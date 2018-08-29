Немецкие эксперты о речи Путина: попытка спасти и рейтинг, и реформу

В среду, 29 августа, - спустя четыре месяца после того, как Дмитрий Медведев впервые объявил о повышении пенсионного возраста в России - Владимир Путин, наконец, подробно озвучил свою позицию по пенсионной реформе. Для этого он выбрал формат телеобращения, к которому в последние годы прибегает крайне редко и - за исключением новогодних поздравлений - только в связи с очень важными событиями.

Формат обусловлен "важностью темы", заявил в преддверии телеобращения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперты же склоняются к тому, что обратиться к населению Путина вынудило растущее недовольство граждан пенсионной реформой, протесты и снижение собственного рейтинга. Уже в преддверии телеобращения они предсказывали, что российский президент выступит в роли "доброго царя" и сообщит о смягчении положений реформы. Мы попросили немецких экспертов оценить выступление главы РФ.

Правительство России как "плохой полицейский"

"Владимир Путин показал то, что мы предполагали заранее. Первую скрипку он предоставил играть правительству, которое предложило повысить пенсионный возраст. Потом долго выжидал, наблюдая, какой силы будет протест. И в результате предстал в роли большого модератора, который признает, что предложение правительства, конечно, было слишком жестким, поэтому он его немного смягчил в соответствии с пожеланиями народа, сделав более привлекательным", - говорит глава московского представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven).

Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен

По мнению эксперта, российский президент не ожидал, что пенсионная реформа, которую он изначально декларировал как инициативу правительства, столь сильно ударит по его собственному рейтингу. "В итоге, как мне кажется, это привело к тому, что меры, предложенные Путиным, оказались еще мягче тех, которые российский президент планировал изначально ", - говорит Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен.

Попытка спасти рейтинг, реформу и предстоящие выборы

Ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) назвал выступление Владимира Путина "попыткой минимизировать потери, которые понесла в последнее время личность и персона президента, но одновременно и продавить реформу". "В российском обществе постепенно растет осознание того, что Владимир Путин стоит не нáд всем происходящим, а что все происходящее является прямым следствием принимаемых им политических решений", - говорит политолог.

Штефан Майстер

По мнению Штефана Майстера, и проблемы в российской экономике, и пенсионная реформа, необходимость которой была обусловлена этими проблемами, не позволят Владимиру Путину вернуться к тому уровню популярности, который был у него на пике украинского конфликта или после аннексии Крыма.

Еще одна причина, подтолкнувшая российского президента обратиться к гражданам с публичным выступлением, - это приближающиеся муниципальные выборы, на которых "Единая Россия" просто обязана показать хороший результат. "Однако в данный момент протестные настроения в обществе настолько высоки - как в регионах, так и в больших городах, а также в разных слоях населения, что власти пришлось отреагировать", - отмечает эксперт DGAP.

По его словам, нежелание мириться с пенсионной реформой сплотило значительную часть избирателей, на которых опирается система Путина - пенсионеров, людей предпенсионного возраста, сотрудников госпредприятий и других структур, финансируемых из бюджета, и теперь ему приходится бороться за их лояльность.

Почему Путин вспомнил про женщин

Немецкий эксперт обратил внимание и на то, как умело Владимир Путин разыграл в своем выступлении "женскую карту", заявив, что было бы неправильно увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет, тогда как для мужчин он повышается на пять, и пообещав предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

То, что, на первый взгляд, выглядит как забота о благополучии пенсионерок-женщин, на самом деле - вынужденная необходимость, считает Штефан Майстер: "Женщина играет центральную роль в воспитании внуков, ведь социальная система в этой области в России практически не работает. И если женщины будут позже выходить на пенсию, то кто тогда будет заботиться о внуках? Поэтому и было важно снова понизить возраст выхода женщин на пенсию".

Микродоработки вместо структурных реформ

В свою очередь Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен обращает внимание на то, что в целом, несмотря на заявления о недопустимости "косметических мер" при реформировании пенсионной системы, Владимир Путин, по сути, именно ими и ограничился.

"Все озвученные им предложения - это лишь небольшие микроскопические доработки: немного поднять пенсионный возраст, немного повысить пенсии, - говорит глава московского представительства фонда имени Фридриха Наумана, близкого либеральной Свободной демократической партии (СвДП). - Но на реальные структурные реформы, которые могли бы спасти экономику и сделать пенсионную систему устойчивой в долгосрочной перспективе, Владимир Путин не решается".

Как не решится он посягнуть и на льготы силовиков и военных, которых, судя по тому, что в речи президента о них не было сказано ни слова, повышение пенсионного возраста не коснется. "С точки зрения власти, сейчас было бы неразумно вызвать на себя гнев еще и этой группы населения. Поэтому, думаю, решение оставить им их привилегии было осознанным, чтобы обезопасить себя и обеспечить себе их лояльность в эти кризисные времена", - заключил Штефан Майстер.

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