чего хочет Кремль", - обратился он к мировому сообществу. (27.09.2018)  

Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в нарушении международных норм

Россия бесцеремонно нарушает международные нормы - захватывает территории и использует химическое оружие в других странах. Об этом в Нью-Йорке заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. (26.09.2018)  

Новости

ФРС США снова повысила базовую процентную ставку

Здание ФРС в Вашингтоне

Регулятор США увеличивает ставку из-за сильных макроэкономических показателей. Ожидается, что в этом году она будет повышена и в четвертый раз.  

Немецкая компания - управленец торговых центров ECE ушла из России

Центральный детский магазин на Лубянк

Компания ECE управляла торговым центром "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, а также Центральным детским магазином на Лубянке.  

Цены на одежду и обувь в России вырастут на 5-20 процентов

Мужчина перед магазином одежды

В связи с падением курса рубля в текущем году и повышением ставки НДС с 1 января в 2019 году неизбежно вырастут цены на одежду и обувь, пишет РБК.  

"Газпром" упал с 1-го на 17-е место в рейтинге S&P Global Platts

Рекламный баннер Газпрома

В перечне крупнейших энергетических компаний "Лукойл" поднялся с шестого на второе место по сравнению с 2017 годом. В топ-40 попали также "Транснефть" и "Роснефть".  

Контекст

Немецкий интернет-магазин Westwing уходит из России и Казахстана 27.09.2018

Мебель и аксессуары фирмы Westwing

Перед выходом на биржу продавец мебели и аксессуаров для дома Westwing избавляется от активов за пределами ЕС. Список фирм из Германии, покинувших в 2018 году российский рынок, растет.  

Что угрожает цифровой трансформации России? 26.09.2018

Так видит цифровую трансформацию России Сергей Ёлкин

Немецкие эксперты неоднозначно оценивают правительственную программу "Цифровая экономика РФ". Корреспондент DW выслушал их отзывы на проходившей в Берлине конференции Rusummit.  

Давление США на "Северный поток-2": стремление к энергетическому доминированию? 25.09.2018

Ангела Меркель и Дональд Трам

Немецкие эксперты впервые подробно проанализировали угрозу Вашингтона ввести санкции против проекта "Газпрома" и растущую конкуренцию США и России на газовом рынке Европы.   

Американский бизнес не ждет быстрого снятия санкций с России 21.09.2018

Выступление Джона Хантсмана

О влиянии санкций на российско-американские экономические отношения зашла речь на инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ. Репортаж DW.  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно