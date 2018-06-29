Немецкий бизнес поддерживает Меркель в споре по мигрантам

Представители немецкого бизнеса, как и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), выступают за единое европейское решение проблемы нелегальной миграции в ЕС. "В свете последних международных событий и экономических вызовов востребована выработка совместных действий внутри Евросоюза. Как крупнейший член ЕС в центре Европы Германия играет здесь решающую роль", - говорится в совместном заявлении Федеральных объединений немецкой промышленности (BDI), союзов немецких работодателей (BDA), торгово-промышленных палат Германии (DIHK) и Центрального союза немецких ремесленников (ZDH), опубликованном на сайте BDA в пятницу, 29 июня.

Бизнес-сообщество "обеспокоенно противоречиями, которые в последние недели не утихают внутри правительства ФРГ" и призывает Берлин "осознать свою ответственность и роль Германии в Европе и мире". "То, что нам сейчас нужно, - это стабильное и решительное правительство, которое конструктивно и рассудительно сотрудничает со своими европейскими партнерами, стремясь найти решение проблем", - резюмируют авторы заявления.

Объединенная Европа имеет огромное значение для немецкой экономики, указывают авторы заявления, отмечая, что 60 процентов внешнеторгового оборота Германии приходится на страны ЕС. Немецкий бизнес "убежден, что единоличные действия (европейских стран. - Ред.) принесут больше вреда, чем пользы", а "ренационализация - неэффективный ответ на глобальные вызовы".

Спор на тему беженцев

Ранее возник спор на тему мигрантов между канцлером ФРГ и председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer). Зеехофер, который также возглавляет Христианско-социальноый союз (ХСС), формирующий вместе с ХДС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) правительство ФРГ, предлагает не пускать в страну мигрантов без документов или зарегистрированных в другой стране ЕС. Меркель настаивает на европейском решении проблемы и считает, что предложение Зеехофера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедливо по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

На саммите 28-29 июня странам ЕС удалось выработать ряд компромиссов по миграционной политике. Как сообщила Меркель, главы государств и правительств стран ЕС договорились, в частности, о более активной поддержке европейской пограничной службы Frontex и создании лагерей для первичного размещения беженцев в странах ЕС, которые добровольно на это согласятся, а также, возможно, в странах Северной Африки.

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