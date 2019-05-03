Немецкие школьники демонстрируют в защиту климата

Тысячи подростков в немецких городах в пятницу, 24 мая, в очередной раз вышли на акции в защиту климата, которые проходят в рамках движения, называемого в Германии Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). По данным полиции, в Гамбурге на демонстрацию вышли 17 тысяч школьников, в Мюнхене - 3 тысячи, в Берлине - несколько тысяч, организаторы подавали заявку на 10 тысяч участников. По данным движения Fridays for Future, в Германии в пятницу акции пройдут более чем в 200 городах. По всему миру запланировано 1600 мероприятий в 120 странах.

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) призвал федеральное правительство к решительной политике по защите климата. "Нам нужны решения, касающиеся как климата, так и других сфер", - заявил политик. Он напомнил, что Германия еще в начале 90-х годов поддержала Киотский протокол. "Не должно быть так, что сначала поддерживаешь решение, а потом его не выполняешь. Поэтому я отношусь с пониманием к тому, что молодые люди выражают свое несогласие".

Инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего" является шведская экологическая активистка Грета Тунберг. С 2018 года на протяжении месяцев она каждую пятницу выходит на пикеты по защите климата. К ее акциям присоединились тысячи школьников. Вместо занятий в школе по пятницам они проводят демонстрации. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в целое протестное движение по всему миру.

Только в Германии существует более 230 таких групп. О своих акциях участники экологического движения рассказывают в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter и на различных платформах в интернете, в том числе Reddit и Flickr. На Youtube у движения есть свой канал. На Spotify - подкаст. Порядка 12000 ученых из Германии, Австрии и Швейцарии подписали петицию в поддержку этого экологического движения.

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