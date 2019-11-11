Немецкий автобусный лоукостер FlixBus начал осваивать российский рынок

Лидер германского рынка междугородних автобусных перевозок компания FlixMobility, известная под брендом FlixBus, начала осваивать российский рынок. С 1 ноября лоукостер в сотрудничестве с двумя перевозчиками в Польше и России осуществляет регулярные рейсы по маршруту Калининград - Гданьск. Это - премьера для немецкой компании на российском рынке.

"Фликсбус Рус" в Москве

В начале 2019 года FlixMobility зарегистрировала в России общество с ограниченной ответственностью "Фликсбус Рус" и одновременно начала вести переговоры с местными перевозчиками и автотранспортными предприятиями. По сведениям "Коммерсанта", автобусным фирмам лоукостер предлагал контракт минимум на полтора года. При этом FlixBus претендовал на 30 процентов выручки от билетов, реализованных через собственный сервис, с учетом того, что в общей сложности через сайт или мобильное приложение лоукостера будет продано не меньше половины билетов.

Однако из-за такой бизнес-модели фирма столкнулась с проблемами. Российские перевозчики оказались не готовы выплачивать FlixBus такую высокую комиссию: сейчас они отдают агентам в среднем 10-20%. По некоторым данным, в будущем FlixMobility планирует реализацию инфраструктурных проектов, чтобы закрепиться на российском рынке. В частности, предполагаются инвестиции в строительство собственных автовокзалов и автостанций.

Из Калининграда в Гданьск - на автобусе

Для российских партнеров и пассажиров немецкая фирма создала русскоязычный сайт. Сейчас через него можно забронировать место в автобусе из Калининграда в Гданьск. Из польского города в Калининград ежедневные рейсы выполняют в 6:00, 15:00 и 17:00, из Калининграда в Гданьск - в 6:00, 7:30 и 15:00. Цена билета - 929 рублей (13 евро), время в пути - 3 часа 50 минут. При заказе можно выбрать бесплатную доставку до аэропорта имени Леха Валенсы, но в этом случае дорога займет на 20 минут больше.

Маршрут организовали совместно с польским предприятием PKS Gdansk и калининградским "Зеленоградск-Трансом", которые взяли на себя продажу билетов и выполняют собственно перевозки. По сведениям польского издания Dziennik Bałtycki, автобусы не стали выкрашивать в фирменный зеленый цвет лоукостера, но чтобы пассажиры знали, с кем имеют дело, на них устанавливают таблички с фразой "При сотрудничестве с FlixBus".

Партнерство с FlixBus - строго конфиденциально

Вероятно, компании пришлось пересмотреть планы по выходу на российский рынок и первоначальные условия сотрудничества с автобусными фирмами. Перевозчики не раскрывают подробностей соглашений, которые с ними заключил FlixBus, ссылась на высокие штрафные санкции за разглашение коммерческой тайны. В пресс-службе FlixBus также не ответили на запрос DW об условиях сотрудничества с партнерами на маршруте Калининград - Гданьск и дальнейших планах по перевозкам в России.

Однако источник DW сообщил, что на начальном этапе российский партнер должен реализовывать через сервис лоукостера минимум четыре билета. Остальные проездные документы продают в кассах автовокзала.

Гендиректор калининградской компании "Зеленоградск-Транс" Сергей Блохов говорит, что путешественники на маршруте Калининград - Гданьск еще только привыкают к онлайн-бронированию мест. "Пока мы только начали это сотрудничество, пассажиры потихоньку уже пользуются сервисом FlixBus. На праздники билеты на рейсы раскупали полностью", - рассказал Блохов в разговоре с DW.

Две тысячи направлений в 30 странах

Компания FlixMobility возникла как стартап в Мюнхене в 2013 году, с 2015-го вышла на международный рынок, создав, как говорится на ее сайте, "крупнейшую европейскую сеть автобусных маршрутов". Она включает в себя Францию, Италию, Австрию, Нидерданды, Испанию, Хорватию, а также Великобританию, страны Скандинавии и Восточной Европы. В общей сложности предприятие сегодня обслуживает 2000 направлений в 30 странах.

В Германии фирма уже несколько лет доминирует на рынке междугородних автобусных перевозок. В 2018 году услугами компании по всему миру воспользовалось свыше 45 миллионов пассажиров. В начале прошлого года в ФРГ под брендом FlixTrain также начали ходить поезда между крупными немецкими городами, в частности - между Кельном и Гамбургом, Берлином и Штутгартом.

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