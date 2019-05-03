 Немецкие школьники выступают в защиту климата | Новости из Германии о Германии | DW | 24.05.2019

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Германия

Немецкие школьники выступают в защиту климата

Подростки в более чем 200 городах Германии в пятницу вышли на акции в защиту климата. Инициатором экологического движения Fridays for Future стала шведская активистка Грета Тунберг.

Подростки участвуют в акции в защиту климата в Потсдаме

Подростки участвуют в акции в защиту климата в Потсдаме, фото из архива

Тысячи подростков в немецких городах в пятницу, 24 мая, в очередной раз вышли на акции в защиту климата, которые проходят в рамках движения, называемого в Германии Fridays for Future ("Пятницы ради будущего"). По данным полиции, в Гамбурге на демонстрацию вышли 17 тысяч школьников, в Мюнхене - 3 тысячи, в Берлине - несколько тысяч, организаторы подавали заявку на 10 тысяч участников. По данным движения Fridays for Future, в Германии в пятницу акции пройдут более чем в 200 городах. По всему миру запланировано 1600 мероприятий в 120 странах. 

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) призвал федеральное правительство к решительной политике по защите климата. "Нам нужны решения, касающиеся как климата, так и других сфер", - заявил политик. Он напомнил, что Германия еще в начале 90-х годов поддержала Киотский протокол. "Не должно быть так, что сначала поддерживаешь решение, а потом его не выполняешь. Поэтому я отношусь с пониманием к тому, что молодые люди выражают свое несогласие". 

Контекст

Школьники в Германии ходят на демонстрации редко. Но ходят - например, в минувшую пятницу, когда на улицы вышли десятки тысяч подростков. Не все в Германии считают это хорошей идеей. (19.03.2019)

Мир удивлен массовыми протестами школьников. Между тем экологическое движение Fridays for Future планирует очередную акцию с рекордным числом участников. Подробности - у DW. (15.03.2019)

Многие считают, что за спиной юных гражданских активистов стоят влиятельные взрослые. Так ли это на самом деле? DW рассказывает истории нескольких подростков, ставших знаменитыми. (28.02.2019)

В атмосфере Земли содержится больше диоксида углерода, чем считалось прежде, говорится в отчете ученых PIK. Молодежное движение Fridays for Future регулярно проводит акции в защиту климата. (08.04.2019)

Инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего" является шведская экологическая активистка Грета Тунберг. С 2018 года на протяжении месяцев она каждую пятницу выходит на пикеты по защите климата. К ее акциям присоединились тысячи школьников. Вместо занятий в школе по пятницам они проводят демонстрации. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в целое протестное движение по всему миру.

Только в Германии существует более 230 таких групп. О своих акциях участники экологического движения рассказывают в соцсетях Facebook, Instagram, Twitter и на различных платформах в интернете, в том числе Reddit и Flickr. На Youtube у движения есть свой канал. На Spotify - подкаст. Порядка 12000 ученых из Германии, Австрии и Швейцарии подписали петицию в поддержку этого экологического движения. 

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