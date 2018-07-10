Немецкие футболисты торопятся на Евро-2020

Гонки на самодельных повозках проводятся в Линденфельсе с 1978 года. В этом году участвовали 18 экипажей, в том числе и эти "футболисты".
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