Немецкие ученые: Россия остановит украинский транзит газа - ЕС не замерзнет

Европа хорошо подготовилась к возможному прекращению транзита российского газа через Украину с января 2020 года и нынешней зимой не будет мерзнуть даже в случае сильных холодов. При этом рост цен на голубое топливо в большинстве государств ЕС окажется относительно умеренным, сильное подорожание грозит лишь трем странам, но одна из них может пострадать весьма серьезно.

К таким выводам пришли ученые из Института по изучению экономики энергетики при Кельнском университете (Energiewirtschaftliches Institut, EWI), проанализировавшие возможные последствия для европейских потребителей прекращения украинского транзита в случае срыва трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и ЕС. Их исследование опубликовано на английском языке 4 декабря.

Европейский рынок газа с 2009 года сильно изменился

"Ни в одной из стран ЕС энергетическая безопасность не окажется под угрозой, причем во всех рассмотренных сценариях", - заявил руководитель авторского коллектива Зимон Шульте (Simon Schulte), представляя исследование. По его словам, "на европейском газовом рынке сейчас благополучная ситуация", что связано с целым рядом факторов: "Подземные газохранилища все еще почти до максимума заполнены, а цены на газ находятся на многолетних сезонных минимумах".

Основная часть газа, поступающего по "Северному потоку" в ФРГ, идет транзитом в другие страны ЕС

К тому же за десять лет, прошедшие после предыдущего временного прекращения российских поставок через Украину, газовый рынок Евросоюза серьезно изменился. "После газового кризиса 2009 года ЕС много инвестировал в европейскую газораспределительную систему и вывел ее на высокий уровень", - подчеркнул эксперт. Он указал на новые трубопроводы на территории ЕС, на новые терминалы по приему сжиженного природного газа (СПГ), а также на сданный в эксплуатацию в 2011-2012 годах импортный газопровод "Северный поток", сооруженный "Газпромом" совместно с несколькими западноевропейскими фирмами.

Иными словами, за прошедшее десятилетие ЕС не только увеличил мощности для приема трубопроводного и сжиженного газа от разных поставщиков, но и существенно расширил инфраструктуру, позволяющую при необходимости оперативно направлять значительные объемы топлива из одних стран в другие. Поэтому в случае остановки украинского транзита "цены на газ хотя и вырастут, но в большинстве стран ЕС относительно умеренно, во всяком случае в Северо-Западной Европе", отметил Зимон Шульте.

От остановки украинского транзита особо пострадает Греция

В то же время страны Юго-Восточной Европы, указал он, пока недостаточно интегрированы в европейскую газораспределительную систему. Поэтому здесь рост цен на топливо окажется существенным.

По подсчетам ученых, в случае прекращения украинского транзита, газ подорожает в январе в Германии, на крупнейшем рынке ЕС, а также в Дании, Нидерландах, Чехии и Швеции на 5%, в Бельгии, Великобритании, Ирландии и Франции - на 3%, в Словакии и Венгрии - на 4%. В то же время в Италии и Хорватии цены вырастут на 9%, в Австрии и Словении - на 10%. А вот в Румынии они подскочат на 18%, в Болгарии - на 24%, в Греции - даже на 45%, хотя эта страна и обладает терминалом по приему СПГ, который в сценарии EWI будет работать на полную мощность.

Если же в январе ударят еще и сильные морозы, то греческим потребителям придется платить даже на 56% больше, чем сейчас, тогда как в Германии, к примеру, рост цен составит порядка 7%. Таким образом, среди стран ЕС больше всех от срыва переговоров о продолжении транзита российского газа через Украину пострадают Болгария и Румыния, а также Греция, которая окажется наиболее уязвимой.

"Газпром" потеряет больше, чем потребители в ЕС

Согласно подсчетам авторов исследования, прекращение российских поставок газа по украинскому маршруту на три месяца обернется для европейских потребителей дополнительными расходами в 1,5 миллиарда евро, которые в случае холодной зимы могут вырасти до 2,1 миллиарда евро.

"Газпрому" принадлежит крупнейшее в Западной Европе газохранилище "Реден" (ФРГ)

Что же касается "Газпрома", то мощностей его газопроводов "Ямал -Европа" (через Беларусь и Польшу в Германию) и "Северный поток" (по Балтийскому морю в Германию) не хватит для того, чтобы восполнить потери от прекращения украинского транзита и полностью выполнить свои контрактные обязательства, подчеркнули ученые EWI.

По их мнению, "Газпром" из-за сокращения экспортных объемов недополучит в первом квартале 2020 года 3,4 миллиарда евро, которые частично сможет компенсировать с помощью поставок из своих газохранилищ на территории ЕС. Украина за три месяца недополучит в виде транзитных сборов 0,5 миллиарда евро.

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