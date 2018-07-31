Немецкий адвокат: фигуранта "кокаинового дела" экстрадировали в РФ раньше срока

Немецкий адвокат российского бизнесмена Андрея Ковальчука Александер Хамбург (Alexander Hamburg) во вторник, 31 июля, подтвердил DW, что его подзащитный был экстрадирован из Германии в Россию раньше истечения срока для подачи обжалования решения суда о выдаче бизнесмена. Следствие в России считает Ковальчука, проживавшего в Германии, организатором контрабанды кокаина из Аргентины в Москву. В понедельник, 30 июля, российскому бизнесмену, доставленному в Россиб, были предъявлены обвинения.

"Выдворение стало сюрпризом"

Рассмотрением просьбы правоохранительных органов РФ об экстрадиции Ковальчука занимался Высший земельный суд Берлина. 6 июля суд постановил, что экстрадицию подозреваемого следует считать "допустимой", однако власти ФРГ не стали дожидаться срока, предоставляемого для обжалования судебного решения - он истекает только 6 августа, подтвердил немецкий адвокат Ковальчука.

"Выдворение стало сюрпризом в том смысле, что произошло относительно быстро", - отметил Хамбург в разговоре с DW. По его словам, Ковальчука выдворили из Германии в пятницу, 27 июля, в 10 часов утра, не поставив предварительно в известность адвоката. Ранее такую же информацию сообщил агентству "Интерфакс" адвокат с российской стороны Владимир Жеребенков.

Андрей Ковальчук, со слов Хамбурга, заявлял о готовности предстать перед немецким правосудием, но возражал против выдачи на родину, так как не рассчитывает там на справедливый судебный процесс. "Преступления такого типа считаются глобальными и теоретически позволяют проводить судебное разбирательство и в Германии, но прокуратура на наше предложение никак не отреагировала", - отметил Хамбург. У Ковальчука в Германии остались жена и малолетний ребенок.

Адвокат, по собственным словам, подал жалобу на решение об экстрадиции, однако считает, что надежд на возвращение Ковальчука в ФРГ "фактически мало". Немецкий защитник российского бизнесмена не исключил наличия политического давления в этом деле.

Кокаин на территории посольства РФ в Аргентине

В декабре 2016 года в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, вес которого составлял около 350 килограммов. Его стоимость оценили в 50 миллионов долларов. В ноябре 2017 года в России в связи со случившимся возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков, в настоящее время его расследованием занимается Следственный департамент МВД. Данные факты стали известны, однако, только в середине февраля 2018 года.

Аргентинские правоохранительные органы полагают, что сотрудники посольства РФ были причастны к торговле наркотиками. В схеме поставок наркотиков, вероятно, замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства. Ранее Тверской суд Москвы арестовал троих человек по этому делу: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абьянова.

Сам Ковальчук, со слов его адвокатов, полагает, что речь идет о провокации и утверждает, что собирался перевозить партию кофе, сигар, алкоголь и другие легальные товары.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Как власти России будут реагировать на жалобы в соцсетях Кремль намерен мониторить соцсети, чтобы отслеживать жалобы населения и реакцию региональных властей. Как это будет выглядеть, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

Российская политика в карикатурах Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Российским пенсионерам приказано долго жить В России повысили пенсионный возраст: до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин. Реформа правительства обрадовала не всех. Карикатурист Сергей Елкин о возможной реакции пенсионеров.

Российская политика в карикатурах Есть ли жизнь после бензина по 100 рублей за литр? Цены на бензин в России могут взлететь до 100 руб./литр. Причина - искусственное сдерживание розничных цен, что ведет к разорению независимых АЗС. Сергей Елкин о последствиях для потребителей.

Российская политика в карикатурах Что осталось за кадром интервью Путина австрийскому журналисту Перед визитом в Вену президент РФ дал интервью австрийскому ORF. Ведущий телеканала задал Путину ряд неудобных вопросов о Крыме, MH17, Пригожине и Навальном. Взгляд Сергея Елкина на беседу.

Российская политика в карикатурах Выборы мэра Москвы: оппозиция без единого кандидата Несколько оппозиционных политиков, среди которых Яшин, Гудков и Митрохин, хотят баллотироваться на выборах мэра Москвы. Сергей Елкин о том, почему оппозиция не может договориться.

Российская политика в карикатурах Как Роскомнадзор пытается угнаться за Telegram Роскомнадзор пригрозил Apple за распространение в онлайн-магазине приложения Telegram. Карикатурист Сергей Елкин о том, что рожденный ползать летать не может.

Российская политика в карикатурах Владимир Путин, или Теория и практика большого рывка Новое правительство России, по словам президента Владимира Путина, должно обеспечить рывок в различных сферах жизни. О тяжелой правде этой жизни - карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые? В ближайшие дни должен определиться новый состав правительства премьера Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Свобода печати по-русски 3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах По кому ударит российский ответ на американские санкции Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

