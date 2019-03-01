 Немецкий зонд HP3 впервые пробурил поверхность Марса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.03.2019

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Мир

Немецкий зонд HP3 впервые пробурил поверхность Марса

Зонд HP3, произведенный в ФРГ, углубился на несколько десятков сантиметров в поверхность Марса. Вскоре начнется вторая фаза работы HP3.

Зонд HP3 миссии InSight на Марсе

Зонд HP3 миссии InSight на Марсе

Марсианский зонд HP3, построенный в Германии, начал работать в рамках программы InSight на поверхности Марса. Как сообщил в субботу, 2 марта, Германский центр авиации и космонавтики (DLR), накануне зонд впервые пробил марсианский грунт. За первые четыре часа работы устройство произвело около 4 тысяч ударов по поверхности, углубившись на расстояние от 18 до 50 сантиметров. "Во время работы зонд, по-видимому, наткнулся на камень, после чего наклонился примерно на 15 градусов, и либо сдвинул его, либо прошел мимо", - заявил научный руководитель эксперимента HP3 Тильман Шпон (Tilman Spohn).

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После периода охлаждения ученые намерены начать второй этап работы зонда, который также продлится четыре часа. В ближайшие недели зонд с дистанционным управлением продвинется на пять метров вглубь с целью измерения температуры и теплопроводности марсианского грунта. Эти данные позволят лучше понимать возникновение и развитие поверхности, похожей на Землю.

Зонд совершил посадку на Марсе в конце ноября в рамках миссии InSight. Посадка произошла в марсианской области, которая в значительной степени плоская и свободная от скал и крупных камней. HP3 способен точно определять температуру в условиях до тысячи градусов по шкале Цельсия. Зонд оборудован кабелем с датчиком температуры.

В течение ближайших двух лет ученые надеются изучить физические свойства, развитие и структуру ядра, коры и мантии Марса. В частности, предполагается понять, является ли ядро Марса жидким. Миссии, работавшие на Марсе до настоящего момента, не изучали поверхность планеты изнутри.

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