Немецкий Дуйсбург делает ставку на развитие деловых связей с Китаем

Немецкий город Дуйсбург делает ставку на Китай. Это особенно заметно в кабинете директора гимназии имени Макса Планка Габриеле Рюкен (Gabriele Rüken). На ее рабочем столе лежат учебники китайского и сувенирные китайские тарелки; на стене висит плакат со стихотворением на китайском языке.

Габриэле Рюкен, директор гимназии в Дуйсбурге

"Мы поддерживаем интенсивные культурные и экономические контакты", - говорит директор, которая приняла решение со следующего учебного года ввести китайский язык в качестве предмета по выбору, начиная с седьмого класса. Сейчас в качестве иностранного языка в гимназии учат английский и французский.

По словам Габриеле Рюкен, введение нового курса закрывает имеющийся пробел, и у местных компаний будут пользоваться повышенным спросом выпускники со знанием китайского языка.

Все началось с партнерства с китайским городом

Китайцы уже давно открыли для себя Дуйсбург. В КНР город пользуется большей известностью, чем Берлин. В настоящее время около 2 тысяч китайских студентов учатся в Университете Дуйсбурга-Эссена, 100 китайских компаний открыли свои представительства в городе.

Йоханнес Пфлюг

Основу всему этому заложило заключенное 37 лет назад партнерство Дуйсбурга с китайским городом Ухань, вспоминает Йоханнес Пфлюг (Johannes Pflug), уполномоченный по сотрудничеству с Китаем в городской администрации.

"Мы ведем переговоры с китайским инвестором, который заинтересован в приобретении участка у центрального вокзала. Это именно то, что нам нужно", - констатирует чиновник. В прошлом Дуйсбург был центром немецкой сталелитейной и угольной промышленности. Однако их времена прошли, в городе высокая безработица, 11 процентов по сравнению с около 5 процентами в среднем по Германии.

Тесные экономические связи Дуйсбурга и КНР

Большие надежды власти города возлагают на грузовой порт, в котором за последние 20 лет появилось 7000 новых рабочих мест, в том числе и благодаря китайцам. Дело в том, что одно из ответвлений Нового Шелкового пути из Китая в Европу заканчивается в Дуйсбурге. Это один из крупнейших экономических проектов Пекина, в котором участвуют более 100 стран.

Одно из ответвлений Нового Шелкового пути заканчивается в Дуйсбурге

Привлекательность Дуйсбурга для этого проекта заключается в том, что в городе находится крупнейший в мире грузовой порт на реке: через 8 контейнерных терминалов поступающие по железной дороге грузы отправляются в пункты конечного назначения по всей Европе. Бизнес с Китаем растет, каждую неделю между КНР и Дуйсбургом ходят 35 грузовых поездов.

Порт Дуйсбурга, по словам его директора Эриха Штаке (Erich Staake), обслуживает более десятка китайских провинций и благодаря такому сотрудничеству рассчитывает на значительный рост в будущем. Штаке отмечает, что уже сейчас около трети всего грузопотока из КНР в Европу по железной дороге проходит через дуйсбургский порт. Однако на данный момент больше выгоды от сотрудничества извлекают китайцы. И это отчетливо видно на примере порта в Дуйсбурге: на каждые три контейнера с грузом из Китая обратно заполненным европейскими товарами возвращается только один.

Умение китайцев вести переговоры

Несмотря на такое положение вещей, в Дуйсбурге трудно найти критиков делового партнерства с Китаем, большинство связывает с КНР надежды на развитие города. И на это не влияют торговые споры между США и Китаем. Юрист Томас Паттлох (Thomas Pattloch) консультирует немецкие компании, ведущие дела с китайскими партнерами.

"Немцы часто крайне наивно подходят к переговорам с китайцами, они плохо информированы, намного хуже, чем китайская сторона. При этом немцы сильно недооценивают умение китайцев вести переговоры, которое у них является частью культуры и повседневной жизни", - объясняет Паттлох.

Такая особенность китайцев не является новостью и для Йоханнеса Пфлюга, однако он подчеркивает, что до сих пор "они показали себя как абсолютно корректные деловые партнеры, с которыми можно вести дела на равных". Однако, по его словам, рынок в КНР все еще остается довольно закрытым для иностранных компаний, и на него трудно пробиться.

В свою очередь Паттлох также не исключает возможность установить отличные партнерские отношения с китайскими компаниями, поскольку, несмотря на культурные особенности, многие переговоры проходят по принципу business as usual. При этом, добавляет юрист, нельзя забывать, что есть сферы, например, телекоммуникации, в которых у китайских компаний сильно ограничено пространство для маневра, и немцам необходимо об этом помнить.

"Тонкий лед" цифровизации

Глава департамента цифровизации в городской администрации Мартин Муррак (Martin Murrack) в последние месяцы выслушал поток критики в свой адрес. Дуйсбург намерен стать "умным городом", и один из партнеров в реализации этого проекта - китайский концерн Huawei. В середине мая США внесли компанию в "черный список", обвинив в том, что она может использовать свои технологии для шпионажа в пользу китайского правительства. Поэтому, как считают американцы, Huawei нельзя доверять создание сетей 5G.

Мартин Муррак оценивает ситуацию не столь драматично. По его словам, Huawei - лишь один из ряда партнеров в реализации проекта "умного города", никто не давал компании эксклюзивных прав, и город не обязан пользоваться услугами китайского концерна. Кроме того, заверил чиновник, личные данные жителей города не будут в распоряжении Huawei, их будут хранить на локальном сервере.

Мартин Муррак,

Международная политика неожиданно ворвалась в дуйсбургскую ратушу, хотя там старались держаться от нее подальше. "В наши компетенции не входит оценка международных событий", - указывает Муррак. По его словам, если правительство ФРГ решит, что той или иной компании нельзя доверять, то город будет придерживаться этого решения.

Доверие к малознакомому партнеру

Юрист Паттлох признает, что недоверие между Западом и Востоком в последнее время резко возросло, поэтому потребуется усиление контроля над фирмами, работающими с личными данными граждан. "И всем понятно, что такая компания, как Huawei, просто не сможет отказать, если китайское государство от нее что-нибудь потребует", - считает Паттлох.

Сотрудничество с Китаем идет на пользу Дуйсбургу, городу с весьма ограниченным потенциалом в решении больших структурных проблем. За прошедшие годы накоплен позитивный опыт, и Дуйсбург видит большие возможности в расширении деловых связей с КНР. При этом азиатский партнер по-прежнему остается отчасти неизвестным. В кабинете Йоханнеса Пфлюга висит плакат с китайскими иероглифами. "Это мое имя", - делится он. Что написано рядом с его именем, Пфлюг не знает.

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