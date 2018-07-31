 Немецкий адвокат: фигуранта ″кокаинового дела″ экстрадировали в РФ раньше срока | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2018

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Россия

Немецкий адвокат: фигуранта "кокаинового дела" экстрадировали в РФ раньше срока

Адвокат российского бизнесмена Андрея Ковальчука в Германии удивлен скорости, с которой в Россию выслали россиянина, подозреваемого в контрабанде кокаина из Аргентины в РФ.

Найденные на территории посольства РФ чемоданы с кокаином

Найденные на территории посольства РФ чемоданы с кокаином

Немецкий адвокат российского бизнесмена Андрея Ковальчука Александер Хамбург (Alexander Hamburg) во вторник, 31 июля, подтвердил DW, что его подзащитный был экстрадирован из Германии в Россию раньше истечения срока для подачи обжалования решения суда о выдаче бизнесмена. Следствие в России считает Ковальчука, проживавшего в Германии, организатором контрабанды кокаина из Аргентины в Москву. В понедельник, 30 июля, российскому бизнесмену, доставленному в Россиб, были предъявлены обвинения.

"Выдворение стало сюрпризом"

Рассмотрением просьбы правоохранительных органов РФ об экстрадиции Ковальчука занимался Высший земельный суд Берлина. 6 июля суд постановил, что экстрадицию подозреваемого следует считать "допустимой", однако власти ФРГ не стали дожидаться срока, предоставляемого для обжалования судебного решения - он истекает только 6 августа, подтвердил немецкий адвокат Ковальчука.

"Выдворение стало сюрпризом в том смысле, что произошло относительно быстро", - отметил Хамбург в разговоре с DW. По его словам, Ковальчука выдворили из Германии в пятницу, 27 июля, в 10 часов утра, не поставив предварительно в известность адвоката. Ранее такую же информацию сообщил агентству "Интерфакс" адвокат с российской стороны Владимир Жеребенков.

Андрей Ковальчук, со слов Хамбурга, заявлял о готовности предстать перед немецким правосудием, но возражал против выдачи на родину, так как не рассчитывает там на справедливый судебный процесс. "Преступления такого типа считаются глобальными и теоретически позволяют проводить судебное разбирательство и в Германии, но прокуратура на наше предложение никак не отреагировала", - отметил Хамбург. У Ковальчука в Германии остались жена и малолетний ребенок.  

Контекст

Немецкая полиция предупредила, что власти ФРГ будут решать вопрос о выдаче Андрея Ковальчука России, сообщил его адвокат. (02.03.2018)

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Кокаиновый скандал в Аргентине уничтожил то немногое, что еще оставалось от международной репутации российской дипломатии, пишет Константин Эггерт специально для DW. (26.02.2018)

Адвокат, по собственным словам, подал жалобу на решение об экстрадиции, однако считает, что надежд на возвращение Ковальчука в ФРГ "фактически мало". Немецкий защитник российского бизнесмена не исключил наличия политического давления в этом деле.

Кокаин на территории посольства РФ в Аргентине

В декабре 2016 года в школе на территории посольства РФ в Аргентине были обнаружены 12 чемоданов с кокаином, вес которого составлял около 350 килограммов. Его стоимость оценили в 50 миллионов долларов. В ноябре 2017 года в России в связи со случившимся возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков, в настоящее время его расследованием занимается Следственный департамент МВД. Данные факты стали известны, однако, только в середине февраля 2018 года.

Аргентинские правоохранительные органы полагают, что сотрудники посольства РФ были причастны к торговле наркотиками. В схеме поставок наркотиков, вероятно, замешан лайнер спецотряда "Россия", который занимается перевозкой первых лиц государства. Ранее Тверской суд Москвы арестовал троих человек по этому делу: Владимира Калмыкова, Иштимира Худжамова и Али Абьянова.

Сам Ковальчук, со слов его адвокатов, полагает, что речь идет о провокации и утверждает, что собирался перевозить партию кофе, сигар, алкоголь и другие легальные товары.

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