 Немецкие футболисты торопятся на Евро-2020 | Кадр дня | DW | 10.07.2018

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Кадр за кадром

Немецкие футболисты торопятся на Евро-2020

Гонки на самодельных повозках проводятся в Линденфельсе с 1978 года. В этом году участвовали 18 экипажей, в том числе и эти "футболисты".

Гонки на самодельных повозках

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  • Вратарь и другие работы Александра Дейнеки в Новой Третьяковке

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  • Скульптура Михаила Переяславца Марафон

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    Организаторы выставки "Футбол и не только" в Новой Третьяковке включили в экспозицию произведения, вдохновленные не только футболом, но и другими видами спорта. На фото - скульптура Михаила Переяславца "Марафон". Ознакомиться с экспозицией можно до 11 сентября текущего года.

  • На выставке Юргена Теллера в Москве

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    Выставка работ немецкого фотографа Юргена Теллера проходит в Музее современного искусства "Гараж". Работы Теллера участвовали в важнейших художественных выставках последних лет, многие из его произведений находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях.

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    Это - фотография Теллера из серии "Siegerflieger" ("самолетом победитилей" в Германии прозвали "Боинг", доставивший победивших футболистов бундестим из Бразилии домой в 2014 году).

  • На выставке Юргена Теллера

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    Этот снимок - из серии фотографий немецкого фотографа Юргена Теллера "Праздник пшеничного пива". В ней автор повторяет ритуал мюнхенской "Баварии", когда футболисты клуба обливаются пивом по случаю побед.

  • Фотография Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    "Характерные особенности фотографии Теллера не так просто выявить: почти каждая его серия - это намеренный риск и отказ от общепринятых идеалов красоты. Вместе с тем работы Теллера зачастую построены на юморе и эпизодах из его частной жизни", - отмечают организаторы выставки в "Гараже".

  • На выставке Сергея Новикова GRASSROOTS. Низовой футбол в России

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    Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова "GRASSROOTS. Низовой футбол в России". Ознакомиться с экспозицией можно до 15 июля. Это - фотографический многослойный проект, повествующий не только о футболе, но и о состоянии общества и культуры на территории современной России.

  • Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области

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    Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области. Выставка в Центре имени братьев Люмьер включает фотографии разбросанных по стране футбольных полей, групповые снимки непрофессиональных футбольных команд из различных регионов, а также веб-док, составленный из найденных в сети видеозаписей игр низового футбола.

  • Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край. "Я считаю, что стадион в значительной степени влияет на социальную, культурную и даже политическую жизнь города",- говорит Сергей Новиков о своем проекте, снимать который он начал еще в 2012 году и продолжает до сих пор. Этот снимок представлен на выставке "Grassroots. Низовой футбол в России" в Центре имени братьев Люмьер.

  • Качканар, Свердловская область

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    Стадион в городе Качканар, Свердловская область. Сергей Новиков выступает в данном проекте "в роли топографа, социолога, антрополога, исследователя архитектуры и визуальных режимов постсоветской действительности как таковой, а также как исключительно внимательный к деталям художник", отмечает Центр имени братьев Люмьер.

    Автор: Елена Барышева


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