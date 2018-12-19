Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю

Спускаемый аппарат, на борту которого находились Александер Герст, Сергей Прокопьев и Серина Ауньён-Чэнселлор, благополучно приземлился в казахстанской степи. Посадка прошла в штатном режиме.
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-09" в четверг, 9 декабря, вернулся на Землю после 197 суток полета. Около 6.00 астронавт Европейского космического агентства Александер Герст (Alexander Gerst), космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и астронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор благополучно приземлились на территории Казахастана.
Обратный полет с Международной космической станции (МКС) прошел в штатном режиме и занял около трех часов. Об успешной посадке спускаемого аппарата сообщил "Роскосмос" на своей странице, опубликовав видеозапись момента приземления.
Специалисты поисково-спасательных групп уже добрались до спускаемого аппарата и провели эвакуацию экипажа. Как отмечают в "Роскосмосе", самочувствие астронавтов хорошее. Планируется, что Александер Герст уже вечером 9 декабря вернется в Германию. В октябре 42-летний Герст стал первым немецким астронавтом, возглавившим МКС. Перед возвращением на Землю он передал командование российскому космонавту Олегу Кононенко.
В конце августа в корпусе корабля "Союз МС-09" была обнаружена микротрещина размером около 1,5 миллиметра. 12 декабря члены экипажа МКС вышли в открытый космос, осмотрели повреждение и взяли образцы для исследования на Земле. Сам бытовой отсек корабля, в обшивке которого была микротрещина, во время спуска сгорел в плотных слоях атмосферы.
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