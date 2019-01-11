 Немецкий бизнес зовет Европу на борьбу с экспансией Китая | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 14.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Экономика

Немецкий бизнес зовет Европу на борьбу с экспансией Китая

Идет противостояние двух экономических систем, бьют тревогу деловые круги ФРГ. Своим призывом дать отпор госкапитализму КНР они фактически поддержали жесткий курс Дональда Трампа.

Два китайских полицейских и контейнеровоз

В деловых кругах Германии кардинально изменился взгляд на Китай и экономическое сотрудничество с ним. Восторги по поводу перспектив огромного рынка КНР и притока китайских инвестиций в немецкую экономику уступили место серьезной озабоченности из-за нарастающей глобальной экспансии управляемой из Пекина модели госкапитализма.

Уже не просто конкуренция, а противостояние двух систем

Это уже не просто конкуренция, это - противостояние двух систем. Таков лейтмотив программных тезисов (Grundsatzpapier) под названием "Партнер и системный конкурент. Как нам быть с управляемой государством экономикой Китая?", опубликованных 10 января в Берлине Федеральным объединением немецкой промышленности (BDI). Это - головная организация германского бизнеса, она сопоставима с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Съезд компартии Китая в октябре 2017 года

Съезд компартии Китая в октябре 2017 года

23-страничный документ содержит 54 требования к властям Германии и Евросоюза. Однако начинается он с анализа ситуации. "Долгое время казалось, - указывает BDI, - что Китай в ходе интеграции в мировую экономику при формировании своей экономической системы будет постепенно развиваться в сторону либеральных, открытых рыночных экономик западного образца". Однако ожидать такой конвергенции больше не приходится.

Китай создает собственную политическую, экономическую и общественную модель, "одновременно влияя благодаря своей растущей экономической мощи на другие рынки, а также на международный экономический порядок", указывает BDI. Организация приходит к ключевому выводу: между китайской моделью "экономики с сильным направляющим государственным влиянием" (термин госкапитализм в документе не используется) и "либеральными рыночными экономиками" началась "конкуренция систем". 

В Китае государство - центральный игрок на рынке

Немецкие промышленники и предприниматели обеспокоены, в частности, тем, что китайская модель, предполагающая активное вмешательство государства в экономические процессы, в том числе прямые и косвенные субсидии отдельным предприятиям и целым отраслям, ведет на мировом рынке к искажению цен и избыточным мощностям.

Китайский рабочий на рулонах

Глобальное перепроизводство стали во многом вызвано субсидированием китайских металлургов

К примеру, субсидирование китайских металлургических заводов, активно экспортирующих свою продукцию, оборачивается глобальным перепроизводством стали, что бьет по сталеварам в других странах. В будущем, предупреждает BDI , в Китае при поддержке государства могут быть созданы избыточные мощности по выпуску робототехники или аккумуляторных батарей для электромобилей.

Государство, отмечается далее, выступает в Китае в роли не регулятора, а "центрального игрока на рынке, руководящего принятием корпоративных и отраслевых решений". После съезда Коммунистической партии в октябре 2017 года и укрепления личной власти Си Цзиньпина в марте 2018 года растет влияние партийных ячеек на предприятиях, причем не только на государственных, но и на частных и даже на совместных с иностранными фирмами.

Систематическая дискриминация иностранного бизнеса

В соответствии с политическими директивами осуществляются слияния крупных компаний с целью формирования национальных чемпионов. "Благодаря государственным инвестициям в перспективные технологии, прямым и косвенным субсидиям предприятиям, зачастую непрозрачным, принуждению к трансферу технологий и стратегическим поглощениям иностранных высокотехнологических компаний Китай стремительно продвигается в сторону мирового технологического лидерства", - констатирует BDI.

Китайский полицейский на фоне флага ЕС

Китай чинит различные препятствия иностранному бизнесу, в том числе европейскому

До сих пор китайские предприятия пользовались "относительно свободным доступом к внутреннему рынку ЕС", говорится в документе. В то же время в самом Китае иностранные предприятия систематически дискриминировались. Так, в целом ряде отраслей существуют запреты или ограничения на инвестиции, иностранные компании заставляют создавать совместные предприятия с местными фирмами, они лишены равноправного доступа к государственным заказам, они по-прежнему сталкиваются со слишком высокими таможенными пошлинами и многочисленными нетарифными барьерами. В неравноправном положении находятся даже давно работающие на китайском рынке зарубежные компании.

Иными словами, BDI обвиняет Китай в том, что он играет на мировом рынке в одни ворота, последовательно и целенаправленно использует в своих целях преимущества режима свободной торговли и открытых либеральных западных экономик, но в то же время доступ к своему собственному управляемому государством рынку самыми разными способами ограничивает.

До поры до времени на все это в Германии и в целом на Западе закрывали глаза, зарабатывая деньги на бурном сотрудничестве и надеясь на постепенные изменения к лучшему. Однако они, во-первых, не произошли, а, во-вторых, Китай с каждым годом становится все более мощной экономической державой, а потому все активнее накладывает свою печать на мировую экономику, на торговые соглашения, на международные организации, все больше влияет на отдельные страны, в том числе на членов ЕС в Восточной и Южной Европе.

BDI: противостоять Китаю страны ЕС смогут только совместно

Такая экспансия чуждой либеральному Западу административной экономической модели требует продуманного широкомасштабного ответа, считают в BDI. Поэтому там и сформулировали более полусотни требований. Причем обращены они не только и даже не столько к правительству Германии, сколько к властям всего Евросоюза.

Контекст

Правительство ФРГ второй раз за неделю предотвратило покупку китайцами стратегических активов в Германии. Меркель берет пример с Трампа, пытающегося остановить экспансию КНР? (01.08.2018)

Швейное производство начинает возвращаться из Азии в страны Запада. "Индустрия 4.0" этот процесс ускорит, предсказывают компания McKinsey и немецкие машиностроители. (17.10.2018)

Зигмар Габриэль ударил в Пекине кулаком по столу: министр экономики ФРГ возмущен тем, что китайцы скупают немецкие фирмы, но при этом ограничивают допуск на собственный рынок. (03.11.2016)

Китайские законодатели убрали из конституции пункт о максимально возможном сроке нахождения у власти лидера страны. (11.03.2018)

Немецкие промышленники и предприниматели твердо убеждены: противостоять Китаю европейцы смогут только все вместе. Поэтому большинство требований, вошедших в опубликованный в Берлине документ, предполагают решения на уровне Евросоюза. Их главная цель должна состоять в повышении конкурентоспособности европейского бизнеса и европейской социально-экономической модели.

BDI, в частности, требует от ЕС сформулировать амбициозные цели не только в сфере защиты климата и прав потребителей, но и в области индустриальной политики, улучшить рамочные условия для бизнеса, прежде всего малого и среднего, ускорить цифровизацию, активнее бороться с демпингом, особенно в сфере услуг, выработать эффективные инструменты для распознания субсидий. Есть среди требований и такое: в следующем семилетнем бюджете ЕС удвоить расходы на научные исследования до 160 миллиардов евро.

В то же время BDI вовсе не призывает к свертыванию торговли и экономического сотрудничества с таким чрезвычайно важным и динамичным деловым партнером, как Китай. Немецкие деловые круги не хотят также чрезмерного государственного вмешательства в экономику, в том числе при слияниях и поглощениях, и категорически против возведения искусственных торговых барьеров. "Принимаемые нынешней администрацией США меры показывают, что защита от китайских искажений конкуренции может быстро скатиться к протекционизму", - подчеркивается в документе.

Так что немецкий бизнес в лице BDI вовсе не за то, чтобы перенимать методы Дональда Трампа. Однако своими программными тезисами эта весьма влиятельная в Германии организация фактически поддержала жесткий курс президента США в отношении Китая - страны, пытающейся добиться экономического и технологического лидерства в мире, играя не по правилам.

Смотрите также:

  • Дональд Трамп

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Америка прежде всего? Теперь на деле

    Еще до вступления в должность президента США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов идти на конфликты, чтобы защитить интересы Америки в ее отношениях с основными торговыми партнерами. Трампу потребовалось немногим больше года, чтобы вслед за словами последовали действия.

  • Трамп показывает подписанный им указ о введении таможенных пошлин на ввозимые в США сталь и алюминий

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Штрафные пошлины на импорт стали и алюминия

    8 марта 2018 г. Дональд Трамп делает первый шаг в торговом конфликте, до сих пор существовавшем лишь на словах. В прямом эфире, организованном из Овального кабинета на весь мир, окруженный американскими сталелитейщиками, президент США подписывает указ о введении штрафных пошлин на импорт стали и алюминия. Главный пострадавший - Китай. Введение в действие пошлин в отношении стран ЕС пока отложено.

  • Стальные листы фирмы Salzgitter AG

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Торговый конфликт доходит до Германии

    С 1 июня 2018 г. действие американских штрафных пошлин распространилось и на импорт стали из ЕС, например, на эти стальные листы, выпускаемые немецкой фирмой Salzgitter AG. Несмотря на это, потери для германского экспорта пока носят ограниченный характер. Однако ситуация может измениться, если Трамп осуществит свою следующую угрозу и наложит 20-процентные пошлины на ввозимые из ЕС автомобили.

  • Скриншот одного из твитов Трампа

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Twitter-угрозы - главное оружие Трампа

    Twitter - главный инструмент американского президента. Дональд Трамп использует сервис, чтобы представить свой взгляд на вещи, озвучить новые угрозы или выдвинуть очередной ультиматум. В "крестовом походе" американского лидера за установление нового порядка отношений с важнейшими торговыми партнерами США - Китаем, ЕС и членами NAFTA Мексикой и Канадой - не проходит и дня без Twitter-атак.

  • Новые автомобили марки Mercedes ждут в Бремерхафене отправки за рубеж

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Угроза для немецких автоконцернов

    Новые автомобили марки Mercedes ждут в немецком Бремерхафене отправки за рубеж. Когда президент США угрожает введением 20-процентных пошлин на машины из ЕС, его целью являются прежде всего Daimler и другие немецкие автоконцерны. Их успехи на американском рынке, по мнению Трампа, являются причиной гигантского торгового дефицита США.

  • Флаги США, Канады и Мексики

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Новая сделка с Канадой и Мексикой

    Одной из главных целей Трампа было переиграть условия соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (NAFTA), которое, по его мнению, наносит ущерб американской экономике. Трамп пытается защитить интересы американского бизнеса, страдающего от переноса производства - в первую очередь автостроителями - в Мексику, где более дешевая рабочая сила.

  • Миллионный автомобиль VW Käfer Baujahr, выпущенный в Мексике, 1992 год

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Мексика под прицелом торговой политики США

    В Мексике выпускают машины для американского рынка не только автопроизводители из США - немецкий Volkswagen и другие автоконцерны десятилетиями работают по такой схеме. Под давлением Трампа в последнее время ряд автогигантов, таких как Ford, заморозили планы строительства в Мексике новых заводов. На фото - миллионный автомобиль "Фольксваген Жук", выпущенный в Мексике в 1992 году.

  • Тяжелый грузовик, груженый древесиной, пересекает границу США и Канады

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Канада тоже чувствует давление со стороны США

    Наряду с Мексикой жесткий стиль поведения американского президента в торговой политике почувствовала на себе и Канада. Помимо канадских стали и алюминия под санкции США попала и древесина. Однако в итоге штрафные пошлины на канадские мягкие древесные породы, введенные в апреле 2017 года, привели к резкому повышению цен на этот продукт для строителей домов, прежде всего, в Америке.

  • Супермаркет в Гонконге, специализирующийся а продаже продуктов из Соединенных Штатов

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Ответный удар Пекина

    Главной целью своих ответных штрафных пошлин в адрес США китайское правительство избрало американских производителей продовольствия. В итоге такие продукты как орехи, овощи и мясо, ввезенные из США, стали в Китае существенно дороже - как в этом супермаркете в Гонконге, специализирующемся на продаже продуктов made in USA.

  • Внедорожники Jeep на автосалоне

    Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

    Американские внедорожники в поле зрения Пекина

    Если все пойдет так, как планируют власти КНР, то машины американских автопроизводителей, например внедорожники Jeep концерна Fiat Chrysler, в будущем подорожают на четверть. Впредь на них будут наложены дополнительные ввозные пошлины в 25 процентов. Новый список товаров, которые попадут под ответные таможенные пошлины Китая, уже находится в процессе подготовки, утверждают в Пекине.

    Автор: Томас Кольман


Смотреть видео 01:19
Now live
01:19 мин

Амбициозный проект Китая

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Амбициозный проект Китая  

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

Почему Китай считает Россию менее важным партнером, чем США  

Также по теме

Chinesisches Mondfest mit bunten Drachen Hamburg Deutschland

Берлин начал перекрывать Китаю доступ к немецким технологиям 01.08.2018

Правительство ФРГ второй раз за неделю предотвратило покупку китайцами стратегических активов в Германии. Меркель берет пример с Трампа, пытающегося остановить экспансию КНР?

Deutschland Hamburg Hafen - Container Terminal Burchardkai

Немецкий бизнес из-за Трампа готовится к торговой войне с Америкой 30.01.2017

"Будьте бдительны!", - призывает коллег глава предпринимательского союза BDI, а эксперты обсуждают возможные контрмеры Евросоюза и предлагают переориентироваться на Китай.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Все больше немецких пенсионеров живут за пределами Германии

В 2017 году за пределами ФРГ проживали почти 237 тысяч пенсионеров, пишет Welt am Sonntag. Это на 7,5 процента больше, чем годом ранее. Чаще всего пожилые немцы выбирают Швейцарию, Австрию или США. (13.01.2019)  

WP: Трамп скрыл от своей администрации детали встреч с Путиным

На саммите G20 в Гамбурге Трамп забрал у своего переводчика бумаги с пометками, пишет The Washington Post. В засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч президентов. (13.01.2019)  

Почему немцы не поедут на автосалон в Детройте

Выставка в Детройте теряет популярность у автопроизводителей. Причины этого - в материале DW. (13.01.2019)  

Новости

Немецкий экспорт в Россию в состоянии застоя

Гамбургский порт

По данным Восточного комитета немецкой экономики, товарооборот ФРГ и РФ составил в 2018 году 60 миллиардов евро. При этом объем поставок из Германии в Россию остался на уровне 2017 года.  

Профицит бюджета Германии за 2018 год превысил 11 миллиардов евро

купюры евро

ФРГ завершает пятый год подряд профицитом и располагает по итогам года дополнительными 12,8 млрд евро. Часть этой суммы уже распланирована на инфраструктуру, образование и оборону.  

Ford может продать свой бизнес в России

Салон Ford в Мадриде

Автоконцерн Ford намерен полностью изменить стратегию своего бизнеса в Европе, что может привести к сокращению тысяч рабочих мест. Компания изучает вопрос о продаже бизнеса в РФ.  

В России не откажутся от самолета МС-21, несмотря на санкции

Презентация МС-21, 2016 год

Создание среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца, заверили в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова. Ранее сообщалось, что производство авиалайнера оказалось под угрозой из-за санкций США.  

Контекст

Немецкий бизнес зовет Европу на борьбу с экспансией Китая 14.01.2019

Два китайских полицейских и контейнеровоз

Идет противостояние двух экономических систем, бьют тревогу деловые круги ФРГ. Своим призывом дать отпор госкапитализму КНР они фактически поддержали жесткий курс Дональда Трампа.  

Почему немцы не поедут на автосалон в Детройте 13.01.2019

Автосалон в Детройте в 2018 году

Выставка в Детройте теряет популярность у автопроизводителей. Причины этого - в материале DW.  

Восточный комитет: Санкции США способны сорвать "Северный поток - 2" 11.01.2019

Трубы для Северного потока - 2

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс прокомментировал в интервью DW новые санкции, которые угрожают ввести США против фирм-участниц североевропейского газопроводного проекта.  

Исследование: Европе пора менять аграрную политику 10.01.2019

Трактор на поле

Новое исследование Agrar-Alas подвергает резкой критике дотации сельхозпроизводителям в Евросоюзе. Нынешняя практика не защищает экологию, а угрожает ей, считают эксперты.  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно