Немецкие футбольные функционеры высоко оценили организацию ЧМ-2018

Президент мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Ули Хёнес (Uli Hoeneß) отметил высокий уровень проведения в России чемпионата мира по футболу. Чемпионат "был организован превосходно. Никакого хулиганства, никакого насилия", - заявил Хёнес в четверг, 12 июля.

Ранее почетный капитан немецкой сборной Лотар Маттеус (Lothar Matthäus) написал в Twitter о "фантастическом чемпионате мира", который организовали россияне. По его словам, жители России "продемонстрировали миру свое гостеприимство и сердечность, и за это они заслуживают благодарности".

Маттеуса жестко раскритиковали за совместную фотографию с российским президентом и представителями ФИФА. Легенду немецкого футбола обвинили в двойной морали. Ранее футболист, ведущий колонку в газете Bild, сам критически отзывался об игроках сборной Германии по футболу Месуте Озиле (Mesut Özil) и Илкае Гюндогане (Ilkay Gündogan), которые незадолго до выборов в Турции сфотографировались с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В свою очередь, Маттеус отметил, что встреча с Путиным касалась не политики, а ЧМ-2018 и возможностей дальнейшего развития футбола в России. В частности, президент РФ прислушался к словам о дальнейшем использовании построенных к чемпионату стадионов и необходимости инвестиций в молодежь и хороших тренеров, рассказал Маттеус.

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