 Немецкий автобусный лоукостер FlixBus начал осваивать российский рынок | Экономические новости из Германии | DW | 11.11.2019

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Экономика

Немецкий автобусный лоукостер FlixBus начал осваивать российский рынок

С ноября 2019 года компания FlixBus установила регулярное автобусное сообщение между Калининградом и Гданьском. Предприятие заключило договоры с партнерами в России и Польше.

Автобус компании FlixBus

Лидер германского рынка междугородних автобусных перевозок компания FlixMobility, известная под брендом FlixBus, начала осваивать российский рынок. С 1 ноября лоукостер в сотрудничестве с двумя перевозчиками в Польше и России осуществляет регулярные рейсы по маршруту Калининград - Гданьск. Это - премьера для немецкой компании на российском рынке.

"Фликсбус Рус" в Москве

В начале 2019 года FlixMobility зарегистрировала в России общество с ограниченной ответственностью "Фликсбус Рус" и одновременно начала вести переговоры с местными перевозчиками и автотранспортными предприятиями. По сведениям "Коммерсанта", автобусным фирмам лоукостер предлагал контракт минимум на полтора года. При этом FlixBus претендовал на 30 процентов выручки от билетов, реализованных через собственный сервис, с учетом того, что в общей сложности через сайт или мобильное приложение лоукостера будет продано не меньше половины билетов. 

Однако из-за такой бизнес-модели фирма столкнулась с проблемами. Российские перевозчики оказались не готовы выплачивать FlixBus такую высокую комиссию: сейчас они отдают агентам в среднем 10-20%. По некоторым данным, в будущем FlixMobility планирует реализацию инфраструктурных проектов, чтобы закрепиться на российском рынке. В частности, предполагаются инвестиции в строительство собственных автовокзалов и автостанций.

Из Калининграда в Гданьск - на автобусе

Для российских партнеров и пассажиров немецкая фирма создала русскоязычный сайт. Сейчас через него можно забронировать место в автобусе из Калининграда в Гданьск. Из польского города в Калининград ежедневные рейсы выполняют в 6:00, 15:00 и 17:00, из Калининграда в Гданьск - в 6:00, 7:30 и 15:00. Цена билета - 929 рублей (13 евро), время в пути - 3 часа 50 минут. При заказе можно выбрать бесплатную доставку до аэропорта имени Леха Валенсы, но в этом случае дорога займет на 20 минут больше. 

Контекст

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Маршрут организовали совместно с польским предприятием PKS Gdansk и калининградским "Зеленоградск-Трансом", которые взяли на себя продажу билетов и выполняют собственно перевозки. По сведениям польского издания Dziennik Bałtycki, автобусы не стали выкрашивать в фирменный зеленый цвет лоукостера, но чтобы пассажиры знали, с кем имеют дело, на них устанавливают таблички с фразой "При сотрудничестве с FlixBus".

Партнерство с FlixBus - строго конфиденциально

Вероятно, компании пришлось пересмотреть планы по выходу на российский рынок и первоначальные условия сотрудничества с автобусными фирмами. Перевозчики не раскрывают подробностей соглашений, которые с ними заключил FlixBus, ссылась на высокие штрафные санкции за разглашение коммерческой тайны. В пресс-службе FlixBus также не ответили на запрос DW об условиях сотрудничества с партнерами на маршруте Калининград - Гданьск и дальнейших планах по перевозкам в России.

Однако источник DW сообщил, что на начальном этапе российский партнер должен реализовывать через сервис лоукостера минимум четыре билета. Остальные проездные документы продают в кассах автовокзала.

Гендиректор калининградской компании "Зеленоградск-Транс" Сергей Блохов говорит, что путешественники на маршруте Калининград - Гданьск еще только привыкают к онлайн-бронированию мест. "Пока мы только начали это сотрудничество, пассажиры потихоньку уже пользуются сервисом FlixBus. На праздники билеты на рейсы раскупали полностью", - рассказал Блохов в разговоре с DW.

Две тысячи направлений в 30 странах

Компания FlixMobility возникла как стартап в Мюнхене в 2013 году, с 2015-го вышла на международный рынок, создав, как говорится на ее сайте, "крупнейшую европейскую сеть автобусных маршрутов". Она включает в себя Францию, Италию, Австрию, Нидерданды, Испанию, Хорватию, а также Великобританию, страны Скандинавии и Восточной Европы. В общей сложности предприятие сегодня обслуживает 2000 направлений в 30 странах.

В Германии фирма уже несколько лет доминирует на рынке междугородних автобусных перевозок. В 2018 году услугами компании по всему миру воспользовалось свыше 45 миллионов пассажиров. В начале прошлого года в ФРГ под брендом FlixTrain также начали ходить  поезда между крупными немецкими городами, в частности - между Кельном и Гамбургом, Берлином и Штутгартом.

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    Автор: Мартин Кюблер, Зильке Вюнш, Элла Володина


 

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Бельгийский художник Монк показывают то, что скрывают красочные рекламные плакаты бюро путешествий. Он пародирует их - причем, порой довольно зло. Свои плакаты Монк публикует в Instagram и на Facebook.  

Ссылки в интернете

FlixBus взял билет до России ("Коммерсантъ")

FlixBus взял билет до России ("Коммерсантъ")

FlixBus сделал остановку ("Коммерсантъ")

FlixBus сделал остановку ("Коммерсантъ")

Русскоязычный сайт FlixBus

Русскоязычный сайт FlixBus

Новые маршруты FlixBus (Dziennik Bałtycki)

Новые маршруты FlixBus (Dziennik Bałtycki)

Аудио- и видеофайлы по теме

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