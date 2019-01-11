Немецкий бизнес зовет Европу на борьбу с экспансией Китая

В деловых кругах Германии кардинально изменился взгляд на Китай и экономическое сотрудничество с ним. Восторги по поводу перспектив огромного рынка КНР и притока китайских инвестиций в немецкую экономику уступили место серьезной озабоченности из-за нарастающей глобальной экспансии управляемой из Пекина модели госкапитализма.

Уже не просто конкуренция, а противостояние двух систем

Это уже не просто конкуренция, это - противостояние двух систем. Таков лейтмотив программных тезисов (Grundsatzpapier) под названием "Партнер и системный конкурент. Как нам быть с управляемой государством экономикой Китая?", опубликованных 10 января в Берлине Федеральным объединением немецкой промышленности (BDI). Это - головная организация германского бизнеса, она сопоставима с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Съезд компартии Китая в октябре 2017 года

23-страничный документ содержит 54 требования к властям Германии и Евросоюза. Однако начинается он с анализа ситуации. "Долгое время казалось, - указывает BDI, - что Китай в ходе интеграции в мировую экономику при формировании своей экономической системы будет постепенно развиваться в сторону либеральных, открытых рыночных экономик западного образца". Однако ожидать такой конвергенции больше не приходится.

Китай создает собственную политическую, экономическую и общественную модель, "одновременно влияя благодаря своей растущей экономической мощи на другие рынки, а также на международный экономический порядок", указывает BDI. Организация приходит к ключевому выводу: между китайской моделью "экономики с сильным направляющим государственным влиянием" (термин госкапитализм в документе не используется) и "либеральными рыночными экономиками" началась "конкуренция систем".

В Китае государство - центральный игрок на рынке

Немецкие промышленники и предприниматели обеспокоены, в частности, тем, что китайская модель, предполагающая активное вмешательство государства в экономические процессы, в том числе прямые и косвенные субсидии отдельным предприятиям и целым отраслям, ведет на мировом рынке к искажению цен и избыточным мощностям.

Глобальное перепроизводство стали во многом вызвано субсидированием китайских металлургов

К примеру, субсидирование китайских металлургических заводов, активно экспортирующих свою продукцию, оборачивается глобальным перепроизводством стали, что бьет по сталеварам в других странах. В будущем, предупреждает BDI , в Китае при поддержке государства могут быть созданы избыточные мощности по выпуску робототехники или аккумуляторных батарей для электромобилей.

Государство, отмечается далее, выступает в Китае в роли не регулятора, а "центрального игрока на рынке, руководящего принятием корпоративных и отраслевых решений". После съезда Коммунистической партии в октябре 2017 года и укрепления личной власти Си Цзиньпина в марте 2018 года растет влияние партийных ячеек на предприятиях, причем не только на государственных, но и на частных и даже на совместных с иностранными фирмами.

Систематическая дискриминация иностранного бизнеса

В соответствии с политическими директивами осуществляются слияния крупных компаний с целью формирования национальных чемпионов. "Благодаря государственным инвестициям в перспективные технологии, прямым и косвенным субсидиям предприятиям, зачастую непрозрачным, принуждению к трансферу технологий и стратегическим поглощениям иностранных высокотехнологических компаний Китай стремительно продвигается в сторону мирового технологического лидерства", - констатирует BDI.

Китай чинит различные препятствия иностранному бизнесу, в том числе европейскому

До сих пор китайские предприятия пользовались "относительно свободным доступом к внутреннему рынку ЕС", говорится в документе. В то же время в самом Китае иностранные предприятия систематически дискриминировались. Так, в целом ряде отраслей существуют запреты или ограничения на инвестиции, иностранные компании заставляют создавать совместные предприятия с местными фирмами, они лишены равноправного доступа к государственным заказам, они по-прежнему сталкиваются со слишком высокими таможенными пошлинами и многочисленными нетарифными барьерами. В неравноправном положении находятся даже давно работающие на китайском рынке зарубежные компании.

Иными словами, BDI обвиняет Китай в том, что он играет на мировом рынке в одни ворота, последовательно и целенаправленно использует в своих целях преимущества режима свободной торговли и открытых либеральных западных экономик, но в то же время доступ к своему собственному управляемому государством рынку самыми разными способами ограничивает.

До поры до времени на все это в Германии и в целом на Западе закрывали глаза, зарабатывая деньги на бурном сотрудничестве и надеясь на постепенные изменения к лучшему. Однако они, во-первых, не произошли, а, во-вторых, Китай с каждым годом становится все более мощной экономической державой, а потому все активнее накладывает свою печать на мировую экономику, на торговые соглашения, на международные организации, все больше влияет на отдельные страны, в том числе на членов ЕС в Восточной и Южной Европе.

BDI: противостоять Китаю страны ЕС смогут только совместно

Такая экспансия чуждой либеральному Западу административной экономической модели требует продуманного широкомасштабного ответа, считают в BDI. Поэтому там и сформулировали более полусотни требований. Причем обращены они не только и даже не столько к правительству Германии, сколько к властям всего Евросоюза.

Немецкие промышленники и предприниматели твердо убеждены: противостоять Китаю европейцы смогут только все вместе. Поэтому большинство требований, вошедших в опубликованный в Берлине документ, предполагают решения на уровне Евросоюза. Их главная цель должна состоять в повышении конкурентоспособности европейского бизнеса и европейской социально-экономической модели.

BDI, в частности, требует от ЕС сформулировать амбициозные цели не только в сфере защиты климата и прав потребителей, но и в области индустриальной политики, улучшить рамочные условия для бизнеса, прежде всего малого и среднего, ускорить цифровизацию, активнее бороться с демпингом, особенно в сфере услуг, выработать эффективные инструменты для распознания субсидий. Есть среди требований и такое: в следующем семилетнем бюджете ЕС удвоить расходы на научные исследования до 160 миллиардов евро.

В то же время BDI вовсе не призывает к свертыванию торговли и экономического сотрудничества с таким чрезвычайно важным и динамичным деловым партнером, как Китай. Немецкие деловые круги не хотят также чрезмерного государственного вмешательства в экономику, в том числе при слияниях и поглощениях, и категорически против возведения искусственных торговых барьеров. "Принимаемые нынешней администрацией США меры показывают, что защита от китайских искажений конкуренции может быстро скатиться к протекционизму", - подчеркивается в документе.

Так что немецкий бизнес в лице BDI вовсе не за то, чтобы перенимать методы Дональда Трампа. Однако своими программными тезисами эта весьма влиятельная в Германии организация фактически поддержала жесткий курс президента США в отношении Китая - страны, пытающейся добиться экономического и технологического лидерства в мире, играя не по правилам.

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