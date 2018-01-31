 Немецкие экономисты ухудшили прогноз по росту ВВП Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 14.03.2019

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Германия

Немецкие экономисты ухудшили прогноз по росту ВВП Германии

Мюнхенский экономический институт ifo оценил возможный рост экономики ФРГ в текущем году в 0,6%. Прежняя оценка была почти в два раза выше.

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Строительная площадка в Германии

Мюнхенский институт экономических исследований ifo оценил возможный рост ВВП Германии в текущем году в 0,6 процента. Об этом сообщается в четверг, 14 марта, в пресс-релизе института.

Контекст

Ученые заявляют, что производительность западногерманских фирм на 20 процентов выше, чем на востоке страны. В качестве возможного решения проблемы называется развитие городов. (03.03.2019)

Желающих подхалтурить в Германии немало. И не только иностранцев. Немецкая экономика ежегодно теряет до 300 миллиардов евро от нелегалов. Но и блюстители закона не спят. (27.02.2019)

Причина снижения прогноза по экономическому росту - слабое начало года в промышленности и политические риски. В правительстве ФРГ также считают, что в 2019 году экономика будет расти медленнее. (13.03.2019)

Таким образом, прогноз ухудшен почти в два раза по сравнению с предыдущей оценкой в 1,1 процента. Однако это не первая корректировка прогноза, поскольку еще осенью эксперты оценивали будущий рост в 1,9 процента.

Причина ухудшения прогноза в невысоком спросе на продукцию немецкой промышленности на фоне спада активности на мировом рынке, объясняет глава отдела конъюнктуры ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser). При этом эксперты прогнозируют положительную динамику внутриэкономических показателей – таких, как уровень занятости и реальные доходы населения.

Ранее Институт мировой экономики (IfW) также понизил прогноз роста ВВП Германии. В самом правительстве ФРГ считают, что рост составит 1 процент (вместо предполагаемых ранее 1,8 процента). Наиболее оптимистичный прогноз высказало Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI), чьи эксперты рассчитывают на рост на уровне 1,2 процента.

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Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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Пресс-релиз ifo

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